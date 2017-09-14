jump написав:Зеленський: Ми не заробляли на війні і били по руках тих, хто намагався
Зеленський каже, що хотів би приїхати на інавгурацію Трампа, але тільки якщо той запросить Бо я знаю, що в цілому лідерів якось не запрошують на інавгурацію президентів США. Є лідери, які самі можуть приїхати, захочуть і приїдуть, я знаю темперамент деяких таких людей. Для мене це дуже важко. Я така людина, я в гості без запрошення не можу. Путін – ми його не запрошували, а він до нас прийшов. А я так не можу".
Вибори можливі лише після закінчення війни, або ж доведеться змінювати закон, — Зеленський
Ще тези з інтервʼю:
➡️ Ми дуже хочемо зменшити податки, але не можемо. Усе після війни. ➡️ Ніхто з олігархів та впливових олігархів мене не контролює. Я незалежна та амбітна людина, я не можу нікому підкорюватися. ➡️ Я задоволений, що у мене є такі люди, як Єрмак.
Якого х*я ти привозиш на відбір до частин явний неліквід, який зі старту "300" і геморой для частини, який ні дня воювати не буде, але прокрутиться в системі ЗСУ, отримає форму, зарплату, і тупо в кращому разі... спишеться на законних підставах, про які ти, м*азь, мав розпитати зразу і не допускати мобілізації такого фрукта.
Хочеш поваги до себе і конкретних прикладів? Так вони є щодня!
на відбір до частини привезли наркомана, який офіційно отримує замісну терапію, має на руках відповідні документи, які всім показує, і в нього вже починається ломка; привезли хлопця, в якого на руках пакет документів на інвалідність матері, по догляду за якою він спишеться швидше, ніж пройде БЗВП (базова загальновійськова підготовка, - ред.); привезли чоловіка, в якого троє неповнолітніх дітей, і так, рапорт він уже подав і спишеться, отримавши повний комплект зимової форми; на нього буде витрачено час, харч і грошове забезпечення; привезли хлопця з психічним розладом; видно неозброєним оком, як він пройшов вашу ВЛК; привезли людину з гепатитом, у якого обличчя аж жовте, що теж видно неозброєним оком досвідченому лікарю (на щастя, в нас розумне командування, яке на відбори відправляє ротних разом із фаховими лікарями); привезли з Одеси чоловіка після серцевих нападів, який ледве стоїть на ногах; один такий доходяга на БЗВП ледь не помер, знепритомнів, лежить у лікарні й більше схожий на в'язня Освенциму, ніж на воїна.
І таких прикладів море. Я вже не кажу про бомжів зі слідами алкогольної деградації на обличчі.
Ворог щодня намагається як не вбити, то поранити воїнів ЗСУ, щоби завдати мороки бойовим підрозділам. Але це ворог. А нащо ти це робиш? Заради "плану" наловлених?
Я згоден, що воювати будуть усі, але воювати мають ті, хто фізично зможе хоча б носити бронежилет і розумово може працювати у військовому колективі. При цьому чомусь працівники ТЦК не привозять успішних здорових бізнесменів і очільників фірм із лідерськими якостями, не привозять спортивних молодиків тітушиної зовнішності, яких можна поставити в стрій. Ні, портрет наловлених дуже сумний в соціальному розрізі.
У мене пропозиція оцінювати роботу ТЦК не за кількістю наловлених, а за якістю, а також за кількістю неліквіду та людей, які зі старту готові до списання з лав ЗСУ на законних підставах, що виникли до моменту такої "мобілізації". І відразу пропоную санкцію для таких працівників ТЦК, які "гонять план" на шкоду здоровому глузду і якості: 10 покатаних даремно неліквідів і ти їх заміняєш собою в будь-якій бойовій частині на посаді не вище ГСВ (головний сержант взводу, - ред.) протягом року.
Може, тоді припиниться потік списантів до першого пострілу і якість мобілізації трохи підвищиться, як гадаєш?
Дякую за увагу, "дорогий" працівник ТЦК. Ти справді дуже дорогий бюджету своїми діями на шкоду бойовим підрозділам. Сергій Огородник, командир роти вогневої підтримки 78-го окремого десантно-штурмового полку https://espreso.tv/poglyad-list-do-pratsivnika-ttsk
"Сьогодні з цим великі проблеми. Починаючи з мобілізації та закінчуючи корупцією абсолютно у всіх сферах. Без справедливості неможливий стан суспільства, де всі працюють на одну мету. А без цього, своєю чергою, неможлива боротьба", - пояснив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін https://varta1.com.ua/news/z-tsym-velyk ... 90016.html
А так взагалі враження: - або ти говориш відверто, або як прийнято. Інакше виходить отаке бе-ме-кання наче не професійний актор, бізнесмен і вже декілька років політик, а якийсь-то... - навіщо було ото перти на цю посаду в отакий історичний момент?
Ну а корінець все ж таки прозвучав. Оті з окупованих територій потім будуть рфією одягені-озброєні і направлені воювати далі. Тому... (Якщо умовно пів України окупують, утрировано --- одна половина України буде воювати з другою половиною. За підтримки кожної половини своїми союзниками). Зараз на 99,9% рфяни, але вовсю в них піарять успіхи-досягнення місцевої бригади, кажись, 114.
Всі намагаються зробити гру безпрограшною. Для себе. За рахунок України.
где-то читал что немцы записывали потери РОА в потери противника, а не свои Зато Черчилль в гражданскую в своем лондонском кабинете - показывая на белых на карте говорил - "вот моя армия" Но я думаю что ТОТ обезжирены в плане молодежи ? Имея украинские документы они почухали на Запад.
detroytred написав:Ну а корінець все ж таки прозвучав. Оті з окупованих територій потім будуть рфією одягені-озброєні і направлені воювати далі. Тому... (Якщо умовно пів України окупують, утрировано --- одна половина України буде воювати з другою половиною. За підтримки кожної половини своїми союзниками). Зараз на 99,9% рфяни, але вовсю в них піарять успіхи-досягнення місцевої бригади, кажись, 114.
Есть мнение, что эта "угроза" сильно преувеличена: тут недавно Washington Post писал, что из запланированных пол-ляма удалось набуссифицоровать только половину (чуть меньше) -- и это в обороне -- когда из всех утюгов вещают про Войну На Уничтожение. А если та сторона начнет в нападение народ гнать -- там же вообще все по погребам/чердакам понычкуются...
jump написав:У мене пропозиція оцінювати роботу ТЦК не за кількістю наловлених, а за якістю, а також за кількістю неліквіду та людей, які зі старту готові до списання з лав ЗСУ на законних підставах, що виникли до моменту такої "мобілізації". І відразу пропоную санкцію для таких працівників ТЦК, які "гонять план" на шкоду здоровому глузду і якості: 10 покатаних даремно неліквідів і ти їх заміняєш собою в будь-якій бойовій частині на посаді не вище ГСВ (головний сержант взводу, - ред.) протягом року.
"Сьогодні з цим великі проблеми. Починаючи з мобілізації та закінчуючи корупцією абсолютно у всіх сферах. Без справедливості неможливий стан суспільства, де всі працюють на одну мету. А без цього, своєю чергою, неможлива боротьба", - пояснив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін https://varta1.com.ua/news/z-tsym-velyk ... 90016.html
На мой взгляд это воины должны оформлять не открытым письмом а петициями. И смотреть как на них реагирует президент. Ну и плюс я заметил небольшую несостыковку - претензия к тцк за то что мобилизируют больных но сами едут с врачами что бы отказаться. Потому нужно поднимать вопрос не только в сторону тцк но и влк. Просто помню был случай смерти в учебке - родственники с претензией к тцк а те в ответ - мы не специалисты что бы определять здоров или нет человек а только руководстуемся выводом влк.
ЗЫ оно и петиция как мертвому припарка - но это хоть след в официальном. а письмо на экспресо это вообще смысла не имеет
Востаннє редагувалось tester7336 в Пон 06 січ, 2025 12:30, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:У мене пропозиція оцінювати роботу ТЦК не за кількістю наловлених, а за якістю, а також за кількістю неліквіду та людей, які зі старту готові до списання з лав ЗСУ на законних підставах, що виникли до моменту такої "мобілізації". І відразу пропоную санкцію для таких працівників ТЦК, які "гонять план" на шкоду здоровому глузду і якості: 10 покатаних даремно неліквідів і ти їх заміняєш собою в будь-якій бойовій частині на посаді не вище ГСВ (головний сержант взводу, - ред.) протягом року.
"Сьогодні з цим великі проблеми. Починаючи з мобілізації та закінчуючи корупцією абсолютно у всіх сферах. Без справедливості неможливий стан суспільства, де всі працюють на одну мету. А без цього, своєю чергою, неможлива боротьба", - пояснив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін https://varta1.com.ua/news/z-tsym-velyk ... 90016.html
На мой взгляд это воины должны оформлять не открытым письмом а петициями. И смотреть как на них реагирует президент.
_hunter написав:Про бан - то была шутка. А теперь серьёзно: запишитесь в какой-нить садик компьютерной грамотности - где учат что такое ссылки и как с ними работать...
ладу 74 и всему учим его мы. потому что он наш дедушка. ...........
Но всё же на то, чтобы вставить в адресную строку адрес [url]https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/-в-знаменитом-видео-борьбы-нашего-бойца-с-якутом-я-усматриваю-просто-символ-этой/9366259953438001/[/url], как вы "любезно" рекомендуете в своём посте viewtopic.php?p=5807170&sid=880f4c97773ae609393a097e78b5f74a#p5807170, хватило даже моих "кривых рук". Тем не менее, получалось то же самое и не открывалось. В чём было дело, не знаю, но сейчас открывается.
Скриншот с подтверждением "получалось то же самое и не открывалось" в тот же (а не на следующий) день -- был бы более убедительным А так -- да, верю: у всех открывалось, а именно у вас -- нет.
P.S. А какой тихушник кнопку "Жалоба" теребит -- стесняясь прилюдно высказаться, что ему в сообщении не нравится?