Wirująświatła написав:Но даже на макак это правило уже не распространяется, одомашненная макака принимает все правила поведения в семье, ест ложкой и т.д. Тоже генетика? и это не дрессура, а влияние среды. Макака видит как ведут себя люди вокруг, формирует нейронные связи и пытается делать то же самое. посмотрите хотя бы с 41й минуты.
flyman написав: мене хвилює, якщо філіпінка в середньому має вище IQ чим українка, то це для мене плюс, чи мінус?
А до чого тут в середньому? Вам ж треба одну? Ну харашо, допустим 4) чи ви рішили покрити всіх філіпінок? Хрінь то все IQ. Всеодно яка б не була розумна жінка, вона -дурна))) потом ви забуваєте що в жінок національності нема. Вони досить бистро пристосовуються до нових умов. Ну візьмем вашу філіпінку , привезем її в україну і через півроку будете мати те саме.ефект банки з огірками. https://youtu.be/TwOLb_g2KnM?si=DKIo45CY8p__n2Kl
Wirująświatła написав:а если сравнить количество людей знающих что такое IQ и желающих пройти тест. тем не менее с чем вы не согласны, IQ украинцев выше или ниже европейского? или ваш вариант.
я уже сказал какой мой вариант. вы притащили дыбильную ни о чем не говорящую статистику про страну в целом и пытаетесь раскрутить тему. это было не понятно с первого раза?
1. Единственная относительно адекватная претензия, что я дал в общий доступ ссылку на ту таблицу, которая вам не понравилась.
Остальное люто не по адресу. И ваших мозгов не хватает это понять, что я не имею никакого отношения ни к той таблице ни к тому сайту, чтобы выслушивать ваши замечания и обвинения. Никаких обобщений по странам я не делал. Предположил, что возможно кто то пользуется этим тестом в профессиональной деятельности. Как пользовался аналогичными я.
2е. Чтобы понять хорошая колбаса или плохая ИХ НУЖНО СРАВНИТЬ. у вас есть пример хорошей выборки по IQ между странами? Если нет вы ещё и хуеплет.
3.Темы которые я раскручиваю это мое личное дело и ваше мнение я спрашивать не собираюсь. Можете добавить меня в ч.с. или удалиться с форума. Это ваше право.
Чого це ви так до людини ? Ви затащили на форум ганебну інфу про Україну , а він вам просто "гребішок" підправив . До того, ви ще облаяли tester7336 . ( шановного пролоджі теж облаяли і ніхто вам нажаль "подяку" не вліпив )
Wirująświatła написав:Остальное люто не по адресу. И ваших мозгов не хватает это понять, что я не имею никакого отношения ни к той таблице ни к тому сайту, чтобы выслушивать ваши замечания и обвинения. Никаких обобщений по странам я не делал. Предположил, что возможно кто то пользуется этим тестом в профессиональной деятельности. Как пользовался аналогичными я.
вы научитесь отвечать за свои слова. когда вы просто привели ссылку - никто вам и слова не сказал. посмотрели и забыли. но когда вы начали тут разводить про то что никто не обсмактывает вашу ссылку да еще и начали закидать сравнение украинцев с европейцами по этому тесту - вот тогда вы все и получили. именно в ваш адрес за ваш лютый тупняк. так что проверьте сначала свои мозги прежде чем закидать это другим.
"Трішки пізніше, через кілька днів, перших днів війни, я говорив з Лукашенком по телефону, і він вибачався. Він казав: "Це не я. З моєї території пускали ракети, і пускав Путін". Це його слова, у мене є свідки. Він казав: "Я вибачаюсь. Ти повір, Володю, це не я. Я не контролюю, це просто ракети, це Путін"… Я йому сказав: "Ти такий самий убивця, і я тобі просто кажу". А він мені говорив: "Зрозумій, не можна воювати з росіянами". Я йому сказав: "Ми ніколи не воювали. Ракети прилетіли з твоєї землі, з Білорусі. Як ти допустив?". Він каже: "Ну добре, відповідай у відповідь". Я досі пам'ятаю, він мені каже: "Вдар по нафтопереробному заводу. Ти ж знаєш, як багато він для мене значить". Мозирський завод. Я йому кажу: "Ти про що кажеш? Яка відповідь?". https://www.pravda.com.ua/news/2025/01/6/7492145/
Не здивує, якщо сябри будуть ще раніше українців в ЄС та НАТО.
flyman написав: мене хвилює, якщо філіпінка в середньому має вище IQ чим українка, то це для мене плюс, чи мінус?
А до чого тут в середньому? Вам ж треба одну? Ну харашо, допустим 4) чи ви рішили покрити всіх філіпінок? Хрінь то все IQ. Всеодно яка б не була розумна жінка, вона -дурна))) потом ви забуваєте що в жінок національності нема. Вони досить бистро пристосовуються до нових умов. Ну візьмем вашу філіпінку , привезем її в україну і через півроку будете мати те саме.ефект банки з огірками. https://youtu.be/TwOLb_g2KnM?si=DKIo45CY8p__n2Kl
Це банальні істини. Ви вже як ЛАД, сприймаєте серйозно стьоб за чисту монету. За музикальну паузу спасібо.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 06 січ, 2025 09:26, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Короче, на сегодняшний день я бы не стал слишком много внимания показателю IQ.
да там суть не в самом понятии. суть в том что непонятно кто и как проходил а он начал это масштабировать указывая что у украинцев IQ самый низкий в Европе. Еще и возмущаться что электрику обсуждают 2 страницы и его супер пупер инфу никто обсуждать не захотел. да потому и не захотели что только ему пришло в голову это на всех отмасштабировать. те кто с мозгами - посмотрели, плечами сдвинули и пошли дальше.
Зеленський: Ми не заробляли на війні і били по руках тих, хто намагався
Зеленський каже, що хотів би приїхати на інавгурацію Трампа, але тільки якщо той запросить Бо я знаю, що в цілому лідерів якось не запрошують на інавгурацію президентів США. Є лідери, які самі можуть приїхати, захочуть і приїдуть, я знаю темперамент деяких таких людей. Для мене це дуже важко. Я така людина, я в гості без запрошення не можу. Путін – ми його не запрошували, а він до нас прийшов. А я так не можу".
Вибори можливі лише після закінчення війни, або ж доведеться змінювати закон, — Зеленський
Ще тези з інтервʼю:
➡️ Ми дуже хочемо зменшити податки, але не можемо. Усе після війни. ➡️ Ніхто з олігархів та впливових олігархів мене не контролює. Я незалежна та амбітна людина, я не можу нікому підкорюватися. ➡️ Я задоволений, що у мене є такі люди, як Єрмак.