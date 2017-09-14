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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11708117091171011711>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 86
Повна перемога України на полі бою
5%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
26%
22
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
23
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
16%
14
Ізраїльський варіант
6%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 16:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:тому проблеми в Раші будуть значно більші, ніж в нас, але трохи іншого плану. Але це НЕ ХОЧУТЬ бачити ті, хто ніяк не визнають, що для Раші не існує нормального сценарію, точку неповернення пройдено. це ще не всім очевидно, але спостерігаємо

ИМХО ще не пройдено, адже вони ще не зичать гроші в Китаю.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 16:08

  Shaman написав:\а за генерацію не перейматесь. основна - атомна. а теплову й так чекала схожа участь, але не всі про це знають.

Профанація від людини, яка нічого не розуміє у роботі ОЕС України.
1. Виключити атомні з роботи не атакуючи самі станції, є декілька варіантів, кацапи вже деякі варіанти спробували, успішність відсотків 30%, якщо доведуть до 70-80%, то картинка буде катастрофічна і не на добу-дві, виходячи з технологічних карт роботи енергоблоків, та повторного їх запуску в роботу.
2. Без маневрової потужності, що дають теплові та гідроелектростанції атомні безсилі.
:mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 16:10

Banderlog
щось надто сумбурно пишете. що саме писав? чому Раша не може стати нормальною країною без дерашизації? бо надто довго в руських виховували оці націоналістичні ідеї за останні роки - так просто це не минається ;)

де я писав, що я проти переговорів? приклади? а може вибачення за брехню? аж самому смішно - немає сміливих вибачатися, лише брехати можуть.

я навпаки за переговори, але кажу, що Раша їх не хоче - для них будь-які перемовини - це програш в головах їх керманичів. а ситуація на фронті для них поки маскує, яка срака в державі...

зустрічне питання - на тебе напали, на твою родину, на твоє майно, на твою церкву. ти коли здасися? відразу? через деякий час? може спробуєш відкупитися майном чи кимось з родини? ти якось визначся - ти або ноги ламаєш, або здаєшся - а оці подвійні стандарти не треба використовувати 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 16:21

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:тому проблеми в Раші будуть значно більші, ніж в нас, але трохи іншого плану. Але це НЕ ХОЧУТЬ бачити ті, хто ніяк не визнають, що для Раші не існує нормального сценарію, точку неповернення пройдено. це ще не всім очевидно, але спостерігаємо

ИМХО ще не пройдено, адже вони ще не зичать гроші в Китаю.

те, що вони можуть побудувати нормальну країну - на цей шлях так просто вони вже не повернуться. в економіці треба дивитися на цифри. бо дуже багато оперують термінами добре-погано без прив'язки до конкретики
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:те, що вони можуть побудувати нормальну країну - на цей шлях так просто вони вже не повернуться. в економіці треба дивитися на цифри. бо дуже багато оперують термінами добре-погано без прив'язки до конкретики

Зараз вони будують Іран, тобто не погано і не добре. А щоб було погано, то треба, щоб будували Венесуелу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 16:29

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:те, що вони можуть побудувати нормальну країну - на цей шлях так просто вони вже не повернуться. в економіці треба дивитися на цифри. бо дуже багато оперують термінами добре-погано без прив'язки до конкретики

Зараз вони будують Іран, тобто не погано і не добре. А щоб було погано, то треба, щоб будували Венесуелу.

А ось думка щодо напряму розвитку Европи-США на наступні два роки

А тут щодо сприйняття України як партнера у 2024 році
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 06 січ, 2025 16:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 16:29

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:тому проблеми в Раші будуть значно більші, ніж в нас, але трохи іншого плану. Але це НЕ ХОЧУТЬ бачити ті, хто ніяк не визнають, що для Раші не існує нормального сценарію, точку неповернення пройдено. це ще не всім очевидно, але спостерігаємо

ИМХО ще не пройдено, адже вони ще не зичать гроші в Китаю.

Вони постійно там зичать.
Плюс китайські банки почали відкривать на Далекому Сході відділення для видачі побутових кредитів під 5% річних, іпотека під 1% річних.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 16:29

  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:\а за генерацію не перейматесь. основна - атомна. а теплову й так чекала схожа участь, але не всі про це знають.

Профанація від людини, яка нічого не розуміє у роботі ОЕС України.
1. Виключити атомні з роботи не атакуючи самі станції, є декілька варіантів, кацапи вже деякі варіанти спробували, успішність відсотків 30%, якщо доведуть до 70-80%, то картинка буде катастрофічна і не на добу-дві, виходячи з технологічних карт роботи енергоблоків, та повторного їх запуску в роботу.
2. Без маневрової потужності, що дають теплові та гідроелектростанції атомні безсилі.
:mrgreen:

відкрив Америку, ше які одкровення роповіш? :lol:

якщо будеш читати уважно, то побачиш, що моя відповідь була про ситуацію з генерації після війни...

й оце вимірювання успішності у відсотках - зі стелі ж береш? :D блоки або працюють, або вирубаються. наскільки вони реально збираються зробити аварійне відключення АЕС, не знаю - мені не доповідають, тобі теж. тому ситуація в енергетиці складна, але для споживачів - гадаю всі очікували набагато гірше...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 16:30

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:То в той час.
Але ж повномасштабна війна вплинула на порядки сильніше.
Активна війна + поточні санкції перевищують їх можливості.
Якщо грубо, то за 2024 витратили 360 млрд $, з них 160 на війну, заробили 300 млрд.
Тобто без війни навіть за поточних санкцій виникає ситуація, коли заробили 300, а витрати - 200, і 100 можна витратити на підготовку до майбутньої війни... А якщо санкції ще послаблять...
Так як Ви описуєте-працює тільки на коротких періодах....
Простий приклад
СРСР - вже розпадався а вкладав кошти в інфраструктурні і військові потреби...
З педерацією те саме, але навпаки..
Прийшло в рік +50 млрд доларів
а на дороги треба 100 млрд , на утеплення житла - 200 млрд.. і так далі...
подумало пуйло і сказало - а давайте всі 50 млрд засунемо в ФНБ... і так 20 років...
За три роки активної фази війни - вже немає того що відкладалось 20 років , а інфраструктура стала на 20 років старшою.. тепер щоб її відновити треба не 100 млрд як 20 років тому, а всі 2000 млрд(20 років*100) - тому наприклад зараз в педерації обговорюється питання підняття ціни на електроенергію в 2-4 рази( бо зношена інфраструктура) , на газ в 1,5 рази ( бо зникли зовнішні прибутки газпрому) і так далі...

Тому
Валюта може накопичуватись, але + 1000 доларів/рік на особу в резерви
з одночасним мінус 10 000 доларів інфраструктури -все одно приведуть до розвалу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 16:32

  Бетон написав:У зв'язку з настанням холодів 26 блокпостам в Чернівцях треба такі речі:
1.генератори
2. Прибори нічного бачення
3. Дрони
4. Бус 12-місник 5 одиниць
5. Сигарети, шоколадки, рево

И что - народ скидывается на это и главное на газенвагены 12местные???
Шоколад могут купить на зарплату с твоих и моих налогов в магазине Рошен
барабашов
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