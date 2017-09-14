RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11711117121171311714>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 83
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
21
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
13
Ізраїльський варіант
6%
5
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 07:39

  alibob написав:
  холява написав:
  Wirująświatła написав:Но даже на макак это правило уже не распространяется, одомашненная макака принимает все правила поведения в семье, ест ложкой и т.д. Тоже генетика? и это не дрессура, а влияние среды. Макака видит как ведут себя люди вокруг, формирует нейронные связи и пытается делать то же самое. посмотрите хотя бы с 41й минуты.

https://www.youtube.com/watch?v=nZVIzzx4TPg


Де ви навчались і хто вас навчав ?

Ви повинні були чути про абстрактне мислення .
Ніхто окрім чоловіка їм не володіє ...

жгіте далі


""Ніхто окрім чоловіка""
А жінка?

Згадав вільний переклад "куріца нє птіца..."


Малось на увазі "Homo sapiens " чоловік розумний .(хоча щоб дої..атися будь що можно запитати )
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4958
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4135 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 07:47

  flyman написав:
мене хвилює,
якщо філіпінка в середньому має вище IQ чим українка,
то це для мене плюс, чи мінус?

А до чого тут в середньому? Вам ж треба одну? Ну харашо, допустим 4)
чи ви рішили покрити всіх філіпінок?
Хрінь то все IQ. Всеодно яка б не була розумна жінка, вона -дурна)))
потом ви забуваєте що в жінок національності нема. Вони досить бистро пристосовуються до нових умов.
Ну візьмем вашу філіпінку , привезем її в україну і через півроку будете мати те саме.ефект банки з огірками.
https://youtu.be/TwOLb_g2KnM?si=DKIo45CY8p__n2Kl
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1644
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 07:52

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:а если сравнить количество людей знающих что такое IQ и желающих пройти тест. тем не менее с чем вы не согласны, IQ украинцев выше или ниже европейского? или ваш вариант.


я уже сказал какой мой вариант.
вы притащили дыбильную ни о чем не говорящую статистику про страну в целом и пытаетесь раскрутить тему.
это было не понятно с первого раза?

1. Единственная относительно адекватная претензия, что я дал в общий доступ ссылку на ту таблицу, которая вам не понравилась.

Остальное люто не по адресу. И ваших мозгов не хватает это понять, что я не имею никакого отношения ни к той таблице ни к тому сайту, чтобы выслушивать ваши замечания и обвинения. Никаких обобщений по странам я не делал. Предположил, что возможно кто то пользуется этим тестом в профессиональной деятельности. Как пользовался аналогичными я.


2е. Чтобы понять хорошая колбаса или плохая ИХ НУЖНО СРАВНИТЬ. у вас есть пример хорошей выборки по IQ между странами? Если нет вы ещё и хуеплет.

3.Темы которые я раскручиваю это мое личное дело и ваше мнение я спрашивать не собираюсь. Можете добавить меня в ч.с. или удалиться с форума. Это ваше право.


Чого це ви так до людини ?
Ви затащили на форум ганебну інфу про Україну , а він вам просто "гребішок" підправив . До того, ви ще облаяли tester7336 .
( шановного пролоджі теж облаяли і ніхто вам нажаль "подяку" не вліпив )
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4958
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4135 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 09:09

  Wirująświatła написав:Остальное люто не по адресу. И ваших мозгов не хватает это понять, что я не имею никакого отношения ни к той таблице ни к тому сайту, чтобы выслушивать ваши замечания и обвинения. Никаких обобщений по странам я не делал. Предположил, что возможно кто то пользуется этим тестом в профессиональной деятельности. Как пользовался аналогичными я.

вы научитесь отвечать за свои слова.
когда вы просто привели ссылку - никто вам и слова не сказал. посмотрели и забыли.
но когда вы начали тут разводить про то что никто не обсмактывает вашу ссылку да еще и начали закидать сравнение украинцев с европейцами по этому тесту - вот тогда вы все и получили. именно в ваш адрес за ваш лютый тупняк. так что проверьте сначала свои мозги прежде чем закидать это другим.
tester7336
 
Повідомлень: 856
З нами з: 30.06.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 09:17

"Трішки пізніше, через кілька днів, перших днів війни, я говорив з Лукашенком по телефону, і він вибачався. Він казав: "Це не я. З моєї території пускали ракети, і пускав Путін". Це його слова, у мене є свідки. Він казав: "Я вибачаюсь. Ти повір, Володю, це не я. Я не контролюю, це просто ракети, це Путін"…
Я йому сказав: "Ти такий самий убивця, і я тобі просто кажу". А він мені говорив: "Зрозумій, не можна воювати з росіянами". Я йому сказав: "Ми ніколи не воювали. Ракети прилетіли з твоєї землі, з Білорусі. Як ти допустив?".
Він каже: "Ну добре, відповідай у відповідь". Я досі пам'ятаю, він мені каже: "Вдар по нафтопереробному заводу. Ти ж знаєш, як багато він для мене значить". Мозирський завод. Я йому кажу: "Ти про що кажеш? Яка відповідь?".
https://www.pravda.com.ua/news/2025/01/6/7492145/

Не здивує, якщо сябри будуть ще раніше українців в ЄС та НАТО.
detroytred
 
Повідомлень: 31579
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 09:17

  Wirująświatła написав:у вас есть пример хорошей выборки по IQ между странами? Если нет вы ещё и хуеплет.


молчали бы лучше - может бы и сошли за умного. но когда вы начали это все размазывать по форуму то сами себя и сдали.
tester7336
 
Повідомлень: 856
З нами з: 30.06.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 09:18

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:якщо філіпінка в середньому має вище IQ чим українка,
то це для мене плюс, чи мінус?
это жопа

пэрсьік
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37784
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 09:26

  Banderlog написав:
  flyman написав:
мене хвилює,
якщо філіпінка в середньому має вище IQ чим українка,
то це для мене плюс, чи мінус?

А до чого тут в середньому? Вам ж треба одну? Ну харашо, допустим 4)
чи ви рішили покрити всіх філіпінок?
Хрінь то все IQ. Всеодно яка б не була розумна жінка, вона -дурна)))
потом ви забуваєте що в жінок національності нема. Вони досить бистро пристосовуються до нових умов.
Ну візьмем вашу філіпінку , привезем її в україну і через півроку будете мати те саме.ефект банки з огірками.
https://youtu.be/TwOLb_g2KnM?si=DKIo45CY8p__n2Kl

Це банальні істини.
Ви вже як ЛАД, сприймаєте серйозно стьоб за чисту монету.
За музикальну паузу спасібо.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 06 січ, 2025 09:26, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37784
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 09:26

  ЛАД написав:Короче, на сегодняшний день я бы не стал слишком много внимания показателю IQ.


да там суть не в самом понятии. суть в том что непонятно кто и как проходил а он начал это масштабировать указывая что у украинцев IQ самый низкий в Европе.
Еще и возмущаться что электрику обсуждают 2 страницы и его супер пупер инфу никто обсуждать не захотел. да потому и не захотели что только ему пришло в голову это на всех отмасштабировать. те кто с мозгами - посмотрели, плечами сдвинули и пошли дальше.
tester7336
 
Повідомлень: 856
З нами з: 30.06.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 09:34

Зеленський: Ми не заробляли на війні і били по руках тих, хто намагався :lol:


Зеленський каже, що хотів би приїхати на інавгурацію Трампа, але тільки якщо той запросить
Бо я знаю, що в цілому лідерів якось не запрошують на інавгурацію президентів США. Є лідери, які самі можуть приїхати, захочуть і приїдуть, я знаю темперамент деяких таких людей. Для мене це дуже важко. Я така людина, я в гості без запрошення не можу. Путін – ми його не запрошували, а він до нас прийшов. А я так не можу". :lol:


Вибори можливі лише після закінчення війни, або ж доведеться змінювати закон, — Зеленський

Ще тези з інтервʼю:

➡️ Ми дуже хочемо зменшити податки, але не можемо. Усе після війни.
➡️ Ніхто з олігархів та впливових олігархів мене не контролює. Я незалежна та амбітна людина, я не можу нікому підкорюватися. :lol:
➡️ Я задоволений, що у мене є такі люди, як Єрмак. :lol:


був боневтік-став х.йпіду :lol:
jump
 
Повідомлень: 4476
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11711117121171311714>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80331
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 253912
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 895352
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.