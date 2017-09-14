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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1171211713117141171511716 ... 11719>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 86
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
22
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
23
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
14
Ізраїльський варіант
6%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 13:41

  Hotab написав:BIGor
Пропиті і пронюхані ефективніші на ФУП. Абирвалг казав.

Не знаю, що таке ФУП, але виходить хто старався і слідкував за своїм здоров'ям - той лох?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 13:42

Ще один важливий момент з отого інтерв'ю.
Президент чітко і впевнено наполягає на думці -- рфія за умови припинення війни неймовірно дуже посилиться (по зброї, особовому складу та по організації агресії, врахує всі попередні помилки) і вжахне навіть не тільки Україну.

Ну і як це корелює з постійними тезами інших посадових і не тільки посадових осіб, що в рфії, як дурній сирйовій постсовковій диктатурі, корінні проблеми та негаразди, які будуть тільки посилюватися і поглиблюватися?
Людей в них повигрібали, сотні тисяч калік, соціальні фонди ледве дихають, скважини старі та вичерпуються, економіка прямує в піке і т.д.
Тобто навіть припинення війни і зняття всіх санкцій дасть лише змогу на шанси хоч якось ще існувати, не розвалившись.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 13:44

  BIGor написав:
  Hotab написав:BIGor
Пропиті і пронюхані ефективніші на ФУП. Абирвалг казав.

Не знаю, що таке ФУП, але виходить хто старався і слідкував за своїм здоров'ям - той лох?

Я у бетона те саме питав. Що якщо в нього «банки» по 3 літри на біцепсах, то це саме він має мені піаніно на 23-й підіймати? Або хочаб кабанчики носити до мортіри. Каже - ні.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 13:45

detroytred ИМХО все це правда, але москалі під санкціями за Крим назбирали понад 500 млрд. валютних резервів. Тобто в них настільки багато ресурсів, що навіть бездарне керівництво не може розікрасти всі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 13:46

  _hunter написав:Так давно известно "как на них реагирует президент" -- никак не реагирует.
Один из примеров:
https://petition.president.gov.ua/petition/204852



с 01-03-2025 подлежит 100% бронированию только категория А госслужащих :mrgreen:
с депутатами посложнее так как кроме списочников есть мажоритарщики
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 13:47

  BIGor написав:
  jump написав:Лист до працівника ТЦК
"воювати мають ті, хто фізично зможе хоча б носити бронежилет і розумово може працювати у військовому колективі."

От цікаво виходить, воювати мають ті хто постійно витрачав зусилля на навчання, репетиторів, спортзали, вітаміни, проходження усілляких лікарів і дороговартісних курсів лікування, не курили не бухали, бігали - зате як прокурений алкаш з освітою ПТУ - він не має воювати.... Дуже цікава політика.... Так би мовити, негативна селекція.

В цьому ще один нюанс --- чим довше триватиме війна, тим більше пірровість навіть повної Перемоги.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 13:50

tester7336

с 01-03-2025 подлежит 100% бронированию только категория А госслужащих :mrgreen:


Це, я так розумію, крок до соц.справедлиаості»? А що омріяному багатьма економ.бронюванню? Є-новини?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 13:51

  Banderlog написав:
  холява написав:
Малось на увазі "Homo sapiens " чоловік розумний .(хоча щоб дої..атися будь що можно запитати )

Це Ви кого розумним гомом називаєте?
:lol:
Шо там в запоріжжі вночі? Тихо було?
Над нами вчора ввечері пролетіла ракета десь в ту сторону. Здорова хрєнь.І летіло низенько.
Ми сиділи пили каву на воздусі.
Взбодрило.
Через годинку я ссяв як пивний алкаш. :lol:
а один наш коли летіло, ляг в позі ембріона.


Доброго дня .
О 01.29 її було дуже чути на підлеті , а потім її не стало .
Я як раз на чергуванні був .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 13:52

  detroytred написав:Ще один важливий момент з отого інтерв'ю.

вы там махлю не заметили?
вот тут губы совпадают с тем что говорит озвучка
https://youtu.be/8XEpoCMIADI?si=z_TiZYT-Dweyq8bG&t=3571
а вот тут нет
https://youtu.be/8XEpoCMIADI?si=gjPlVkM_eVrG4laW&t=4261

либо он переходил на русский либо наговорил что то такое что пришлось перезаписывать целые куски. И таких несовпадений много. Эмоции тоже не соответствуют содержанию разговора, он как будто анекдоты травит.

вот тут был анекдот про самолет или про плавание в бассейне
Зображення

и фридман еле сдерживает смех
https://youtu.be/8XEpoCMIADI?si=jkjoitnvbYAp0PV1&t=4259

хотя по контексту ничего смешного нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 06 січ, 2025 14:00, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 13:52

  Hotab написав:tester7336

с 01-03-2025 подлежит 100% бронированию только категория А госслужащих :mrgreen:


Це, я так розумію, крок до соц.справедлиаості»? А що омріяному багатьма економ.бронюванню? Є-новини?


ну народ хочет увидеть в качестве справедливости взяточников и казнокрадов на фронте.
а вот как раз они и остаются 100% забронированы :roll:
tester7336
 
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