Додано: Пон 06 січ, 2025 09:17

"Трішки пізніше, через кілька днів, перших днів війни, я говорив з Лукашенком по телефону, і він вибачався. Він казав: "Це не я. З моєї території пускали ракети, і пускав Путін". Це його слова, у мене є свідки. Він казав: "Я вибачаюсь. Ти повір, Володю, це не я. Я не контролюю, це просто ракети, це Путін"…Я йому сказав: "Ти такий самий убивця, і я тобі просто кажу". А він мені говорив: "Зрозумій, не можна воювати з росіянами". Я йому сказав: "Ми ніколи не воювали. Ракети прилетіли з твоєї землі, з Білорусі. Як ти допустив?".Він каже: "Ну добре, відповідай у відповідь". Я досі пам'ятаю, він мені каже: "Вдар по нафтопереробному заводу. Ти ж знаєш, як багато він для мене значить". Мозирський завод. Я йому кажу: "Ти про що кажеш? Яка відповідь?".Не здивує, якщо сябри будуть ще раніше українців в ЄС та НАТО.