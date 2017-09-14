ИМХО ще не пройдено, адже вони ще не зичать гроші в Китаю.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 16:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ИМХО ще не пройдено, адже вони ще не зичать гроші в Китаю.
Додано: Пон 06 січ, 2025 16:08
Профанація від людини, яка нічого не розуміє у роботі ОЕС України.
1. Виключити атомні з роботи не атакуючи самі станції, є декілька варіантів, кацапи вже деякі варіанти спробували, успішність відсотків 30%, якщо доведуть до 70-80%, то картинка буде катастрофічна і не на добу-дві, виходячи з технологічних карт роботи енергоблоків, та повторного їх запуску в роботу.
2. Без маневрової потужності, що дають теплові та гідроелектростанції атомні безсилі.
Додано: Пон 06 січ, 2025 16:10
Banderlog
щось надто сумбурно пишете. що саме писав? чому Раша не може стати нормальною країною без дерашизації? бо надто довго в руських виховували оці націоналістичні ідеї за останні роки - так просто це не минається
де я писав, що я проти переговорів? приклади? а може вибачення за брехню? аж самому смішно - немає сміливих вибачатися, лише брехати можуть.
я навпаки за переговори, але кажу, що Раша їх не хоче - для них будь-які перемовини - це програш в головах їх керманичів. а ситуація на фронті для них поки маскує, яка срака в державі...
зустрічне питання - на тебе напали, на твою родину, на твоє майно, на твою церкву. ти коли здасися? відразу? через деякий час? може спробуєш відкупитися майном чи кимось з родини? ти якось визначся - ти або ноги ламаєш, або здаєшся - а оці подвійні стандарти не треба використовувати
Додано: Пон 06 січ, 2025 16:21
те, що вони можуть побудувати нормальну країну - на цей шлях так просто вони вже не повернуться. в економіці треба дивитися на цифри. бо дуже багато оперують термінами добре-погано без прив'язки до конкретики
Додано: Пон 06 січ, 2025 16:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Зараз вони будують Іран, тобто не погано і не добре. А щоб було погано, то треба, щоб будували Венесуелу.
Додано: Пон 06 січ, 2025 16:29
А ось
А
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 06 січ, 2025 16:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 січ, 2025 16:29
Вони постійно там зичать.
Плюс китайські банки почали відкривать на Далекому Сході відділення для видачі побутових кредитів під 5% річних, іпотека під 1% річних.
Додано: Пон 06 січ, 2025 16:29
відкрив Америку, ше які одкровення роповіш?
якщо будеш читати уважно, то побачиш, що моя відповідь була про ситуацію з генерації після війни...
й оце вимірювання успішності у відсотках - зі стелі ж береш? блоки або працюють, або вирубаються. наскільки вони реально збираються зробити аварійне відключення АЕС, не знаю - мені не доповідають, тобі теж. тому ситуація в енергетиці складна, але для споживачів - гадаю всі очікували набагато гірше...
Додано: Пон 06 січ, 2025 16:30
Так як Ви описуєте-працює тільки на коротких періодах....
Простий приклад
СРСР - вже розпадався а вкладав кошти в інфраструктурні і військові потреби...
З педерацією те саме, але навпаки..
Прийшло в рік +50 млрд доларів
а на дороги треба 100 млрд , на утеплення житла - 200 млрд.. і так далі...
подумало пуйло і сказало - а давайте всі 50 млрд засунемо в ФНБ... і так 20 років...
За три роки активної фази війни - вже немає того що відкладалось 20 років , а інфраструктура стала на 20 років старшою.. тепер щоб її відновити треба не 100 млрд як 20 років тому, а всі 2000 млрд(20 років*100) - тому наприклад зараз в педерації обговорюється питання підняття ціни на електроенергію в 2-4 рази( бо зношена інфраструктура) , на газ в 1,5 рази ( бо зникли зовнішні прибутки газпрому) і так далі...
Тому
Валюта може накопичуватись, але + 1000 доларів/рік на особу в резерви
з одночасним мінус 10 000 доларів інфраструктури -все одно приведуть до розвалу.
Додано: Пон 06 січ, 2025 16:32
И что - народ скидывается на это и главное на газенвагены 12местные???
Шоколад могут купить на зарплату с твоих и моих налогов в магазине Рошен
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