detroytred написав:То в той час. Але ж повномасштабна війна вплинула на порядки сильніше.
Активна війна + поточні санкції перевищують їх можливості. Якщо грубо, то за 2024 витратили 360 млрд $, з них 160 на війну, заробили 300 млрд. Тобто без війни навіть за поточних санкцій виникає ситуація, коли заробили 300, а витрати - 200, і 100 можна витратити на підготовку до майбутньої війни... А якщо санкції ще послаблять...
Так проблеми в них не стільки в грошах, а в структурі економіки та нестачі людського ресурсу, національних тьорок. Тобто оті гроші на війну в них є за рахунок ігнорування накопичення внутрішніх негараздів.
Але якщо нема в них цього, то які тоді шанси диктувати умови миру рашці з позиції сили?
Це на пальцях, чому райські кущі неможливі без джунглів (тобто колоній, нехай і у будь-якому неовигляді).
*Чего никак не поймут Ани и Лены? Того, что благополучие есть продукт непротивления сторон... Что нет Мерседеса без рынка сбыта... и чтоб хорошо кушать и мыслить о "великом" нужен рынок сбыта... т.е. "джунгли", куда "райские кущи" продают свои механизмы... Что это ВЗАИМНАЯ зависимость, а не доминирования "кущей" над "джунглями"...
Если отрезать "джунгли" от "кущей" - кущи станут "джунглями"... Что "кущи" могут жить только на окраине "джунглей"... Что без "джунглей" не бывает "кущей"... Что если все превратить в "кущи" то они автоматически станут "джунглями"... (С)
Є, але ми, нажаль, нічого не робимо для того щоб прийшли до влади вони, а не якийсь довбанутий Z-ник, чи Навальна...
по-перше, а що ми можемо зробити?
друге - а хто ці хороші рузькі? наведіть приклади. я спілкувався наче з нормальними людьми - вони розповідають, що у всьому винні американці чи європейці. коли кажеш про злочини росіян - мене там не було, нічого не знаю...
дерашизація, як денацифікація в Німеччині в 1945 - інших шляхів для сучасної Раші не залишилось.
Shaman написав:дерашизація, як денацифікація в Німеччині в 1945 - інших шляхів для сучасної Раші не залишилось.
Справа за малим, як провести парад перемоги ЗСУ на червоній площі.
Це навіть покруче кордонів 91, та війни до останньої калини. Захід не хоче розвалу росії, це вже очевидний факт, а без розвалу росії, ніякої денацифікації не буде.
Нагадайте свій статус військовозобов'язаного (за віком/бронь/відстрочка/інвалід/доглядальник/виключений з обліку/інше)?
хлопче, ти зробив власні висновки, й чогось мене про них питаєш. треба було дописати, може не зрозуміло з контексту - інших шляхів стати нормальною країною.
а доки цього не буде - буде там оце баговиння та лайно. Хоче чи не хоче Захід розвалу - це їх проблеми, Раша настільки впевнено чимчикує в напрямку розвалу, що її вже не зупинити. й оце роздмухування націоналізму в багатонаціональній країні - один з таких кроків. це до тих пір, як буряти з тувинцями не повернуться з війни, й не покажуть руським, чого вони там навчилися. але дехто не хоче це бачити - почекаємо, поки не побачать всі
Дюрі-бачі написав:detroytred ИМХО все це правда, але москалі під санкціями за Крим назбирали понад 500 млрд. валютних резервів. Тобто в них настільки багато ресурсів, що навіть бездарне керівництво не може розікрасти всі.
То в той час. Але ж повномасштабна війна вплинула на порядки сильніше.
Вплинула. На нас. На территории РФ война не велась. Небольшой кусок Курщины это мелочи. Насколько понимаю, серьёзных разрушений на территории РФ не было. Да, проблемы с переходом от режима войны к мирной жизни будут, но в случае отказа от санкций и переходу к business as usual, особенно в том, что касается нефти и газа, эти проблемы решатся без особых сложностей. Не то, что у нас с разрушенной генерацией и ещё много чем, с большим количеством беженцев и огромными долами.