Додано: Пон 06 січ, 2025 09:51

Якого х*я ти привозиш на відбір до частин явний неліквід, який зі старту "300" і геморой для частини, який ні дня воювати не буде, але прокрутиться в системі ЗСУ, отримає форму, зарплату, і тупо в кращому разі... спишеться на законних підставах, про які ти, м*азь, мав розпитати зразу і не допускати мобілізації такого фрукта.Хочеш поваги до себе і конкретних прикладів? Так вони є щодня!на відбір до частини привезли наркомана, який офіційно отримує замісну терапію, має на руках відповідні документи, які всім показує, і в нього вже починається ломка;привезли хлопця, в якого на руках пакет документів на інвалідність матері, по догляду за якою він спишеться швидше, ніж пройде БЗВП (базова загальновійськова підготовка, - ред.);привезли чоловіка, в якого троє неповнолітніх дітей, і так, рапорт він уже подав і спишеться, отримавши повний комплект зимової форми; на нього буде витрачено час, харч і грошове забезпечення;привезли хлопця з психічним розладом; видно неозброєним оком, як він пройшов вашу ВЛК;привезли людину з гепатитом, у якого обличчя аж жовте, що теж видно неозброєним оком досвідченому лікарю (на щастя, в нас розумне командування, яке на відбори відправляє ротних разом із фаховими лікарями);привезли з Одеси чоловіка після серцевих нападів, який ледве стоїть на ногах;один такий доходяга на БЗВП ледь не помер, знепритомнів, лежить у лікарні й більше схожий на в'язня Освенциму, ніж на воїна.І таких прикладів море. Я вже не кажу про бомжів зі слідами алкогольної деградації на обличчі.Ворог щодня намагається як не вбити, то поранити воїнів ЗСУ, щоби завдати мороки бойовим підрозділам. Але це ворог. А нащо ти це робиш? Заради "плану" наловлених?Я згоден, що воювати будуть усі, але воювати мають ті, хто фізично зможе хоча б носити бронежилет і розумово може працювати у військовому колективі. При цьому чомусь працівники ТЦК не привозять успішних здорових бізнесменів і очільників фірм із лідерськими якостями, не привозять спортивних молодиків тітушиної зовнішності, яких можна поставити в стрій. Ні, портрет наловлених дуже сумний в соціальному розрізі.У мене пропозиція оцінювати роботу ТЦК не за кількістю наловлених, а за якістю, а також за кількістю неліквіду та людей, які зі старту готові до списання з лав ЗСУ на законних підставах, що виникли до моменту такої "мобілізації". І відразу пропоную санкцію для таких працівників ТЦК, які "гонять план" на шкоду здоровому глузду і якості: 10 покатаних даремно неліквідів і ти їх заміняєш собою в будь-якій бойовій частині на посаді не вище ГСВ (головний сержант взводу, - ред.) протягом року.Може, тоді припиниться потік списантів до першого пострілу і якість мобілізації трохи підвищиться, як гадаєш?Дякую за увагу, "дорогий" працівник ТЦК. Ти справді дуже дорогий бюджету своїми діями на шкоду бойовим підрозділам.Сергій Огородник, командир роти вогневої підтримки 78-го окремого десантно-штурмового полку"Сьогодні з цим великі проблеми. Починаючи з мобілізації та закінчуючи корупцією абсолютно у всіх сферах. Без справедливості неможливий стан суспільства, де всі працюють на одну мету. А без цього, своєю чергою, неможлива боротьба", - пояснив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін