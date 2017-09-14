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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11716117171171811719>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 86
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
22
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
23
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
14
Ізраїльський варіант
6%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:29

  UA написав:
  _hunter написав:
  UA написав:Пів року тому я пропонував ВЛК з іноземних лікарів.
Мене забанили за рос. агітацію.
Хіба це складно думати на пів кроку наперед?

Это _очень_ сложно.
У меня нет времени, честно говоря, иногда о чем-то думать, думать стратегически.
(с)

Я прибиральницю обираю більш прискіпливіше, а ніж населення Верховного Головнокомандувача.

А тут проблема: для мирного времени -- это было бы пофиг. Но так получилось, что именно Верховного -- никто не выбирал -- "он сам пришел" :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:30

  UA написав:
  Wirująświatła написав:tester7336 вы еще здесь??? вам же сказали не приходить. эта ветка для порядочных и интеллигентных людей, а не для обиженок на жизнь.

Песикот з Холявою це інтелігенти?
Хотаб ти порядний?

звісно так :D але коли маєш справу з лайном, то треба одягати рукавички, й спілкуватися на доступній для лайна мові. 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:31

  Wirująświatła написав:tester7336 вы еще здесь??? вам же сказали не приходить. эта ветка для порядочных и интеллигентных людей, а не для обиженок на жизнь.


вы своими же советами не умеете пользоваться что ли?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:33

  Banderlog написав:
  _hunter написав:
Но ваше сообщение намекает на то, что есть и хорошие рузкие... :roll:
і?
Це якось Вас смущає? ) в усіх народах є і хороші і погані і маньяки.
Від занесення всього народу в психопати попахує фашизмом. Вам так не здається?

та ну. а як після 45 року денацифікацію проводили? от й в Раші без такої ж дерашизації нічого розумного там не буде.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:33

предлагаю адекватным форумчанам игнорировать tester7336,
как такое может быть, чтобы непонятно кто приходил и гадил.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 06 січ, 2025 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:33

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Одразу помітив))
Але знайшов пояснення --- наскільки я зрозумів, то там ШІ перекладав.
Зе говорив українською, англійською та трохи російською.
Але ШІ подавав все українською.
ну фиг с ними с губами, эмоции не соответствуют содержанию. Это как на поминках начать ржать.

Та отож.
Спробуйте подивитися отак: будь-які перші хвилини і одразу перетягнути повзунок на десь 1год.30 хв. або далі.
Контраст))

А отут вже наче інша особа:
https://m.youtube.com/watch?v=w-EgGFY-xeA
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:36

  detroytred написав:
А отут вже наче інша особа:
https://m.youtube.com/watch?v=w-EgGFY-xeA

тут все на уровне, с пониманием, с расстановкой, придраться не к чему.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:40

Корінець

Це на пальцях, чому райські кущі неможливі без джунглів (тобто колоній, нехай і у будь-якому неовигляді).

*Чего никак не поймут Ани и Лены?
Того, что благополучие есть продукт непротивления сторон...
Что нет Мерседеса без рынка сбыта... и чтоб хорошо кушать и мыслить о "великом" нужен рынок сбыта... т.е. "джунгли", куда "райские кущи" продают свои механизмы...
Что это ВЗАИМНАЯ зависимость, а не доминирования "кущей" над "джунглями"...

Если отрезать "джунгли" от "кущей" - кущи станут "джунглями"...
Что "кущи" могут жить только на окраине "джунглей"...
Что без "джунглей" не бывает "кущей"...
Что если все превратить в "кущи" то они автоматически станут "джунглями"... (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:53

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:есть и хорошие рузкие...

Є, але ми, нажаль, нічого не робимо для того щоб прийшли до влади вони, а не якийсь довбанутий Z-ник, чи Навальна...

по-перше, а що ми можемо зробити?

друге - а хто ці хороші рузькі? наведіть приклади. я спілкувався наче з нормальними людьми - вони розповідають, що у всьому винні американці чи європейці. коли кажеш про злочини росіян - мене там не було, нічого не знаю...

дерашизація, як денацифікація в Німеччині в 1945 - інших шляхів для сучасної Раші не залишилось.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:05

  Wirująświatła написав:предлагаю адекватным форумчанам игнорировать tester7336,
как такое может быть, чтобы непонятно кто приходил и гадил.



Як тільки тобі поправляють гребешок , то той чоловік "непанятний ".
Ти вібрав собі кампанію УА , Хуянтер , джамп ,шляпа , шмідт і ще багато кого .

Зробіть собі гілочку , ммммм наприклад " взлохмачений сфінктер " тай користуйтеся .
Там вам про ТЦК ,прибиральніць , парк авто і ще багато чого між собою теревенить до схочу .

А тут не треба встанавлювати нові правила , є кому .
холява
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  #<1 ... 11716117171171811719>
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