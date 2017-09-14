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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11711117121171311714

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 83
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
21
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
13
Ізраїльський варіант
6%
5
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 09:37

  jump написав:Зеленський: Ми не заробляли на війні і били по руках тих, хто намагався :lol:


Зеленський каже, що хотів би приїхати на інавгурацію Трампа, але тільки якщо той запросить
Бо я знаю, що в цілому лідерів якось не запрошують на інавгурацію президентів США. Є лідери, які самі можуть приїхати, захочуть і приїдуть, я знаю темперамент деяких таких людей. Для мене це дуже важко. Я така людина, я в гості без запрошення не можу. Путін – ми його не запрошували, а він до нас прийшов. А я так не можу". :lol:


Вибори можливі лише після закінчення війни, або ж доведеться змінювати закон, — Зеленський

Ще тези з інтервʼю:

➡️ Ми дуже хочемо зменшити податки, але не можемо. Усе після війни.
➡️ Ніхто з олігархів та впливових олігархів мене не контролює. Я незалежна та амбітна людина, я не можу нікому підкорюватися. :lol:
➡️ Я задоволений, що у мене є такі люди, як Єрмак. :lol:


був боневтік-став х.йпіду :lol:

Ціна питання 1 лям.
https://suspilne.media/917577-axios-gendirektor-apple-pozertvue-miljon-dolariv-na-inavguraciu-trampa/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 09:51

Лист до працівника ТЦК

Якого х*я ти привозиш на відбір до частин явний неліквід, який зі старту "300" і геморой для частини, який ні дня воювати не буде, але прокрутиться в системі ЗСУ, отримає форму, зарплату, і тупо в кращому разі... спишеться на законних підставах, про які ти, м*азь, мав розпитати зразу і не допускати мобілізації такого фрукта.

Хочеш поваги до себе і конкретних прикладів? Так вони є щодня!

на відбір до частини привезли наркомана, який офіційно отримує замісну терапію, має на руках відповідні документи, які всім показує, і в нього вже починається ломка;
привезли хлопця, в якого на руках пакет документів на інвалідність матері, по догляду за якою він спишеться швидше, ніж пройде БЗВП (базова загальновійськова підготовка, - ред.);
привезли чоловіка, в якого троє неповнолітніх дітей, і так, рапорт він уже подав і спишеться, отримавши повний комплект зимової форми; на нього буде витрачено час, харч і грошове забезпечення;
привезли хлопця з психічним розладом; видно неозброєним оком, як він пройшов вашу ВЛК;
привезли людину з гепатитом, у якого обличчя аж жовте, що теж видно неозброєним оком досвідченому лікарю (на щастя, в нас розумне командування, яке на відбори відправляє ротних разом із фаховими лікарями);
привезли з Одеси чоловіка після серцевих нападів, який ледве стоїть на ногах;
один такий доходяга на БЗВП ледь не помер, знепритомнів, лежить у лікарні й більше схожий на в'язня Освенциму, ніж на воїна.

І таких прикладів море. Я вже не кажу про бомжів зі слідами алкогольної деградації на обличчі.

Ворог щодня намагається як не вбити, то поранити воїнів ЗСУ, щоби завдати мороки бойовим підрозділам. Але це ворог. А нащо ти це робиш? Заради "плану" наловлених?

Я згоден, що воювати будуть усі, але воювати мають ті, хто фізично зможе хоча б носити бронежилет і розумово може працювати у військовому колективі. При цьому чомусь працівники ТЦК не привозять успішних здорових бізнесменів і очільників фірм із лідерськими якостями, не привозять спортивних молодиків тітушиної зовнішності, яких можна поставити в стрій. Ні, портрет наловлених дуже сумний в соціальному розрізі.

У мене пропозиція оцінювати роботу ТЦК не за кількістю наловлених, а за якістю, а також за кількістю неліквіду та людей, які зі старту готові до списання з лав ЗСУ на законних підставах, що виникли до моменту такої "мобілізації". І відразу пропоную санкцію для таких працівників ТЦК, які "гонять план" на шкоду здоровому глузду і якості: 10 покатаних даремно неліквідів і ти їх заміняєш собою в будь-якій бойовій частині на посаді не вище ГСВ (головний сержант взводу, - ред.) протягом року.

Може, тоді припиниться потік списантів до першого пострілу і якість мобілізації трохи підвищиться, як гадаєш?

Дякую за увагу, "дорогий" працівник ТЦК. Ти справді дуже дорогий бюджету своїми діями на шкоду бойовим підрозділам.
Сергій Огородник, командир роти вогневої підтримки 78-го окремого десантно-штурмового полку
https://espreso.tv/poglyad-list-do-pratsivnika-ttsk



"Сьогодні з цим великі проблеми. Починаючи з мобілізації та закінчуючи корупцією абсолютно у всіх сферах. Без справедливості неможливий стан суспільства, де всі працюють на одну мету. А без цього, своєю чергою, неможлива боротьба", - пояснив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін
https://varta1.com.ua/news/z-tsym-velyk ... 90016.html
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 10:15

Wirująświatła

Ветік , нажаль я після чергування (суточного) і не зможу зараз докладно відповісти .

Ім'я "prodigy" дуже дружнє до мене і я до нього .
Він трохи молодший за мене , бажаєш я його буду називати брат (молодший ) ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 11:51

Інтерв'ю

https://m.youtube.com/watch?v=8XEpoCMIADI
Головне - з 1год. до 1г.06 хв.
Суть -- Штати визначають умови.

А так взагалі враження:
- або ти говориш відверто, або як прийнято. Інакше виходить отаке бе-ме-кання наче не професійний актор, бізнесмен і вже декілька років політик, а якийсь-то...
- навіщо було ото перти на цю посаду в отакий історичний момент?

Ну а корінець все ж таки прозвучав.
Оті з окупованих територій потім будуть рфією одягені-озброєні і направлені воювати далі. Тому...
(Якщо умовно пів України окупують, утрировано --- одна половина України буде воювати з другою половиною. За підтримки кожної половини своїми союзниками). Зараз на 99,9% рфяни, але вовсю в них піарять успіхи-досягнення місцевої бригади, кажись, 114.

Всі намагаються зробити гру безпрограшною. Для себе.
За рахунок України.
detroytred
 
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