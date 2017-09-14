Не знаю, що таке ФУП, але виходить хто старався і слідкував за своїм здоров'ям - той лох?
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Додано: Пон 06 січ, 2025 13:41
Додано: Пон 06 січ, 2025 13:42
Ще один важливий момент з отого інтерв'ю.
Президент чітко і впевнено наполягає на думці -- рфія за умови припинення війни неймовірно дуже посилиться (по зброї, особовому складу та по організації агресії, врахує всі попередні помилки) і вжахне навіть не тільки Україну.
Ну і як це корелює з постійними тезами інших посадових і не тільки посадових осіб, що в рфії, як дурній сирйовій постсовковій диктатурі, корінні проблеми та негаразди, які будуть тільки посилюватися і поглиблюватися?
Людей в них повигрібали, сотні тисяч калік, соціальні фонди ледве дихають, скважини старі та вичерпуються, економіка прямує в піке і т.д.
Тобто навіть припинення війни і зняття всіх санкцій дасть лише змогу на шанси хоч якось ще існувати, не розвалившись.
Додано: Пон 06 січ, 2025 13:44
Я у бетона те саме питав. Що якщо в нього «банки» по 3 літри на біцепсах, то це саме він має мені піаніно на 23-й підіймати? Або хочаб кабанчики носити до мортіри. Каже - ні.
Додано: Пон 06 січ, 2025 13:45
detroytred ИМХО все це правда, але москалі під санкціями за Крим назбирали понад 500 млрд. валютних резервів. Тобто в них настільки багато ресурсів, що навіть бездарне керівництво не може розікрасти всі.
Додано: Пон 06 січ, 2025 13:46
с 01-03-2025 подлежит 100% бронированию только категория А госслужащих
с депутатами посложнее так как кроме списочников есть мажоритарщики
Додано: Пон 06 січ, 2025 13:47
В цьому ще один нюанс --- чим довше триватиме війна, тим більше пірровість навіть повної Перемоги.
Додано: Пон 06 січ, 2025 13:50
tester7336
Це, я так розумію, крок до соц.справедлиаості»? А що омріяному багатьма економ.бронюванню? Є-новини?
Додано: Пон 06 січ, 2025 13:51
Доброго дня .
О 01.29 її було дуже чути на підлеті , а потім її не стало .
Я як раз на чергуванні був .
Додано: Пон 06 січ, 2025 13:52
вы там махлю не заметили?
вот тут губы совпадают с тем что говорит озвучка
а вот тут нет
либо он переходил на русский либо наговорил что то такое что пришлось перезаписывать целые куски. И таких несовпадений много. Эмоции тоже не соответствуют содержанию разговора, он как будто анекдоты травит.
вот тут был анекдот про самолет или про плавание в бассейне
и фридман еле сдерживает смех
хотя по контексту ничего смешного нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 06 січ, 2025 14:00, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 06 січ, 2025 13:52
ну народ хочет увидеть в качестве справедливости взяточников и казнокрадов на фронте.
а вот как раз они и остаются 100% забронированы
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