Shaman написав:хлопче, ти зробив власні висновки, й чогось мене про них питаєш. треба було дописати, може не зрозуміло з контексту - інших шляхів стати нормальною країною.
а доки цього не буде - буде там оце баговиння та лайно. Хоче чи не хоче Захід розвалу - це їх проблеми, Раша настільки впевнено чимчикує в напрямку розвалу, що її вже не зупинити. й оце роздмухування націоналізму в багатонаціональній країні - один з таких кроків. це до тих пір, як буряти з тувинцями не повернуться з війни, й не покажуть руським, чого вони там навчилися. але дехто не хоче це бачити - почекаємо, поки не побачать всі
Хлопче, ти помиляєшся глобально, щодо того як Захід бачить роль України на кінець 2024 року. Розвал росії не входить у плани і реальні кроки до розвалу буде жорстко присікати, такий курс явно видно вже років два як мінімум. Але тобі в світі рожевих поні жити більше подобається.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 06 січ, 2025 15:51, всього редагувалось 1 раз.
) друже Дюрі Бачі, Ви ж розумна людина. не треба нам малювати фігвами. Нема там фізичного золота. на 30 листопада 2024 (млн. дол. США) 1. Активи в іноземній валюті 37330,69 93.50%
a. Цінні папери 28706,49 71.90%
b. Валюта та депозити 8624,20 21.60% 2. Резервна позиція в МВФ 0,32 0.00% 3. СПЗ 263,72 0.66% 4. Монетарне золото 2332,39 5.84. Там цінні папери іноземних компаній. Держава бере наші гроші і інвестує їх в акції та депозити. Монетарне золото це не золото.
як бачить Захід роль України - ти не знаєш. Розвал Раші їх лякає, але вони розумні люди й розуміють, що деякі речі відбуваються без плану, й до цього вони готуються теж. Розвалу срср теж не було в планах, але він стався. ситуація в раші набагато гірша в цьому плані. тому живи в світі оцієї конспірології - Захід нас використовує, але не винось це до адекватних людей
Дюрі-бачі написав:detroytred ИМХО все це правда, але москалі під санкціями за Крим назбирали понад 500 млрд. валютних резервів. Тобто в них настільки багато ресурсів, що навіть бездарне керівництво не може розікрасти всі.
То в той час. Але ж повномасштабна війна вплинула на порядки сильніше.
Вплинула. На нас. На территории РФ война не велась. Небольшой кусок Курщины это мелочи. Насколько понимаю, серьёзных разрушений на территории РФ не было. Да, проблемы с переходом от режима войны к мирной жизни будут, но в случае отказа от санкций и переходу к business as usual, особенно в том, что касается нефти и газа, эти проблемы решатся без особых сложностей. Не то, что у нас с разрушенной генерацией и ещё много чем, с большим количеством беженцев и огромными долами.
от так й прогнозуємо. для Раші зняття санкцій, для України - величезні борги. от якраз санкції будуть доти, поки за рахунок російських активів не віддадуть борги.
Захід в тому вигляді, як є, існує в тому числі й за рахунок принципів. тому санкції ніхто знімати не буде - вони важко накладають й важко знімаються. Поправка Джексона — Вейніка до якого року діяла? отож.
й ще - треба відновлювати окуповані території - там не те, що генерація, там ВСЕ знищено. Як Раша їх буде відновлювати (взагалі про це мовчок)? а ніяк не буде насправді, бо грошей там немає. но то таке, чомусь про це мовчать.
щодо нас - гадаю нам допоможуть й відновити країну, й реструктуризувати борги - а може й списати - дуже вірогідний варіант.
я вже мовчу про питання, що вони будуть робити з цим всім збродом з війни, який саме вони навчили, що правил не існує, що за вбивство - максимум ще раз потрапиш на фронт, пограбувати населення - то святе (що ми побачили на Курщині) оце буде для них проблема. й систему керування держави за час війни сильно деградувала. оцей все підняття печерного націоналізму
тому проблеми в Раші будуть значно більші, ніж в нас, але трохи іншого плану. Але це НЕ ХОЧУТЬ бачити ті, хто ніяк не визнають, що для Раші не існує нормального сценарію, точку неповернення пройдено. це ще не всім очевидно, але спостерігаємо
а за генерацію не перейматесь. основна - атомна. а теплову й так чекала схожа участь, але не всі про це знають.
Shaman написав:дерашизація, як денацифікація в Німеччині в 1945 - інших шляхів для сучасної Раші не залишилось.
Оце хоч якось можливе БЕЗ повної поразки та розвалу росії та нескінченної війни до останньої військовозобов'язаної калини без броні? Лицеміри, які у військо не попадуть, нагадуєш олейUA-нафронтниць, які завжди за кордони 91 та розгром з капітуляцією росії, але ціної інших... У нас немає, і напевно, не буде ні озброєння, ні сил щоб хоча б до 24.02 відігнати. Реалії вони такі, не популярні в опу. Спускайтесь на землю, тверезіти вже пора.