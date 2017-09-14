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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 117061170711708117091171011711>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 86
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
22
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
23
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
14
Ізраїльський варіант
6%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:27

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:То в той час.
Але ж повномасштабна війна вплинула на порядки сильніше.

Активна війна + поточні санкції перевищують їх можливості.
Якщо грубо, то за 2024 витратили 360 млрд $, з них 160 на війну, заробили 300 млрд.
Тобто без війни навіть за поточних санкцій виникає ситуація, коли заробили 300, а витрати - 200, і 100 можна витратити на підготовку до майбутньої війни... А якщо санкції ще послаблять...

Так проблеми в них не стільки в грошах, а в структурі економіки та нестачі людського ресурсу, національних тьорок.
Тобто оті гроші на війну в них є за рахунок ігнорування накопичення внутрішніх негараздів.

Але якщо нема в них цього, то які тоді шанси диктувати умови миру рашці з позиції сили?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:29

  UA написав:
  _hunter написав:
  UA написав:Пів року тому я пропонував ВЛК з іноземних лікарів.
Мене забанили за рос. агітацію.
Хіба це складно думати на пів кроку наперед?

Это _очень_ сложно.
У меня нет времени, честно говоря, иногда о чем-то думать, думать стратегически.
(с)

Я прибиральницю обираю більш прискіпливіше, а ніж населення Верховного Головнокомандувача.

А тут проблема: для мирного времени -- это было бы пофиг. Но так получилось, что именно Верховного -- никто не выбирал -- "он сам пришел" :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:33

  Banderlog написав:
  _hunter написав:
Но ваше сообщение намекает на то, что есть и хорошие рузкие... :roll:
і?
Це якось Вас смущає? ) в усіх народах є і хороші і погані і маньяки.
Від занесення всього народу в психопати попахує фашизмом. Вам так не здається?

та ну. а як після 45 року денацифікацію проводили? от й в Раші без такої ж дерашизації нічого розумного там не буде.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:33

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Одразу помітив))
Але знайшов пояснення --- наскільки я зрозумів, то там ШІ перекладав.
Зе говорив українською, англійською та трохи російською.
Але ШІ подавав все українською.
ну фиг с ними с губами, эмоции не соответствуют содержанию. Это как на поминках начать ржать.

Та отож.
Спробуйте подивитися отак: будь-які перші хвилини і одразу перетягнути повзунок на десь 1год.30 хв. або далі.
Контраст))

А отут вже наче інша особа:
https://m.youtube.com/watch?v=w-EgGFY-xeA
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:36

  detroytred написав:
А отут вже наче інша особа:
https://m.youtube.com/watch?v=w-EgGFY-xeA

тут все на уровне, с пониманием, с расстановкой, придраться не к чему.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:40

Корінець

Це на пальцях, чому райські кущі неможливі без джунглів (тобто колоній, нехай і у будь-якому неовигляді).

*Чего никак не поймут Ани и Лены?
Того, что благополучие есть продукт непротивления сторон...
Что нет Мерседеса без рынка сбыта... и чтоб хорошо кушать и мыслить о "великом" нужен рынок сбыта... т.е. "джунгли", куда "райские кущи" продают свои механизмы...
Что это ВЗАИМНАЯ зависимость, а не доминирования "кущей" над "джунглями"...

Если отрезать "джунгли" от "кущей" - кущи станут "джунглями"...
Что "кущи" могут жить только на окраине "джунглей"...
Что без "джунглей" не бывает "кущей"...
Что если все превратить в "кущи" то они автоматически станут "джунглями"... (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:53

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:есть и хорошие рузкие...

Є, але ми, нажаль, нічого не робимо для того щоб прийшли до влади вони, а не якийсь довбанутий Z-ник, чи Навальна...

по-перше, а що ми можемо зробити?

друге - а хто ці хороші рузькі? наведіть приклади. я спілкувався наче з нормальними людьми - вони розповідають, що у всьому винні американці чи європейці. коли кажеш про злочини росіян - мене там не було, нічого не знаю...

дерашизація, як денацифікація в Німеччині в 1945 - інших шляхів для сучасної Раші не залишилось.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:10

  Shaman написав:дерашизація, як денацифікація в Німеччині в 1945 - інших шляхів для сучасної Раші не залишилось.

Справа за малим, як провести парад перемоги ЗСУ на червоній площі. :mrgreen:

Це навіть покруче кордонів 91, та війни до останньої калини.
Захід не хоче розвалу росії, це вже очевидний факт, а без розвалу росії, ніякої денацифікації не буде. :(

Нагадайте свій статус військовозобов'язаного (за віком/бронь/відстрочка/інвалід/доглядальник/виключений з обліку/інше)?
Щоб краще зрозуміти мотивацію... :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 06 січ, 2025 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:18

  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:дерашизація, як денацифікація в Німеччині в 1945 - інших шляхів для сучасної Раші не залишилось.

Справа за малим, як провести парад перемоги ЗСУ на червоній площі. :mrgreen:

Це навіть покруче кордонів 91, та війни до останньої калини.
Захід не хоче розвалу росії, це вже очевидний факт, а без розвалу росії, ніякої денацифікації не буде. :(

Нагадайте свій статус військовозобов'язаного (за віком/бронь/відстрочка/інвалід/доглядальник/виключений з обліку/інше)? :mrgreen:

хлопче, ти зробив власні висновки, й чогось мене про них питаєш. треба було дописати, може не зрозуміло з контексту - інших шляхів стати нормальною країною.

а доки цього не буде - буде там оце баговиння та лайно. Хоче чи не хоче Захід розвалу - це їх проблеми, Раша настільки впевнено чимчикує в напрямку розвалу, що її вже не зупинити. й оце роздмухування націоналізму в багатонаціональній країні - один з таких кроків. це до тих пір, як буряти з тувинцями не повернуться з війни, й не покажуть руським, чого вони там навчилися. але дехто не хоче це бачити - почекаємо, поки не побачать всі 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:32

  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав:detroytred ИМХО все це правда, але москалі під санкціями за Крим назбирали понад 500 млрд. валютних резервів. Тобто в них настільки багато ресурсів, що навіть бездарне керівництво не може розікрасти всі.

То в той час.
Але ж повномасштабна війна вплинула на порядки сильніше.

Вплинула.
На нас.
На территории РФ война не велась. Небольшой кусок Курщины это мелочи.
Насколько понимаю, серьёзных разрушений на территории РФ не было. Да, проблемы с переходом от режима войны к мирной жизни будут, но в случае отказа от санкций и переходу к business as usual, особенно в том, что касается нефти и газа, эти проблемы решатся без особых сложностей.
Не то, что у нас с разрушенной генерацией и ещё много чем, с большим количеством беженцев и огромными долами.
ЛАД
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