Shaman написав:те, що вони можуть побудувати нормальну країну - на цей шлях так просто вони вже не повернуться. в економіці треба дивитися на цифри. бо дуже багато оперують термінами добре-погано без прив'язки до конкретики
Зараз вони будують Іран, тобто не погано і не добре. А щоб було погано, то треба, щоб будували Венесуелу.
Shaman написав:тому проблеми в Раші будуть значно більші, ніж в нас, але трохи іншого плану. Але це НЕ ХОЧУТЬ бачити ті, хто ніяк не визнають, що для Раші не існує нормального сценарію, точку неповернення пройдено. це ще не всім очевидно, але спостерігаємо
ИМХО ще не пройдено, адже вони ще не зичать гроші в Китаю.
Вони постійно там зичать. Плюс китайські банки почали відкривать на Далекому Сході відділення для видачі побутових кредитів під 5% річних, іпотека під 1% річних.
Shaman написав:й оце вимірювання успішності у відсотках - зі стелі ж береш? блоки або працюють, або вирубаються. наскільки вони реально збираються зробити аварійне відключення АЕС, не знаю - мені не доповідають, тобі теж. тому ситуація в енергетиці складна, але для споживачів - гадаю всі очікували набагато гірше...
Не зі стелі, а з реального навантаження яке несли АЕС до та після. А, ще є таке поняття у технологічних картах роботи блоків, як розвантаження планове, та аварійне. Те що робить/зробив Укренерго зараз, заслуговує нагород, починаючи від простого ремонтника на лінії, до диспетчера головного офісу.
budivelnik написав:....... Чомусь Канада і уряд з населенням вирішили по іншому... 90% територій Канади - не заселені, по тій простій причині що 40 млн населення не зможуть економічно доцільно жити на 9 900 000км2 територій. Тому був прийнятий елегантний по своїй суті закон 90% території це Державний Парк на території якого ЗАБОРОНЕНА виробнича діяльність, а раз немає виробництва то й не має потреби в населенних пунктах... .........
А можно какую-то ссылку, где можно почитать об этом?
Ссилку не можна В мене товариш ктн з біології з дружиною(також науковцем) з 2000 року в Канаді(отримав громадянство як перспективний науковець в якійсь там галузі) і я в нього поцікавився чому 99% населення проживає на 5% територій - він мені й розповів що це наслідок Канадського законодавства, яке ЗАБОРОНИЛО комерційну діяльність(будь яку, навіть відпочинкову) на територіях Національного Заповідника, а це якраз і є 95% території. При чому -право ПОСТІЙНОГО перебування на цих територіях мають тільки єгеря які за цими правилами слідкують і якась мінімальна інфраструктура є тільки на глибину 100 метрів від доріг державного значення( на другорядних все відсутнє від слова взагалі)
Ситуація: - для однієї частини країни перемовини-мир не підходять, бо ціна поступок занадто. Капітуляцією вважають; - для другої Перемога не підходить, бо ціна такої перемоги занадто. До останнього... Парагваю. - для третьої - пофіг.
І де рішення? В площині свобод тощо -- то нехай кожен робить те, що бажає... Вільний вибір вільної людини. В площині країна понад усе -- треба примушувати або знаходити пряники для небажаючих. З пряниками ніяк, то залишається примус. В площині Законів -- то законність повинна бути в кожній сфері, точці країни-суспільства, а не вибірково.
Shaman написав:те, що вони можуть побудувати нормальну країну - на цей шлях так просто вони вже не повернуться. в економіці треба дивитися на цифри. бо дуже багато оперують термінами добре-погано без прив'язки до конкретики
Зараз вони будують Іран, тобто не погано і не добре. А щоб було погано, то треба, щоб будували Венесуелу.
Іран - це ідеологічна диктатура. а Раша - особиста - це різні речі.
точних аналогій немає, бо на відміну від Сирії чи Венесуели поки що явної опозиції немає. а таку систему, як в КНДР вони не побудують. але система держкерування в Раші у глубокій дупі. тому це буде унікальний досвід. а причин, чому може почати сипатися - дуже багато...
detroytred написав:Це на пальцях, чому райські кущі неможливі без джунглів (тобто колоній, нехай і у будь-якому неовигляді).
*Чего никак не поймут Ани и Лены? Того, что благополучие есть продукт непротивления сторон... Что нет Мерседеса без рынка сбыта... и чтоб хорошо кушать и мыслить о "великом" нужен рынок сбыта... т.е. "джунгли", куда "райские кущи" продают свои механизмы... Что это ВЗАИМНАЯ зависимость, а не доминирования "кущей" над "джунглями"...
Если отрезать "джунгли" от "кущей" - кущи станут "джунглями"... Что "кущи" могут жить только на окраине "джунглей"... Что без "джунглей" не бывает "кущей"... Что если все превратить в "кущи" то они автоматически станут "джунглями"... (С)
Якщо розглядати крізь призму досовкового капіталізму - то саме так і є. Захоплюй колонії, висмоктуй з них ресурси і забезпечуй еліту за рахунок цих ресурсів.. Пройшло 100 років Швейцарці провели референдум про введення безумовного доходу - 80% висловились проти введення. Чому Бо виявилось що будь-яке покращення потребує ВЛАСНИХ зусиль ( від фізично створити до розумово зрозуміти а що хочеш( це до речі важка праця самому проаналізувати) А раз так то постійного розширення і не треба... І тому в швейцарському готелі з цінами у ВАУ -власник готелю( який є й поваром готелю одночасно) пояснює доцільність цих цін тим, що всі продукти в готель йдуть з ЙОГО ферми а тому є екологічними. І відвідувачі готелі, такі самі мільйонери як і власник( бо в них те саме) платять за номер 100 доларів+за обід 200 доларів... і не переймаються, бо все що вони заплатили -їм же й повертається, адже власник готелю купує в НИХ необхідні йому товари/послуги(електроенергію/тарілки чи прання білизни)...
ЛАД написав:Если он хотя бы когда-то реально учился на военной кафедре (а не ходил лишь бы отмазаться от армии), то за месяц хоть чему-то научиться можно, если хотя бы заниматься вместе с підлеглими. А доучиваться придётся на месте. Я, конечно, не знаю, как их готовили во Франции, но, вроде, жалоб на некачественную подготовку за границкй не слышно было. Это ведь не первая бригада.
Я вже якось писав про "навчання" офіцерів запасу у одному з ТОП цивільних вишів ДО війни. Там навіть якщо дуже-дуже хотів, знань не давали, взагалі, за ДВА роки, було від сили десяток-два хоч якихось занять. Хіба що перед присягою два тижні строєм ходити вчили. Такі "офіцери" це абсолютний НУЛЬ по знанням військової справи. Тому те що описує цей "піджак" закономірність.
Неможливо навчити офіцера з нуля за місяць. Якщо ще закрити в "шаражку" на місяць і з ранку до ночі вчити на конкретного ВЗВОДНОГО, то так, ще якийсь шанс є. Якщо ж так як пише, взагалі ніяк, навіть якщо це був яйцеголовий айтішник, який вміє вчитися сам.
Не буду спорить. Но у моего товарища сын учился в вузе на военной кафедре примерно в то же время, когда этот "пиджак" - не помню точно, но где-то в конце 90-х - начале 00-х. Учились по отзывам ещё вполне прилично. С тем, что "неможливо навчити офіцера з нуля за місяць" вполне согласен. Особенно, если человек не воевал до этого. Уже повоевавшего солдата, в принципе, можно. Но хоть как-то подготовить за месяц можно. При хотя бы минимальном желании обучаемого. "Якщо ж так як пише" не склонен очень уж сильно доверять словам СЗЧшника, не доехавшего даже до фронта, а сбежавшего по дороге.
Shaman написав:те, що вони можуть побудувати нормальну країну - на цей шлях так просто вони вже не повернуться. в економіці треба дивитися на цифри. бо дуже багато оперують термінами добре-погано без прив'язки до конкретики
Зараз вони будують Іран, тобто не погано і не добре. А щоб було погано, то треба, щоб будували Венесуелу.
Іран - це ідеологічна диктатура. а Раша - особиста - це різні речі.
Shaman написав:дерашизація, як денацифікація в Німеччині в 1945 - інших шляхів для сучасної Раші не залишилось.
"ідеологічна диктатура" хіба не тримається основою "рашизація, нацифікація"? Труси-хрестик?