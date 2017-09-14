RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11712117131171411715>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 84
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
22
Компроміс із росією (територіальні поступки)
26%
22
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
11%
9
Виснаження однієї зі сторін
15%
13
Ізраїльський варіант
6%
5
Інший варіант
11%
9
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 09:37

  jump написав:Зеленський: Ми не заробляли на війні і били по руках тих, хто намагався :lol:


Зеленський каже, що хотів би приїхати на інавгурацію Трампа, але тільки якщо той запросить
Бо я знаю, що в цілому лідерів якось не запрошують на інавгурацію президентів США. Є лідери, які самі можуть приїхати, захочуть і приїдуть, я знаю темперамент деяких таких людей. Для мене це дуже важко. Я така людина, я в гості без запрошення не можу. Путін – ми його не запрошували, а він до нас прийшов. А я так не можу". :lol:


Вибори можливі лише після закінчення війни, або ж доведеться змінювати закон, — Зеленський

Ще тези з інтервʼю:

➡️ Ми дуже хочемо зменшити податки, але не можемо. Усе після війни.
➡️ Ніхто з олігархів та впливових олігархів мене не контролює. Я незалежна та амбітна людина, я не можу нікому підкорюватися. :lol:
➡️ Я задоволений, що у мене є такі люди, як Єрмак. :lol:


був боневтік-став х.йпіду :lol:

Ціна питання 1 лям.
https://suspilne.media/917577-axios-gendirektor-apple-pozertvue-miljon-dolariv-na-inavguraciu-trampa/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37783
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 09:51

Лист до працівника ТЦК

Якого х*я ти привозиш на відбір до частин явний неліквід, який зі старту "300" і геморой для частини, який ні дня воювати не буде, але прокрутиться в системі ЗСУ, отримає форму, зарплату, і тупо в кращому разі... спишеться на законних підставах, про які ти, м*азь, мав розпитати зразу і не допускати мобілізації такого фрукта.

Хочеш поваги до себе і конкретних прикладів? Так вони є щодня!

на відбір до частини привезли наркомана, який офіційно отримує замісну терапію, має на руках відповідні документи, які всім показує, і в нього вже починається ломка;
привезли хлопця, в якого на руках пакет документів на інвалідність матері, по догляду за якою він спишеться швидше, ніж пройде БЗВП (базова загальновійськова підготовка, - ред.);
привезли чоловіка, в якого троє неповнолітніх дітей, і так, рапорт він уже подав і спишеться, отримавши повний комплект зимової форми; на нього буде витрачено час, харч і грошове забезпечення;
привезли хлопця з психічним розладом; видно неозброєним оком, як він пройшов вашу ВЛК;
привезли людину з гепатитом, у якого обличчя аж жовте, що теж видно неозброєним оком досвідченому лікарю (на щастя, в нас розумне командування, яке на відбори відправляє ротних разом із фаховими лікарями);
привезли з Одеси чоловіка після серцевих нападів, який ледве стоїть на ногах;
один такий доходяга на БЗВП ледь не помер, знепритомнів, лежить у лікарні й більше схожий на в'язня Освенциму, ніж на воїна.

І таких прикладів море. Я вже не кажу про бомжів зі слідами алкогольної деградації на обличчі.

Ворог щодня намагається як не вбити, то поранити воїнів ЗСУ, щоби завдати мороки бойовим підрозділам. Але це ворог. А нащо ти це робиш? Заради "плану" наловлених?

Я згоден, що воювати будуть усі, але воювати мають ті, хто фізично зможе хоча б носити бронежилет і розумово може працювати у військовому колективі. При цьому чомусь працівники ТЦК не привозять успішних здорових бізнесменів і очільників фірм із лідерськими якостями, не привозять спортивних молодиків тітушиної зовнішності, яких можна поставити в стрій. Ні, портрет наловлених дуже сумний в соціальному розрізі.

У мене пропозиція оцінювати роботу ТЦК не за кількістю наловлених, а за якістю, а також за кількістю неліквіду та людей, які зі старту готові до списання з лав ЗСУ на законних підставах, що виникли до моменту такої "мобілізації". І відразу пропоную санкцію для таких працівників ТЦК, які "гонять план" на шкоду здоровому глузду і якості: 10 покатаних даремно неліквідів і ти їх заміняєш собою в будь-якій бойовій частині на посаді не вище ГСВ (головний сержант взводу, - ред.) протягом року.

Може, тоді припиниться потік списантів до першого пострілу і якість мобілізації трохи підвищиться, як гадаєш?

Дякую за увагу, "дорогий" працівник ТЦК. Ти справді дуже дорогий бюджету своїми діями на шкоду бойовим підрозділам.
Сергій Огородник, командир роти вогневої підтримки 78-го окремого десантно-штурмового полку
https://espreso.tv/poglyad-list-do-pratsivnika-ttsk



"Сьогодні з цим великі проблеми. Починаючи з мобілізації та закінчуючи корупцією абсолютно у всіх сферах. Без справедливості неможливий стан суспільства, де всі працюють на одну мету. А без цього, своєю чергою, неможлива боротьба", - пояснив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін
https://varta1.com.ua/news/z-tsym-velyk ... 90016.html
jump
 
Повідомлень: 4477
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 10:15

Wirująświatła

Ветік , нажаль я після чергування (суточного) і не зможу зараз докладно відповісти .

Ім'я "prodigy" дуже дружнє до мене і я до нього .
Він трохи молодший за мене , бажаєш я його буду називати брат (молодший ) ?
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4958
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4135 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 11:51

Інтерв'ю

https://m.youtube.com/watch?v=8XEpoCMIADI
Головне - з 1год. до 1г.06 хв.
Суть -- Штати визначають умови.

А так взагалі враження:
- або ти говориш відверто, або як прийнято. Інакше виходить отаке бе-ме-кання наче не професійний актор, бізнесмен і вже декілька років політик, а якийсь-то...
- навіщо було ото перти на цю посаду в отакий історичний момент?

Ну а корінець все ж таки прозвучав.
Оті з окупованих територій потім будуть рфією одягені-озброєні і направлені воювати далі. Тому...
(Якщо умовно пів України окупують, утрировано --- одна половина України буде воювати з другою половиною. За підтримки кожної половини своїми союзниками). Зараз на 99,9% рфяни, але вовсю в них піарять успіхи-досягнення місцевої бригади, кажись, 114.

Всі намагаються зробити гру безпрограшною. Для себе.
За рахунок України.
detroytred
 
Повідомлень: 31580
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 12:15

detroytred

где-то читал что немцы записывали потери РОА в потери противника, а не свои
Зато Черчилль в гражданскую в своем лондонском кабинете - показывая на белых на карте говорил - "вот моя армия"
Но я думаю что ТОТ обезжирены в плане молодежи ? Имея украинские документы они почухали на Запад.
fox767676
 
Повідомлень: 2567
З нами з: 13.06.20
Подякував: 333 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 12:22

  detroytred написав:Ну а корінець все ж таки прозвучав.
Оті з окупованих територій потім будуть рфією одягені-озброєні і направлені воювати далі. Тому...
(Якщо умовно пів України окупують, утрировано --- одна половина України буде воювати з другою половиною. За підтримки кожної половини своїми союзниками). Зараз на 99,9% рфяни, але вовсю в них піарять успіхи-досягнення місцевої бригади, кажись, 114.

Есть мнение, что эта "угроза" сильно преувеличена: тут недавно Washington Post писал, что из запланированных пол-ляма удалось набуссифицоровать только половину (чуть меньше) -- и это в обороне -- когда из всех утюгов вещают про Войну На Уничтожение.
А если та сторона начнет в нападение народ гнать -- там же вообще все по погребам/чердакам понычкуются...
_hunter
 
Повідомлень: 8951
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 12:24

  jump написав:У мене пропозиція оцінювати роботу ТЦК не за кількістю наловлених, а за якістю, а також за кількістю неліквіду та людей, які зі старту готові до списання з лав ЗСУ на законних підставах, що виникли до моменту такої "мобілізації". І відразу пропоную санкцію для таких працівників ТЦК, які "гонять план" на шкоду здоровому глузду і якості: 10 покатаних даремно неліквідів і ти їх заміняєш собою в будь-якій бойовій частині на посаді не вище ГСВ (головний сержант взводу, - ред.) протягом року.

Сергій Огородник, командир роти вогневої підтримки 78-го окремого десантно-штурмового полку
https://espreso.tv/poglyad-list-do-pratsivnika-ttsk

"Сьогодні з цим великі проблеми. Починаючи з мобілізації та закінчуючи корупцією абсолютно у всіх сферах. Без справедливості неможливий стан суспільства, де всі працюють на одну мету. А без цього, своєю чергою, неможлива боротьба", - пояснив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін
https://varta1.com.ua/news/z-tsym-velyk ... 90016.html


На мой взгляд это воины должны оформлять не открытым письмом а петициями.
И смотреть как на них реагирует президент.
Ну и плюс я заметил небольшую несостыковку - претензия к тцк за то что мобилизируют больных но сами едут с врачами что бы отказаться. Потому нужно поднимать вопрос не только в сторону тцк но и влк.
Просто помню был случай смерти в учебке - родственники с претензией к тцк а те в ответ - мы не специалисты что бы определять здоров или нет человек а только руководстуемся выводом влк.

ЗЫ
оно и петиция как мертвому припарка - но это хоть след в официальном. а письмо на экспресо это вообще смысла не имеет
Востаннє редагувалось tester7336 в Пон 06 січ, 2025 12:30, всього редагувалось 1 раз.
tester7336
 
Повідомлень: 856
З нами з: 30.06.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 12:34

  tester7336 написав:
  jump написав:У мене пропозиція оцінювати роботу ТЦК не за кількістю наловлених, а за якістю, а також за кількістю неліквіду та людей, які зі старту готові до списання з лав ЗСУ на законних підставах, що виникли до моменту такої "мобілізації". І відразу пропоную санкцію для таких працівників ТЦК, які "гонять план" на шкоду здоровому глузду і якості: 10 покатаних даремно неліквідів і ти їх заміняєш собою в будь-якій бойовій частині на посаді не вище ГСВ (головний сержант взводу, - ред.) протягом року.

Сергій Огородник, командир роти вогневої підтримки 78-го окремого десантно-штурмового полку
https://espreso.tv/poglyad-list-do-pratsivnika-ttsk

"Сьогодні з цим великі проблеми. Починаючи з мобілізації та закінчуючи корупцією абсолютно у всіх сферах. Без справедливості неможливий стан суспільства, де всі працюють на одну мету. А без цього, своєю чергою, неможлива боротьба", - пояснив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін
https://varta1.com.ua/news/z-tsym-velyk ... 90016.html


На мой взгляд это воины должны оформлять не открытым письмом а петициями.
И смотреть как на них реагирует президент.

Так давно известно "как на них реагирует президент" -- никак не реагирует.
Один из примеров:
https://petition.president.gov.ua/petition/204852
_hunter
 
Повідомлень: 8951
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 13:09

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Про бан - то была шутка. А теперь серьёзно: запишитесь в какой-нить садик компьютерной грамотности - где учат что такое ссылки и как с ними работать...
ладу 74 и всему учим его мы. потому что он наш дедушка.
...........


Но всё же на то, чтобы вставить в адресную строку адрес [url]https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/-в-знаменитом-видео-борьбы-нашего-бойца-с-якутом-я-усматриваю-просто-символ-этой/9366259953438001/[/url], как вы "любезно" рекомендуете в своём посте viewtopic.php?p=5807170&sid=880f4c97773ae609393a097e78b5f74a#p5807170, хватило даже моих "кривых рук". Тем не менее, получалось то же самое и не открывалось. В чём было дело, не знаю, но сейчас открывается.

Скриншот с подтверждением "получалось то же самое и не открывалось" в тот же (а не на следующий) день -- был бы более убедительным :wink:
А так -- да, верю: у всех открывалось, а именно у вас -- нет.

P.S.
А какой тихушник кнопку "Жалоба" теребит -- стесняясь прилюдно высказаться, что ему в сообщении не нравится? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 8951
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 13:27

:arrow:
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 06 січ, 2025 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26922
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 11712117131171411715>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tester7336, Wirująświatła і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80350
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 253926
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 895382
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.