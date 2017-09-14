Додано: Пон 06 січ, 2025 17:14

_Mykola_ написав: Чому тільки Арестович?

Чмут, Бутусов, Бігус, Ліга, Соколова, Зеркаль та інші відомі люди та джерела з досвідом. Чому тільки Арестович?Чмут, Бутусов, Бігус, Ліга, Соколова, Зеркаль та інші відомі люди та джерела з досвідом.

Можу висказати своє бачення- слухати людину яка за останні 3 роки була Порохоботом, Зеленоботом, Русофілом, претендентом на президента України - це чітко усвідомлювати що цьому збрехати що два пальці об асфальт...а раз так, то витрачати час на визначення коли він каже правду а коли бреше -це якось малопродуктивно.- алярміст по натурі+ частенько викривлює інформацію в залежності від того з ким зараз дружить- флюгер за гроші.Це ж він замочив Порошенка свинарчуками....При чому історією що син Свинарчука заробив 2 млн грн ( це вже брехня бо 2 млн грн це вся сума яка була заплачена Державоюза висотоміри) , за те що через дві компанії в Саудівській Аравії купив висотоміри в Педерації.... При чому якщо Державна компанія ОПЛАТИЛА 2 млн грн за товар який пройшов через Україхнську митницю - то скільки в цьому товарі було податків(ПДВ+МИТО)- якихось серьозних претензій в мене до них не має , але Зеркаль рідко щось висловлює і як правило тільки по ринку енергоносіїв( тобто це специфічна інформація, в якій в мене відсутні необхідний рівень знань)- взагалі не слухаю, як і багато кого іншого... але це ніяк не характеризує цього дописувача( ні в хорошу ні в погану сторону)