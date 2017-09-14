Додано: Пон 06 січ, 2025 15:58

ЛАД написав: detroytred написав: Дюрі-бачі написав: detroytred ИМХО все це правда, але москалі під санкціями за Крим назбирали понад 500 млрд. валютних резервів. Тобто в них настільки багато ресурсів, що навіть бездарне керівництво не може розікрасти всі. ИМХО все це правда, але москалі під санкціями за Крим назбирали понад 500 млрд. валютних резервів. Тобто в них настільки багато ресурсів, що навіть бездарне керівництво не може розікрасти всі.

То в той час.

Але ж повномасштабна війна вплинула на порядки сильніше. То в той час.Але ж повномасштабна війна вплинула на порядки сильніше.

Вплинула.

На нас.

На территории РФ война не велась. Небольшой кусок Курщины это мелочи.

Насколько понимаю, серьёзных разрушений на территории РФ не было. Да, проблемы с переходом от режима войны к мирной жизни будут, но в случае отказа от санкций и переходу к business as usual, особенно в том, что касается нефти и газа, эти проблемы решатся без особых сложностей.

Не то, что у нас с разрушенной генерацией и ещё много чем, с большим количеством беженцев и огромными долами. Вплинула.На нас.На территории РФ война не велась. Небольшой кусок Курщины это мелочи.Насколько понимаю, серьёзных разрушений на территории РФ не было. Да, проблемы с переходом от режима войны к мирной жизни будут, но в случае отказа от санкций и переходу к business as usual, особенно в том, что касается нефти и газа, эти проблемы решатся без особых сложностей.Не то, что у нас с разрушенной генерацией и ещё много чем, с большим количеством беженцев и огромными долами.

от так й прогнозуємо. для Раші зняття санкцій, для України - величезні борги. от якраз санкції будуть доти, поки за рахунок російських активів не віддадуть борги.Захід в тому вигляді, як є, існує в тому числі й за рахунок принципів. тому санкції ніхто знімати не буде - вони важко накладають й важко знімаються. Поправка Джексона — Вейніка до якого року діяла? отож.й ще - треба відновлювати окуповані території - там не те, що генерація, там ВСЕ знищено. Як Раша їх буде відновлювати (взагалі про це мовчок)? а ніяк не буде насправді, бо грошей там немає. но то таке, чомусь про це мовчать.щодо нас - гадаю нам допоможуть й відновити країну, й реструктуризувати борги - а може й списати - дуже вірогідний варіант.я вже мовчу про питання, що вони будуть робити з цим всім збродом з війни, який саме вони навчили, що правил не існує, що за вбивство - максимум ще раз потрапиш на фронт, пограбувати населення - то святе (що ми побачили на Курщині) оце буде для них проблема. й систему керування держави за час війни сильно деградувала. оцей все підняття печерного націоналізмутому проблеми в Раші будуть значно більші, ніж в нас, але трохи іншого плану. Але це НЕ ХОЧУТЬ бачити ті, хто ніяк не визнають, що для Раші не існує нормального сценарію, точку неповернення пройдено. це ще не всім очевидно, але спостерігаємоа за генерацію не перейматесь. основна - атомна. а теплову й так чекала схожа участь, але не всі про це знають.