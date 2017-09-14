RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 117141171511716117171171811719>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 86
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
22
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
23
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
14
Ізраїльський варіант
6%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:07

  _hunter написав:А какой тихушник кнопку "Жалоба" теребит -- стесняясь прилюдно высказаться, что ему в сообщении не нравится?
да никто не теребит, модерация на свое усмотрение решает что оставить, а что вытереть.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26924
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:08

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:А какой тихушник кнопку "Жалоба" теребит -- стесняясь прилюдно высказаться, что ему в сообщении не нравится?
да никто не теребит, модерация на свое усмотрение решает что оставить, а что вытереть.

Когда модерация трет -- письмо с уведомлением приходит. В этом случае -- точно тихушник.
_hunter
 
Повідомлень: 8960
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:09

  tester7336 написав:с 01-03-2025 подлежит 100% бронированию только категория А госслужащих :mrgreen:
с депутатами посложнее так как кроме списочников есть мажоритарщики

А інші представники 1 сорту як будуть?
UA
 
Повідомлень: 9273
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:10

  _hunter написав:
  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:detroytred ИМХО все це правда, але москалі під санкціями за Крим назбирали понад 500 млрд. валютних резервів. Тобто в них настільки багато ресурсів, що навіть бездарне керівництво не може розікрасти всі.

) а талантліве, як у нас, справилось б краще?
В них резерви золото валютні. а ми щось з золотом не дружим з часів юща.
Якщо буде перемиря років на 4 то є шанси що в них диктатор помре, все таки не молодий пацан.
Або одряхліє і його змістять.

Вот тут опасность: сместить может более боевитый...

По перше на те щоб взяти повноту влади треба час.
По друге, там є шанси бардаку. Автократії часто скочуються в хаос при передачі влади.
3. Більш бойовиті? Наврят чи. Диктатори зачищають своє оточення.
От після сталіна як вискочив хрущов? Після фіделя кастро хто? Після чеушеску хто?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1649
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:10

  _hunter написав:Когда модерация трет -- письмо с уведомлением приходит. В этом случае -- точно тихушник.
кому и зачем это надо? ваша личная с ладом переписка, кому вообще интересно что какая-то ссылка у лада не открывается? любая индексируемая информация есть в гугле.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26924
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:13

  Banderlog написав:
  _hunter написав:
  Banderlog написав:) а талантліве, як у нас, справилось б краще?
В них резерви золото валютні. а ми щось з золотом не дружим з часів юща.
Якщо буде перемиря років на 4 то є шанси що в них диктатор помре, все таки не молодий пацан.
Або одряхліє і його змістять.

Вот тут опасность: сместить может более боевитый...

По перше на те щоб взяти повноту влади треба час.
По друге, там є шанси бардаку. Автократії часто скочуються в хаос при передачі влади.
3. Більш бойовиті? Наврят чи. Диктатори зачищають своє оточення.
От після сталіна як вискочив хрущов? Після фіделя кастро хто? Після чеушеску хто?

А после Асада -- Асад, вроде. Да и Кимы проблем, вроде, не испытывают.
Но ваше сообщение намекает на то, что есть и хорошие рузкие... :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 8960
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:В них резерви золото валютні. а ми щось з золотом не дружим з часів юща.

Та як би в нас золота під 18 тон теж є...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4567
З нами з: 29.07.22
Подякував: 764 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:17

  jump написав:Якого х*я ти привозиш на відбір до частин явний неліквід, який зі старту "300" і геморой для частини, який ні дня воювати не буде, але прокрутиться в системі ЗСУ, отримає форму, зарплату, і тупо в кращому разі... спишеться на законних підставах, про які ти, м*азь, мав розпитати зразу і не допускати мобілізації такого фрукта.

Хочеш поваги до себе і конкретних прикладів? Так вони є щодня!

на відбір до частини привезли наркомана, який офіційно отримує замісну терапію, має на руках відповідні документи, які всім показує, і в нього вже починається ломка;
привезли хлопця, в якого на руках пакет документів на інвалідність матері, по догляду за якою він спишеться швидше, ніж пройде БЗВП (базова загальновійськова підготовка, - ред.);
привезли чоловіка, в якого троє неповнолітніх дітей, і так, рапорт він уже подав і спишеться, отримавши повний комплект зимової форми; на нього буде витрачено час, харч і грошове забезпечення;
привезли хлопця з психічним розладом; видно неозброєним оком, як він пройшов вашу ВЛК;
привезли людину з гепатитом, у якого обличчя аж жовте, що теж видно неозброєним оком досвідченому лікарю (на щастя, в нас розумне командування, яке на відбори відправляє ротних разом із фаховими лікарями);
привезли з Одеси чоловіка після серцевих нападів, який ледве стоїть на ногах;
один такий доходяга на БЗВП ледь не помер, знепритомнів, лежить у лікарні й більше схожий на в'язня Освенциму, ніж на воїна.

І таких прикладів море. Я вже не кажу про бомжів зі слідами алкогольної деградації на обличчі.

Ворог щодня намагається як не вбити, то поранити воїнів ЗСУ, щоби завдати мороки бойовим підрозділам. Але це ворог. А нащо ти це робиш? Заради "плану" наловлених?

Я згоден, що воювати будуть усі, але воювати мають ті, хто фізично зможе хоча б носити бронежилет і розумово може працювати у військовому колективі. При цьому чомусь працівники ТЦК не привозять успішних здорових бізнесменів і очільників фірм із лідерськими якостями, не привозять спортивних молодиків тітушиної зовнішності, яких можна поставити в стрій. Ні, портрет наловлених дуже сумний в соціальному розрізі.

У мене пропозиція оцінювати роботу ТЦК не за кількістю наловлених, а за якістю, а також за кількістю неліквіду та людей, які зі старту готові до списання з лав ЗСУ на законних підставах, що виникли до моменту такої "мобілізації". І відразу пропоную санкцію для таких працівників ТЦК, які "гонять план" на шкоду здоровому глузду і якості: 10 покатаних даремно неліквідів і ти їх заміняєш собою в будь-якій бойовій частині на посаді не вище ГСВ (головний сержант взводу, - ред.) протягом року.

Може, тоді припиниться потік списантів до першого пострілу і якість мобілізації трохи підвищиться, як гадаєш?

Дякую за увагу, "дорогий" працівник ТЦК. Ти справді дуже дорогий бюджету своїми діями на шкоду бойовим підрозділам.
Сергій Огородник, командир роти вогневої підтримки 78-го окремого десантно-штурмового полку
https://espreso.tv/poglyad-list-do-pratsivnika-ttsk



"Сьогодні з цим великі проблеми. Починаючи з мобілізації та закінчуючи корупцією абсолютно у всіх сферах. Без справедливості неможливий стан суспільства, де всі працюють на одну мету. А без цього, своєю чергою, неможлива боротьба", - пояснив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін
https://varta1.com.ua/news/z-tsym-velyk ... 90016.html

Пів року тому я пропонував ВЛК з іноземних лікарів.
Мене забанили за рос. агітацію.
Хіба це складно думати на пів кроку наперед?
UA
 
Повідомлень: 9273
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:есть и хорошие рузкие...

Є, але ми, нажаль, нічого не робимо для того щоб прийшли до влади вони, а не якийсь довбанутий Z-ник, чи Навальна...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4567
З нами з: 29.07.22
Подякував: 764 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:17

  _hunter написав:
Но ваше сообщение намекает на то, что есть и хорошие рузкие... :roll:
і?
Це якось Вас смущає? ) в усіх народах є і хороші і погані і маньяки.
Від занесення всього народу в психопати попахує фашизмом. Вам так не здається?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1649
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 117141171511716117171171811719>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80359
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 253932
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 895389
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3152)
06.01.2025 14:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.