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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11711117121171311714

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 83
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
21
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
13
Ізраїльський варіант
6%
5
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 09:34

  холява написав:
  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:
я уже сказал какой мой вариант.
вы притащили дыбильную ни о чем не говорящую статистику про страну в целом и пытаетесь раскрутить тему.
это было не понятно с первого раза?

1. Единственная относительно адекватная претензия, что я дал в общий доступ ссылку на ту таблицу, которая вам не понравилась.

Остальное люто не по адресу. И ваших мозгов не хватает это понять, что я не имею никакого отношения ни к той таблице ни к тому сайту, чтобы выслушивать ваши замечания и обвинения. Никаких обобщений по странам я не делал. Предположил, что возможно кто то пользуется этим тестом в профессиональной деятельности. Как пользовался аналогичными я.


2е. Чтобы понять хорошая колбаса или плохая ИХ НУЖНО СРАВНИТЬ. у вас есть пример хорошей выборки по IQ между странами? Если нет вы ещё и хуеплет.

3.Темы которые я раскручиваю это мое личное дело и ваше мнение я спрашивать не собираюсь. Можете добавить меня в ч.с. или удалиться с форума. Это ваше право.


Чого це ви так до людини ?
Ви затащили на форум ганебну інфу про Україну , а він вам просто "гребішок" підправив . До того, ви ще облаяли tester7336 .
( шановного пролоджі теж облаяли і ніхто вам нажаль "подяку" не вліпив )

суцільна зрада і ганьба!
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 09:37

  jump написав:Зеленський: Ми не заробляли на війні і били по руках тих, хто намагався :lol:


Зеленський каже, що хотів би приїхати на інавгурацію Трампа, але тільки якщо той запросить
Бо я знаю, що в цілому лідерів якось не запрошують на інавгурацію президентів США. Є лідери, які самі можуть приїхати, захочуть і приїдуть, я знаю темперамент деяких таких людей. Для мене це дуже важко. Я така людина, я в гості без запрошення не можу. Путін – ми його не запрошували, а він до нас прийшов. А я так не можу". :lol:


Вибори можливі лише після закінчення війни, або ж доведеться змінювати закон, — Зеленський

Ще тези з інтервʼю:

➡️ Ми дуже хочемо зменшити податки, але не можемо. Усе після війни.
➡️ Ніхто з олігархів та впливових олігархів мене не контролює. Я незалежна та амбітна людина, я не можу нікому підкорюватися. :lol:
➡️ Я задоволений, що у мене є такі люди, як Єрмак. :lol:


був боневтік-став х.йпіду :lol:

Ціна питання 1 лям.
https://suspilne.media/917577-axios-gendirektor-apple-pozertvue-miljon-dolariv-na-inavguraciu-trampa/
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 09:46

  холява написав:Чого це ви так до людини ?
Ви затащили на форум ганебну інфу про Україну , а він вам просто "гребішок" підправив . До того, ви ще облаяли tester7336 .
( шановного пролоджі теж облаяли і ніхто вам нажаль "подяку" не вліпив )

Можно я сам буду определять мотивацию оппонента и исходя из нее формировать общение с ним?

Человек не был настроен на конструктивное обсуждение, сразу начал ко мне докапываться что методика ему не такая и количество людей не то. Хотя я предварительно НИЧЕГО НЕ ГОВОРИЛ что методика правильная и подсчитано все правильно.

2е что в той таблице для Украины унизительного? Гораздо более унизительно то что происходило в 211 бригаде, но вы эту новость "не заметили".

У вас очень избирательное отношение к добру и справедливости. Выше я объяснил что IQ далеко не полная метрика, есть ряд других видов интеллекта.

кто такой пролоджі я не знаю, вы даже ник форумчанина не способны корректно написать?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 06 січ, 2025 09:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 09:51

Лист до працівника ТЦК

Якого х*я ти привозиш на відбір до частин явний неліквід, який зі старту "300" і геморой для частини, який ні дня воювати не буде, але прокрутиться в системі ЗСУ, отримає форму, зарплату, і тупо в кращому разі... спишеться на законних підставах, про які ти, м*азь, мав розпитати зразу і не допускати мобілізації такого фрукта.

Хочеш поваги до себе і конкретних прикладів? Так вони є щодня!

на відбір до частини привезли наркомана, який офіційно отримує замісну терапію, має на руках відповідні документи, які всім показує, і в нього вже починається ломка;
привезли хлопця, в якого на руках пакет документів на інвалідність матері, по догляду за якою він спишеться швидше, ніж пройде БЗВП (базова загальновійськова підготовка, - ред.);
привезли чоловіка, в якого троє неповнолітніх дітей, і так, рапорт він уже подав і спишеться, отримавши повний комплект зимової форми; на нього буде витрачено час, харч і грошове забезпечення;
привезли хлопця з психічним розладом; видно неозброєним оком, як він пройшов вашу ВЛК;
привезли людину з гепатитом, у якого обличчя аж жовте, що теж видно неозброєним оком досвідченому лікарю (на щастя, в нас розумне командування, яке на відбори відправляє ротних разом із фаховими лікарями);
привезли з Одеси чоловіка після серцевих нападів, який ледве стоїть на ногах;
один такий доходяга на БЗВП ледь не помер, знепритомнів, лежить у лікарні й більше схожий на в'язня Освенциму, ніж на воїна.

І таких прикладів море. Я вже не кажу про бомжів зі слідами алкогольної деградації на обличчі.

Ворог щодня намагається як не вбити, то поранити воїнів ЗСУ, щоби завдати мороки бойовим підрозділам. Але це ворог. А нащо ти це робиш? Заради "плану" наловлених?

Я згоден, що воювати будуть усі, але воювати мають ті, хто фізично зможе хоча б носити бронежилет і розумово може працювати у військовому колективі. При цьому чомусь працівники ТЦК не привозять успішних здорових бізнесменів і очільників фірм із лідерськими якостями, не привозять спортивних молодиків тітушиної зовнішності, яких можна поставити в стрій. Ні, портрет наловлених дуже сумний в соціальному розрізі.

У мене пропозиція оцінювати роботу ТЦК не за кількістю наловлених, а за якістю, а також за кількістю неліквіду та людей, які зі старту готові до списання з лав ЗСУ на законних підставах, що виникли до моменту такої "мобілізації". І відразу пропоную санкцію для таких працівників ТЦК, які "гонять план" на шкоду здоровому глузду і якості: 10 покатаних даремно неліквідів і ти їх заміняєш собою в будь-якій бойовій частині на посаді не вище ГСВ (головний сержант взводу, - ред.) протягом року.

Може, тоді припиниться потік списантів до першого пострілу і якість мобілізації трохи підвищиться, як гадаєш?

Дякую за увагу, "дорогий" працівник ТЦК. Ти справді дуже дорогий бюджету своїми діями на шкоду бойовим підрозділам.
Сергій Огородник, командир роти вогневої підтримки 78-го окремого десантно-штурмового полку
https://espreso.tv/poglyad-list-do-pratsivnika-ttsk



"Сьогодні з цим великі проблеми. Починаючи з мобілізації та закінчуючи корупцією абсолютно у всіх сферах. Без справедливості неможливий стан суспільства, де всі працюють на одну мету. А без цього, своєю чергою, неможлива боротьба", - пояснив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін
https://varta1.com.ua/news/z-tsym-velyk ... 90016.html
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 09:56

  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:Остальное люто не по адресу. И ваших мозгов не хватает это понять, что я не имею никакого отношения ни к той таблице ни к тому сайту, чтобы выслушивать ваши замечания и обвинения. Никаких обобщений по странам я не делал. Предположил, что возможно кто то пользуется этим тестом в профессиональной деятельности. Как пользовался аналогичными я.

вы научитесь отвечать за свои слова.
когда вы просто привели ссылку - никто вам и слова не сказал. посмотрели и забыли.
но когда вы начали тут разводить про то что никто не обсмактывает вашу ссылку да еще и начали закидать сравнение украинцев с европейцами по этому тесту - вот тогда вы все и получили. именно в ваш адрес за ваш лютый тупняк. так что проверьте сначала свои мозги прежде чем закидать это другим.
идите на хуй если коротко. Мне с вами не о чем общаться от слова совсем.по делу вы ничего не пишите только тупорылые срачи разводите и дебильные претензии. Общайтесь с холявой, он от вас в восторге. Напомните какую страну вы назвали клоакой? А теперь недовольны что Украина по IQ не на том месте. Вот беда.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 10:04

  Wirująświatła написав:
  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:Остальное люто не по адресу. И ваших мозгов не хватает это понять, что я не имею никакого отношения ни к той таблице ни к тому сайту, чтобы выслушивать ваши замечания и обвинения. Никаких обобщений по странам я не делал. Предположил, что возможно кто то пользуется этим тестом в профессиональной деятельности. Как пользовался аналогичными я.

вы научитесь отвечать за свои слова.
когда вы просто привели ссылку - никто вам и слова не сказал. посмотрели и забыли.
но когда вы начали тут разводить про то что никто не обсмактывает вашу ссылку да еще и начали закидать сравнение украинцев с европейцами по этому тесту - вот тогда вы все и получили. именно в ваш адрес за ваш лютый тупняк. так что проверьте сначала свои мозги прежде чем закидать это другим.
идите на хуй если коротко. Мне с вами не о чем общаться от слова совсем.по делу вы ничего не пишите только тупорылые срачи разводите и дебильные претензии. Общайтесь с холявой, он от вас в восторге. Напомните какую страну вы назвали клоакой? А теперь недовольны что Украина по IQ не на том месте. Вот беда.


судя по реакции попало то в самую точечку. аргументов ноль зато какой EQ :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 10:15

Wirująświatła

Ветік , нажаль я після чергування (суточного) і не зможу зараз докладно відповісти .

Ім'я "prodigy" дуже дружнє до мене і я до нього .
Він трохи молодший за мене , бажаєш я його буду називати брат (молодший ) ?
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 10:22

  холява написав:
бажаєш я його буду називати брат (молодший ) ?

да, спасибо. :D а Сибарита, если можно, называйте папой.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 06 січ, 2025 10:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 10:30

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Про бан - то была шутка. А теперь серьёзно: запишитесь в какой-нить садик компьютерной грамотности - где учат что такое ссылки и как с ними работать...
ладу 74 и всему учим его мы. потому что он наш дедушка.
...........

Но всё же на то, чтобы вставить в адресную строку адрес [url]https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/-в-знаменитом-видео-борьбы-нашего-бойца-с-якутом-я-усматриваю-просто-символ-этой/9366259953438001/[/url], как вы "любезно" рекомендуете в своём посте viewtopic.php?p=5807170&sid=880f4c97773ae609393a097e78b5f74a#p5807170, хватило даже моих "кривых рук". Тем не менее, получалось то же самое и не открывалось. В чём было дело, не знаю, но сейчас открывается.

Значит действительно бан :lol:
ну или вставляли что-то не то: пара/тройка цифр/букв потерялась :wink:
Поэтому в постах "у меня не работает" принято скриншоты вставлять а не абсолютно бесполезное текстовое описание...
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