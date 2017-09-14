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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1171311714117151171611717 ... 11719>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 86
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
22
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
23
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
14
Ізраїльський варіант
6%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 13:56

  detroytred написав:Ще один важливий момент з отого інтерв'ю.
Президент чітко і впевнено наполягає на думці -- рфія за умови припинення війни неймовірно дуже посилиться (по зброї, особовому складу та по організації агресії, врахує всі попередні помилки) і вжахне навіть не тільки Україну.

Ну і як це корелює з постійними тезами інших посадових і не тільки посадових осіб, що в рфії, як дурній сирйовій постсовковій диктатурі, корінні проблеми та негаразди, які будуть тільки посилюватися і поглиблюватися?
Людей в них повигрібали, сотні тисяч калік, соціальні фонди ледве дихають, скважини старі та вичерпуються, економіка прямує в піке і т.д.
Тобто навіть припинення війни і зняття всіх санкцій дасть лише змогу на шанси хоч якось ще існувати, не розвалившись.

Та никак оно не коррелирует -- просто "так ты слона не продаш" (с)
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 13:57

tester7336
ну народ хочет увидеть в качестве справедливости


Взяточники і казнокражи мають бути в тюрмі, а не на фронті.
Щодо призову категорії А. Я так розумію, що якщо його призвати, то треба зразу нового чи переобирати, чи призначати. Типу його місце не може бути пустим. Тоді який сенс призивати, що по колу переобирати. На прикладі умовного мера міста. Хіба що обирати цілеспрямовано жінку, яка по замовчуванню непризивна

А тихушнику признаться стыдно, похоже :D


Хз хто там тихушнік але ви шановний і так зайвого вже на форумі пересиділи років 2. Мали б а одній клітці з Ігнеусом і Вкладчиком сидіти. Де всі кацапські тролі.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 січ, 2025 14:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 13:57

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ще один важливий момент з отого інтерв'ю.

вы там махлю не заметили?
вот тут губы совпадают с тем что говорит озвучка
https://youtu.be/8XEpoCMIADI?si=z_TiZYT-Dweyq8bG&t=3571
а вот тут нет
https://youtu.be/8XEpoCMIADI?si=gjPlVkM_eVrG4laW&t=4261

либо он переходил на русский либо наговорил что то такое что пришлось перезаписывать целые куски. И таких несовпадений много. Эмоции тоже не соответствуют содержанию разговора, он как будто анекдоты травит.

Одразу помітив))
Але знайшов пояснення --- наскільки я зрозумів, то там ШІ перекладав.
Зе говорив українською, англійською та трохи російською.
Але ШІ подавав все українською.

Тому отаке)) на початку я і овсі отетерів. Подумав, що якась комедія.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 13:57

  Дюрі-бачі написав:detroytred ИМХО все це правда, але москалі під санкціями за Крим назбирали понад 500 млрд. валютних резервів. Тобто в них настільки багато ресурсів, що навіть бездарне керівництво не може розікрасти всі.

) а талантліве, як у нас, справилось б краще?
В них резерви золото валютні. а ми щось з золотом не дружим з часів юща.
Якщо буде перемиря років на 4 то є шанси що в них диктатор помре, все таки не молодий пацан.
Або одряхліє і його змістять.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:01

  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:detroytred ИМХО все це правда, але москалі під санкціями за Крим назбирали понад 500 млрд. валютних резервів. Тобто в них настільки багато ресурсів, що навіть бездарне керівництво не може розікрасти всі.

) а талантліве, як у нас, справилось б краще?
В них резерви золото валютні. а ми щось з золотом не дружим з часів юща.
Якщо буде перемиря років на 4 то є шанси що в них диктатор помре, все таки не молодий пацан.
Або одряхліє і його змістять.

Вот тут опасность: сместить может более боевитый...
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:01

  Hotab написав:tester7336

с 01-03-2025 подлежит 100% бронированию только категория А госслужащих :mrgreen:


Це, я так розумію, крок до соц.справедлиаості»? А що омріяному багатьма економ.бронюванню? Є-новини?

Асад ввів в 2023 економічне бронювання та офіційний відкуп від мобілізації.
Не зайшло в суспільство.
Бідні взяли массою.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:02

  detroytred написав:Одразу помітив))
Але знайшов пояснення --- наскільки я зрозумів, то там ШІ перекладав.
Зе говорив українською, англійською та трохи російською.
Але ШІ подавав все українською.
ну фиг с ними с губами, эмоции не соответствуют содержанию. Это как на поминках начать ржать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:То в той час.
Але ж повномасштабна війна вплинула на порядки сильніше.

Активна війна + поточні санкції перевищують їх можливості.
Якщо грубо, то за 2024 витратили 360 млрд $, з них 160 на війну, заробили 300 млрд.
Тобто без війни навіть за поточних санкцій виникає ситуація, коли заробили 300, а витрати - 200, і 100 можна витратити на підготовку до майбутньої війни... А якщо санкції ще послаблять...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:04

:idea:
Востаннє редагувалось _hunter в Пон 06 січ, 2025 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:06

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:То в той час.
Але ж повномасштабна війна вплинула на порядки сильніше.

Активна війна + поточні санкції перевищують їх можливості.
Якщо грубо, то за 2024 витратили 360 млрд $, з них 160 на війну, заробили 300 млрд.
Тобто без війни навіть за поточних санкцій виникає ситуація, коли заробили 300, а витрати - 200, і 100 можна витратити на підготовку до майбутньої війни... А якщо санкції ще послаблять...

Ну вот в этом "грубо" и проблема: такими темпами получается, что лет на 10 их хватит точно :(
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