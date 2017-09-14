Shaman написав:те, що вони можуть побудувати нормальну країну - на цей шлях так просто вони вже не повернуться. в економіці треба дивитися на цифри. бо дуже багато оперують термінами добре-погано без прив'язки до конкретики
Зараз вони будують Іран, тобто не погано і не добре. А щоб було погано, то треба, щоб будували Венесуелу.
Shaman написав:тому проблеми в Раші будуть значно більші, ніж в нас, але трохи іншого плану. Але це НЕ ХОЧУТЬ бачити ті, хто ніяк не визнають, що для Раші не існує нормального сценарію, точку неповернення пройдено. це ще не всім очевидно, але спостерігаємо
ИМХО ще не пройдено, адже вони ще не зичать гроші в Китаю.
Вони постійно там зичать. Плюс китайські банки почали відкривать на Далекому Сході відділення для видачі побутових кредитів під 5% річних, іпотека під 1% річних.
Shaman написав:й оце вимірювання успішності у відсотках - зі стелі ж береш? блоки або працюють, або вирубаються. наскільки вони реально збираються зробити аварійне відключення АЕС, не знаю - мені не доповідають, тобі теж. тому ситуація в енергетиці складна, але для споживачів - гадаю всі очікували набагато гірше...
Не зі стелі, а з реального навантаження яке несли АЕС до та після. А, ще є таке поняття у технологічних картах роботи блоків, як розвантаження планове, та аварійне. Те що робить/зробив Укренерго зараз, заслуговує нагород, починаючи від простого ремонтника на лінії, до диспетчера головного офісу.
budivelnik написав:....... Чомусь Канада і уряд з населенням вирішили по іншому... 90% територій Канади - не заселені, по тій простій причині що 40 млн населення не зможуть економічно доцільно жити на 9 900 000км2 територій. Тому був прийнятий елегантний по своїй суті закон 90% території це Державний Парк на території якого ЗАБОРОНЕНА виробнича діяльність, а раз немає виробництва то й не має потреби в населенних пунктах... .........
А можно какую-то ссылку, где можно почитать об этом?
Ссилку не можна В мене товариш ктн з біології з дружиною(також науковцем) з 2000 року в Канаді(отримав громадянство як перспективний науковець в якійсь там галузі) і я в нього поцікавився чому 99% населення проживає на 5% територій - він мені й розповів що це наслідок Канадського законодавства, яке ЗАБОРОНИЛО комерційну діяльність(будь яку, навіть відпочинкову) на територіях Національного Заповідника, а це якраз і є 95% території. При чому -право ПОСТІЙНОГО перебування на цих територіях мають тільки єгеря які за цими правилами слідкують і якась мінімальна інфраструктура є тільки на глибину 100 метрів від доріг державного значення( на другорядних все відсутнє від слова взагалі)
Ситуація: - для однієї частини країни перемовини-мир не підходять, бо ціна поступок занадто. Капітуляцією вважають; - для другої Перемога не підходить, бо ціна такої перемоги занадто. До останнього... Парагваю. - для третьої - пофіг.
І де рішення? В площині свобод тощо -- то нехай кожен робить те, що бажає... Вільний вибір вільної людини. В площині країна понад усе -- треба примушувати або знаходити пряники для небажаючих. З пряниками ніяк, то залишається примус. В площині Законів -- то законність повинна бути в кожній сфері, точці країни-суспільства, а не вибірково.
Shaman написав:те, що вони можуть побудувати нормальну країну - на цей шлях так просто вони вже не повернуться. в економіці треба дивитися на цифри. бо дуже багато оперують термінами добре-погано без прив'язки до конкретики
Зараз вони будують Іран, тобто не погано і не добре. А щоб було погано, то треба, щоб будували Венесуелу.
Іран - це ідеологічна диктатура. а Раша - особиста - це різні речі.
точних аналогій немає, бо на відміну від Сирії чи Венесуели поки що явної опозиції немає. а таку систему, як в КНДР вони не побудують. але система держкерування в Раші у глубокій дупі. тому це буде унікальний досвід. а причин, чому може почати сипатися - дуже багато...