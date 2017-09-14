Додано: Пон 06 січ, 2025 16:44

detroytred написав: Це на пальцях, чому райські кущі неможливі без джунглів (тобто колоній, нехай і у будь-якому неовигляді).



*Чего никак не поймут Ани и Лены?

Того, что благополучие есть продукт непротивления сторон...

Что нет Мерседеса без рынка сбыта... и чтоб хорошо кушать и мыслить о "великом" нужен рынок сбыта... т.е. "джунгли", куда "райские кущи" продают свои механизмы...

Что это ВЗАИМНАЯ зависимость, а не доминирования "кущей" над "джунглями"...



Если отрезать "джунгли" от "кущей" - кущи станут "джунглями"...

Что "кущи" могут жить только на окраине "джунглей"...

Что без "джунглей" не бывает "кущей"...

Что если все превратить в "кущи" то они автоматически станут "джунглями"... (С) Це на пальцях, чому райські кущі неможливі без джунглів (тобто колоній, нехай і у будь-якому неовигляді).*Чего никак не поймут Ани и Лены?Того, что благополучие есть продукт непротивления сторон...Что нет Мерседеса без рынка сбыта... и чтоб хорошо кушать и мыслить о "великом" нужен рынок сбыта... т.е. "джунгли", куда "райские кущи" продают свои механизмы...Что это ВЗАИМНАЯ зависимость, а не доминирования "кущей" над "джунглями"...Если отрезать "джунгли" от "кущей" - кущи станут "джунглями"...Что "кущи" могут жить только на окраине "джунглей"...Что без "джунглей" не бывает "кущей"...Что если все превратить в "кущи" то они автоматически станут "джунглями"... (С)

Якщо розглядати крізь призму досовкового капіталізму - то саме так і є.Захоплюй колонії, висмоктуй з них ресурси і забезпечуй еліту за рахунок цих ресурсів..Пройшло 100 роківШвейцарці провели референдум про введення безумовного доходу - 80% висловились проти введення.ЧомуБо виявилось що будь-яке покращення потребує ВЛАСНИХ зусиль ( від фізично створити до розумово зрозуміти а що хочеш( це до речі важка праця самому проаналізувати)А раз так то постійного розширення і не треба...І тому в швейцарському готелі з цінами у ВАУ -власник готелю( який є й поваром готелю одночасно) пояснює доцільність цих цін тим, що всі продукти в готель йдуть з ЙОГО ферми а тому є екологічними.І відвідувачі готелі, такі самі мільйонери як і власник( бо в них те саме) платять за номер 100 доларів+за обід 200 доларів... і не переймаються, бо все що вони заплатили -їм же й повертається, адже власник готелю купує в НИХ необхідні йому товари/послуги(електроенергію/тарілки чи прання білизни)...