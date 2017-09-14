jump написав:Якого х*я ти привозиш на відбір до частин явний неліквід, який зі старту "300" і геморой для частини, який ні дня воювати не буде, але прокрутиться в системі ЗСУ, отримає форму, зарплату, і тупо в кращому разі... спишеться на законних підставах, про які ти, м*азь, мав розпитати зразу і не допускати мобілізації такого фрукта.
Хочеш поваги до себе і конкретних прикладів? Так вони є щодня!
на відбір до частини привезли наркомана, який офіційно отримує замісну терапію, має на руках відповідні документи, які всім показує, і в нього вже починається ломка; привезли хлопця, в якого на руках пакет документів на інвалідність матері, по догляду за якою він спишеться швидше, ніж пройде БЗВП (базова загальновійськова підготовка, - ред.); привезли чоловіка, в якого троє неповнолітніх дітей, і так, рапорт він уже подав і спишеться, отримавши повний комплект зимової форми; на нього буде витрачено час, харч і грошове забезпечення; привезли хлопця з психічним розладом; видно неозброєним оком, як він пройшов вашу ВЛК; привезли людину з гепатитом, у якого обличчя аж жовте, що теж видно неозброєним оком досвідченому лікарю (на щастя, в нас розумне командування, яке на відбори відправляє ротних разом із фаховими лікарями); привезли з Одеси чоловіка після серцевих нападів, який ледве стоїть на ногах; один такий доходяга на БЗВП ледь не помер, знепритомнів, лежить у лікарні й більше схожий на в'язня Освенциму, ніж на воїна.
І таких прикладів море. Я вже не кажу про бомжів зі слідами алкогольної деградації на обличчі.
Ворог щодня намагається як не вбити, то поранити воїнів ЗСУ, щоби завдати мороки бойовим підрозділам. Але це ворог. А нащо ти це робиш? Заради "плану" наловлених?
Я згоден, що воювати будуть усі, але воювати мають ті, хто фізично зможе хоча б носити бронежилет і розумово може працювати у військовому колективі. При цьому чомусь працівники ТЦК не привозять успішних здорових бізнесменів і очільників фірм із лідерськими якостями, не привозять спортивних молодиків тітушиної зовнішності, яких можна поставити в стрій. Ні, портрет наловлених дуже сумний в соціальному розрізі.
У мене пропозиція оцінювати роботу ТЦК не за кількістю наловлених, а за якістю, а також за кількістю неліквіду та людей, які зі старту готові до списання з лав ЗСУ на законних підставах, що виникли до моменту такої "мобілізації". І відразу пропоную санкцію для таких працівників ТЦК, які "гонять план" на шкоду здоровому глузду і якості: 10 покатаних даремно неліквідів і ти їх заміняєш собою в будь-якій бойовій частині на посаді не вище ГСВ (головний сержант взводу, - ред.) протягом року.
Може, тоді припиниться потік списантів до першого пострілу і якість мобілізації трохи підвищиться, як гадаєш?
Дякую за увагу, "дорогий" працівник ТЦК. Ти справді дуже дорогий бюджету своїми діями на шкоду бойовим підрозділам. Сергій Огородник, командир роти вогневої підтримки 78-го окремого десантно-штурмового полку https://espreso.tv/poglyad-list-do-pratsivnika-ttsk
"Сьогодні з цим великі проблеми. Починаючи з мобілізації та закінчуючи корупцією абсолютно у всіх сферах. Без справедливості неможливий стан суспільства, де всі працюють на одну мету. А без цього, своєю чергою, неможлива боротьба", - пояснив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін https://varta1.com.ua/news/z-tsym-velyk ... 90016.html
Пів року тому я пропонував ВЛК з іноземних лікарів. Мене забанили за рос. агітацію. Хіба це складно думати на пів кроку наперед?
Это _очень_ сложно.
У меня нет времени, честно говоря, иногда о чем-то думать, думать стратегически.
Взяточники і казнокражи мають бути в тюрмі, а не на фронті. Щодо призову категорії А. Я так розумію, що якщо його призвати, то треба зразу нового чи переобирати, чи призначати. Типу його місце не може бути пустим. Тоді який сенс призивати, що по колу переобирати. На прикладі умовного мера міста. Хіба що обирати цілеспрямовано жінку, яка по замовчуванню непризивна
госслужащие категории А это не мер города. а так да - их должны заместить женщины.
Стаття 6 Закону України “Про державну службу”:
1. Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності державних службовців.
2. Встановлюються такі категорії посад державної служби:
1) категорія “А” (вищий корпус державної служби) – посади:
- Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств; - керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників; - керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.
Востаннє редагувалось tester7336 в Пон 06 січ, 2025 14:20, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:То в той час. Але ж повномасштабна війна вплинула на порядки сильніше.
Активна війна + поточні санкції перевищують їх можливості. Якщо грубо, то за 2024 витратили 360 млрд $, з них 160 на війну, заробили 300 млрд. Тобто без війни навіть за поточних санкцій виникає ситуація, коли заробили 300, а витрати - 200, і 100 можна витратити на підготовку до майбутньої війни... А якщо санкції ще послаблять...
Так проблеми в них не стільки в грошах, а в структурі економіки та нестачі людського ресурсу, національних тьорок. Тобто оті гроші на війну в них є за рахунок ігнорування накопичення внутрішніх негараздів.
Але якщо нема в них цього, то які тоді шанси диктувати умови миру рашці з позиції сили?