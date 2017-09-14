Ще один важливий момент з отого інтерв'ю. Президент чітко і впевнено наполягає на думці -- рфія за умови припинення війни неймовірно дуже посилиться (по зброї, особовому складу та по організації агресії, врахує всі попередні помилки) і вжахне навіть не тільки Україну.
Ну і як це корелює з постійними тезами інших посадових і не тільки посадових осіб, що в рфії, як дурній сирйовій постсовковій диктатурі, корінні проблеми та негаразди, які будуть тільки посилюватися і поглиблюватися? Людей в них повигрібали, сотні тисяч калік, соціальні фонди ледве дихають, скважини старі та вичерпуються, економіка прямує в піке і т.д. Тобто навіть припинення війни і зняття всіх санкцій дасть лише змогу на шанси хоч якось ще існувати, не розвалившись.
detroytred ИМХО все це правда, але москалі під санкціями за Крим назбирали понад 500 млрд. валютних резервів. Тобто в них настільки багато ресурсів, що навіть бездарне керівництво не може розікрасти всі.
jump написав:Лист до працівника ТЦК "воювати мають ті, хто фізично зможе хоча б носити бронежилет і розумово може працювати у військовому колективі."
От цікаво виходить, воювати мають ті хто постійно витрачав зусилля на навчання, репетиторів, спортзали, вітаміни, проходження усілляких лікарів і дороговартісних курсів лікування, не курили не бухали, бігали - зате як прокурений алкаш з освітою ПТУ - він не має воювати.... Дуже цікава політика.... Так би мовити, негативна селекція.
В цьому ще один нюанс --- чим довше триватиме війна, тим більше пірровість навіть повної Перемоги.
холява написав: Малось на увазі "Homo sapiens " чоловік розумний .(хоча щоб дої..атися будь що можно запитати )
Це Ви кого розумним гомом називаєте?
Шо там в запоріжжі вночі? Тихо було? Над нами вчора ввечері пролетіла ракета десь в ту сторону. Здорова хрєнь.І летіло низенько. Ми сиділи пили каву на воздусі. Взбодрило. Через годинку я ссяв як пивний алкаш. а один наш коли летіло, ляг в позі ембріона.
Доброго дня . О 01.29 її було дуже чути на підлеті , а потім її не стало . Я як раз на чергуванні був .
либо он переходил на русский либо наговорил что то такое что пришлось перезаписывать целые куски. И таких несовпадений много. Эмоции тоже не соответствуют содержанию разговора, он как будто анекдоты травит.
вот тут был анекдот про самолет или про плавание в бассейне
Дюрі-бачі написав:detroytred ИМХО все це правда, але москалі під санкціями за Крим назбирали понад 500 млрд. валютних резервів. Тобто в них настільки багато ресурсів, що навіть бездарне керівництво не може розікрасти всі.
То в той час. Але ж повномасштабна війна вплинула на порядки сильніше.