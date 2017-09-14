tester7336 написав: я уже сказал какой мой вариант. вы притащили дыбильную ни о чем не говорящую статистику про страну в целом и пытаетесь раскрутить тему. это было не понятно с первого раза?
1. Единственная относительно адекватная претензия, что я дал в общий доступ ссылку на ту таблицу, которая вам не понравилась.
Остальное люто не по адресу. И ваших мозгов не хватает это понять, что я не имею никакого отношения ни к той таблице ни к тому сайту, чтобы выслушивать ваши замечания и обвинения. Никаких обобщений по странам я не делал. Предположил, что возможно кто то пользуется этим тестом в профессиональной деятельности. Как пользовался аналогичными я.
2е. Чтобы понять хорошая колбаса или плохая ИХ НУЖНО СРАВНИТЬ. у вас есть пример хорошей выборки по IQ между странами? Если нет вы ещё и хуеплет.
3.Темы которые я раскручиваю это мое личное дело и ваше мнение я спрашивать не собираюсь. Можете добавить меня в ч.с. или удалиться с форума. Это ваше право.
Чого це ви так до людини ? Ви затащили на форум ганебну інфу про Україну , а він вам просто "гребішок" підправив . До того, ви ще облаяли tester7336 . ( шановного пролоджі теж облаяли і ніхто вам нажаль "подяку" не вліпив )
jump написав:Зеленський: Ми не заробляли на війні і били по руках тих, хто намагався
Зеленський каже, що хотів би приїхати на інавгурацію Трампа, але тільки якщо той запросить Бо я знаю, що в цілому лідерів якось не запрошують на інавгурацію президентів США. Є лідери, які самі можуть приїхати, захочуть і приїдуть, я знаю темперамент деяких таких людей. Для мене це дуже важко. Я така людина, я в гості без запрошення не можу. Путін – ми його не запрошували, а він до нас прийшов. А я так не можу".
Вибори можливі лише після закінчення війни, або ж доведеться змінювати закон, — Зеленський
Ще тези з інтервʼю:
➡️ Ми дуже хочемо зменшити податки, але не можемо. Усе після війни. ➡️ Ніхто з олігархів та впливових олігархів мене не контролює. Я незалежна та амбітна людина, я не можу нікому підкорюватися. ➡️ Я задоволений, що у мене є такі люди, як Єрмак.
холява написав:Чого це ви так до людини ? Ви затащили на форум ганебну інфу про Україну , а він вам просто "гребішок" підправив . До того, ви ще облаяли tester7336 . ( шановного пролоджі теж облаяли і ніхто вам нажаль "подяку" не вліпив )
Можно я сам буду определять мотивацию оппонента и исходя из нее формировать общение с ним?
Человек не был настроен на конструктивное обсуждение, сразу начал ко мне докапываться что методика ему не такая и количество людей не то. Хотя я предварительно НИЧЕГО НЕ ГОВОРИЛ что методика правильная и подсчитано все правильно.
2е что в той таблице для Украины унизительного? Гораздо более унизительно то что происходило в 211 бригаде, но вы эту новость "не заметили".
У вас очень избирательное отношение к добру и справедливости. Выше я объяснил что IQ далеко не полная метрика, есть ряд других видов интеллекта.
кто такой пролоджі я не знаю, вы даже ник форумчанина не способны корректно написать?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 06 січ, 2025 09:53, всього редагувалось 1 раз.
Якого х*я ти привозиш на відбір до частин явний неліквід, який зі старту "300" і геморой для частини, який ні дня воювати не буде, але прокрутиться в системі ЗСУ, отримає форму, зарплату, і тупо в кращому разі... спишеться на законних підставах, про які ти, м*азь, мав розпитати зразу і не допускати мобілізації такого фрукта.
Хочеш поваги до себе і конкретних прикладів? Так вони є щодня!
на відбір до частини привезли наркомана, який офіційно отримує замісну терапію, має на руках відповідні документи, які всім показує, і в нього вже починається ломка; привезли хлопця, в якого на руках пакет документів на інвалідність матері, по догляду за якою він спишеться швидше, ніж пройде БЗВП (базова загальновійськова підготовка, - ред.); привезли чоловіка, в якого троє неповнолітніх дітей, і так, рапорт він уже подав і спишеться, отримавши повний комплект зимової форми; на нього буде витрачено час, харч і грошове забезпечення; привезли хлопця з психічним розладом; видно неозброєним оком, як він пройшов вашу ВЛК; привезли людину з гепатитом, у якого обличчя аж жовте, що теж видно неозброєним оком досвідченому лікарю (на щастя, в нас розумне командування, яке на відбори відправляє ротних разом із фаховими лікарями); привезли з Одеси чоловіка після серцевих нападів, який ледве стоїть на ногах; один такий доходяга на БЗВП ледь не помер, знепритомнів, лежить у лікарні й більше схожий на в'язня Освенциму, ніж на воїна.
І таких прикладів море. Я вже не кажу про бомжів зі слідами алкогольної деградації на обличчі.
Ворог щодня намагається як не вбити, то поранити воїнів ЗСУ, щоби завдати мороки бойовим підрозділам. Але це ворог. А нащо ти це робиш? Заради "плану" наловлених?
Я згоден, що воювати будуть усі, але воювати мають ті, хто фізично зможе хоча б носити бронежилет і розумово може працювати у військовому колективі. При цьому чомусь працівники ТЦК не привозять успішних здорових бізнесменів і очільників фірм із лідерськими якостями, не привозять спортивних молодиків тітушиної зовнішності, яких можна поставити в стрій. Ні, портрет наловлених дуже сумний в соціальному розрізі.
У мене пропозиція оцінювати роботу ТЦК не за кількістю наловлених, а за якістю, а також за кількістю неліквіду та людей, які зі старту готові до списання з лав ЗСУ на законних підставах, що виникли до моменту такої "мобілізації". І відразу пропоную санкцію для таких працівників ТЦК, які "гонять план" на шкоду здоровому глузду і якості: 10 покатаних даремно неліквідів і ти їх заміняєш собою в будь-якій бойовій частині на посаді не вище ГСВ (головний сержант взводу, - ред.) протягом року.
Може, тоді припиниться потік списантів до першого пострілу і якість мобілізації трохи підвищиться, як гадаєш?
Дякую за увагу, "дорогий" працівник ТЦК. Ти справді дуже дорогий бюджету своїми діями на шкоду бойовим підрозділам. Сергій Огородник, командир роти вогневої підтримки 78-го окремого десантно-штурмового полку https://espreso.tv/poglyad-list-do-pratsivnika-ttsk
"Сьогодні з цим великі проблеми. Починаючи з мобілізації та закінчуючи корупцією абсолютно у всіх сферах. Без справедливості неможливий стан суспільства, де всі працюють на одну мету. А без цього, своєю чергою, неможлива боротьба", - пояснив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін https://varta1.com.ua/news/z-tsym-velyk ... 90016.html
Wirująświatła написав:Остальное люто не по адресу. И ваших мозгов не хватает это понять, что я не имею никакого отношения ни к той таблице ни к тому сайту, чтобы выслушивать ваши замечания и обвинения. Никаких обобщений по странам я не делал. Предположил, что возможно кто то пользуется этим тестом в профессиональной деятельности. Как пользовался аналогичными я.
вы научитесь отвечать за свои слова. когда вы просто привели ссылку - никто вам и слова не сказал. посмотрели и забыли. но когда вы начали тут разводить про то что никто не обсмактывает вашу ссылку да еще и начали закидать сравнение украинцев с европейцами по этому тесту - вот тогда вы все и получили. именно в ваш адрес за ваш лютый тупняк. так что проверьте сначала свои мозги прежде чем закидать это другим.
идите на хуй если коротко. Мне с вами не о чем общаться от слова совсем.по делу вы ничего не пишите только тупорылые срачи разводите и дебильные претензии. Общайтесь с холявой, он от вас в восторге. Напомните какую страну вы назвали клоакой? А теперь недовольны что Украина по IQ не на том месте. Вот беда.
Wirująświatła написав:Остальное люто не по адресу. И ваших мозгов не хватает это понять, что я не имею никакого отношения ни к той таблице ни к тому сайту, чтобы выслушивать ваши замечания и обвинения. Никаких обобщений по странам я не делал. Предположил, что возможно кто то пользуется этим тестом в профессиональной деятельности. Как пользовался аналогичными я.
вы научитесь отвечать за свои слова. когда вы просто привели ссылку - никто вам и слова не сказал. посмотрели и забыли. но когда вы начали тут разводить про то что никто не обсмактывает вашу ссылку да еще и начали закидать сравнение украинцев с европейцами по этому тесту - вот тогда вы все и получили. именно в ваш адрес за ваш лютый тупняк. так что проверьте сначала свои мозги прежде чем закидать это другим.
идите на хуй если коротко. Мне с вами не о чем общаться от слова совсем.по делу вы ничего не пишите только тупорылые срачи разводите и дебильные претензии. Общайтесь с холявой, он от вас в восторге. Напомните какую страну вы назвали клоакой? А теперь недовольны что Украина по IQ не на том месте. Вот беда.
судя по реакции попало то в самую точечку. аргументов ноль зато какой EQ
_hunter написав:Про бан - то была шутка. А теперь серьёзно: запишитесь в какой-нить садик компьютерной грамотности - где учат что такое ссылки и как с ними работать...
ладу 74 и всему учим его мы. потому что он наш дедушка. ...........
Но всё же на то, чтобы вставить в адресную строку адрес [url]https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/-в-знаменитом-видео-борьбы-нашего-бойца-с-якутом-я-усматриваю-просто-символ-этой/9366259953438001/[/url], как вы "любезно" рекомендуете в своём посте viewtopic.php?p=5807170&sid=880f4c97773ae609393a097e78b5f74a#p5807170, хватило даже моих "кривых рук". Тем не менее, получалось то же самое и не открывалось. В чём было дело, не знаю, но сейчас открывается.
Значит действительно бан ну или вставляли что-то не то: пара/тройка цифр/букв потерялась Поэтому в постах "у меня не работает" принято скриншоты вставлять а не абсолютно бесполезное текстовое описание...