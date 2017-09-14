UA написав:
Я прибиральницю обираю більш прискіпливіше, а ніж населення Верховного Головнокомандувача.
А тут проблема: для мирного времени -- это было бы пофиг. Но так получилось, что именно Верховного -- никто не выбирал -- "он сам пришел"
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Додано: Пон 06 січ, 2025 14:29
А тут проблема: для мирного времени -- это было бы пофиг. Но так получилось, что именно Верховного -- никто не выбирал -- "он сам пришел"
Додано: Пон 06 січ, 2025 14:30
звісно так але коли маєш справу з лайном, то треба одягати рукавички, й спілкуватися на доступній для лайна мові.
Додано: Пон 06 січ, 2025 14:31
Додано: Пон 06 січ, 2025 14:33
та ну. а як після 45 року денацифікацію проводили? от й в Раші без такої ж дерашизації нічого розумного там не буде.
Додано: Пон 06 січ, 2025 14:33
предлагаю адекватным форумчанам игнорировать tester7336,
как такое может быть, чтобы непонятно кто приходил и гадил.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 06 січ, 2025 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 січ, 2025 14:33
Та отож.
Спробуйте подивитися отак: будь-які перші хвилини і одразу перетягнути повзунок на десь 1год.30 хв. або далі.
Контраст))
А отут вже наче інша особа:
Додано: Пон 06 січ, 2025 14:36
тут все на уровне, с пониманием, с расстановкой, придраться не к чему.
Додано: Пон 06 січ, 2025 14:40
Корінець
Це на пальцях, чому райські кущі неможливі без джунглів (тобто колоній, нехай і у будь-якому неовигляді).
*Чего никак не поймут Ани и Лены?
Того, что благополучие есть продукт непротивления сторон...
Что нет Мерседеса без рынка сбыта... и чтоб хорошо кушать и мыслить о "великом" нужен рынок сбыта... т.е. "джунгли", куда "райские кущи" продают свои механизмы...
Что это ВЗАИМНАЯ зависимость, а не доминирования "кущей" над "джунглями"...
Если отрезать "джунгли" от "кущей" - кущи станут "джунглями"...
Что "кущи" могут жить только на окраине "джунглей"...
Что без "джунглей" не бывает "кущей"...
Что если все превратить в "кущи" то они автоматически станут "джунглями"... (С)
Додано: Пон 06 січ, 2025 14:53
по-перше, а що ми можемо зробити?
друге - а хто ці хороші рузькі? наведіть приклади. я спілкувався наче з нормальними людьми - вони розповідають, що у всьому винні американці чи європейці. коли кажеш про злочини росіян - мене там не було, нічого не знаю...
дерашизація, як денацифікація в Німеччині в 1945 - інших шляхів для сучасної Раші не залишилось.
Додано: Пон 06 січ, 2025 15:05
Як тільки тобі поправляють гребешок , то той чоловік "непанятний ".
Ти вібрав собі кампанію УА , Хуянтер , джамп ,шляпа , шмідт і ще багато кого .
Зробіть собі гілочку , ммммм наприклад " взлохмачений сфінктер " тай користуйтеся .
Там вам про ТЦК ,прибиральніць , парк авто і ще багато чого між собою теревенить до схочу .
А тут не треба встанавлювати нові правила , є кому .
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