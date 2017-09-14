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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 06 січ, 2025 16:50
ЛАД написав:
Вплинула.
На нас.
На территории РФ война не велась. Небольшой кусок Курщины это мелочи.
Насколько понимаю, серьёзных разрушений на территории РФ не было. Да, проблемы с переходом от режима войны к мирной жизни будут, но в случае отказа от санкций и переходу к business as usual, особенно в том, что касается нефти и газа, эти проблемы решатся без особых сложностей.
Не то, что у нас с разрушенной генерацией и ещё много чем, с большим количеством беженцев и огромными долами.
А ну розкажіть но мені
чи стикаються зараз Західні корпорації з проблемами при створенні нових підприємств?
Як на мене - то ні
Захотіли -створили в Китаї, перестав подобатись Китай-вивели частину у Вьєтнам, стало дорого возити через океан-скоренько побудували аналоги в Мексиці..
Тобто
Створення сучасних заводів - це якраз не проблема в розрізі технологій/грошей/можливостей.
Проблема в інфраструктурі( а Україна маленька, густонаселена територія з більш-менш кваліфікованими працівниками)
Тому я навіть не знаю
Це добре що Донецькі шахти знищили чи погано?
Якщо скажете що погано - то виходить нам треба було почекати появи Теччер яка шахти в себе примусово знищувала 40 років тому...
Тому ще раз
Знищення залишків совкової промисловості-це плюс для прогресу а не мінус.
Єдина РЕАЛЬНА проблема-це людські втрати.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 16:50
різні точки зору не розповсюджуються на психічні лікарні та на балаболів. Арестович балабол, тому слухати його - марна праця. є багато інших джерел, які заслуговують довіри.
Але людина, яка слухає Арестовича, закидає мені, що в мене недостатньо джерел
коли там два-три тижні закінчуються?
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Додано: Пон 06 січ, 2025 16:52
budivelnik написав: detroytred написав:
Це на пальцях, чому райські кущі неможливі без джунглів (тобто колоній, нехай і у будь-якому неовигляді).
*Чего никак не поймут Ани и Лены?
Того, что благополучие есть продукт непротивления сторон...
Что нет Мерседеса без рынка сбыта... и чтоб хорошо кушать и мыслить о "великом" нужен рынок сбыта... т.е. "джунгли", куда "райские кущи" продают свои механизмы...
Что это ВЗАИМНАЯ зависимость, а не доминирования "кущей" над "джунглями"...
Если отрезать "джунгли" от "кущей" - кущи станут "джунглями"...
Что "кущи" могут жить только на окраине "джунглей"...
Что без "джунглей" не бывает "кущей"...
Что если все превратить в "кущи" то они автоматически станут "джунглями"... (С)
Якщо розглядати крізь призму досовкового капіталізму - то саме так і є.
Захоплюй колонії, висмоктуй з них ресурси і забезпечуй еліту за рахунок цих ресурсів..
Пройшло 100 років
Швейцарці провели референдум про введення безумовного доходу - 80% висловились проти введення.
Чому
Бо виявилось що будь-яке покращення потребує ВЛАСНИХ зусиль ( від фізично створити до розумово зрозуміти а що хочеш( це до речі важка праця самому проаналізувати)
А раз так то постійного розширення і не треба...
І тому в швейцарському готелі з цінами у ВАУ -власник готелю( який є й поваром готелю одночасно) пояснює доцільність цих цін тим, що всі продукти в готель йдуть з ЙОГО ферми а тому є екологічними.
І відвідувачі готелі, такі самі мільйонери як і власник( бо в них те саме) платять за номер 100 доларів+за обід 200 доларів... і не переймаються, бо все що вони заплатили -їм же й повертається, адже власник готелю купує в НИХ необхідні йому товари/послуги(електроенергію/тарілки чи прання білизни)...
Спробуйте все ж таки читати те, що написане в тексті, а не вигадувати своє...
Якщо якось зможете пояснити яким чином ви прирівняли написане "Мерседеси" "свої механізми" до "відсутності ВЛАСНИХ зусиль", то буду благода.
Тільки не треба тонни води, конкретне питання - конкретна відповідь на саме це питання.
Бо в вас виходить "Захоплюй колонії, висмоктуй з них ресурси і забезпечуй еліту за рахунок цих ресурсів..", коли в тексті чітко написано, що колоніям треба запропонувати свої Мерседеси, механізми. Да і ще щоб на них був попит - тобто не гірші за аборигенські.
А пояснювати суть повідомлення не буду. То складно)))
Спробую хоча б на елементарне отримати від вас відповідь.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 16:54
Господар Вельзевула написав:
Высказывайте теории,почему было плохо,а после последних обстрелов вдруг лучше с электроэнергией.
Вискажу думку, з якої тут люблять посміятися - ракети скінчилися. І пошкодження, які наносять ракетні удари - не настільки значні, як русні би хотілося. І ремонт проходить непогано.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 16:58
Shaman написав:
є багато інших джерел, які заслуговують довіри.
Чому тільки Арестович?
Чмут, Бутусов, Бігус, Ліга, Соколова, Зеркаль та інші відомі люди та джерела з досвідом.
Надайте, посилання на Ваші джерела, для більш глибшого розуміння основи Вашого світогляду, які системно так оперують фактами та поточним аналізом того, що відбувається.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 17:05
_Mykola_ написав:
Shaman написав:
є багато інших джерел, які заслуговують довіри.
Чому тільки Арестович?
Чмут, Бутусов, Бігус, Ліга, Соколова, Зеркаль та інші відомі люди та джерела з досвідом.
Надайте, посилання на Ваші джерела, для більш глибшого розуміння основи Вашого світогляду, які системно так оперують фактами та поточним аналізом того, що відбувається.
Прийом називається - обесцінити думку співрозмовника.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 17:05
detroytred написав:
Якщо якось зможете пояснити яким чином ви прирівняли написане "Мерседеси" "свої механізми" до "відсутності ВЛАСНИХ зусиль", то буду благода.
Все просто
Можна вийти на якийсь рівень благополуччя (для кожного свій), який обмежується не зовнішніми факторами а власними можливостями .
І все
Збудував Мерседес - купив Мерседес, а те що в когось навіть жигулів немає( приклад в Африці голодують а в розвинутих країнах найголовніша проблема - ожиріння) - нікого не хвилює.
Тому
Сьогоднішній розвинутий світ РОЗШИРЯЄТЬСЯ не тому що без розширення він помре, а тому що він ефективніший від не розвинутого.
Рівень Швеції/Швейцарії/Норвегії/Канади - дико високий, але не тому що ці країни мають колонії...
І що найсмішніше - без товарів/послуг цих країн - інші можуть загнутись
А от ці країни без товарів/послуг інших країн - все одно будуть існувати.
Тому ще раз
Думка що капіталізм існує тільки в разі розширення ринків збуту - хибна....
Капіталізм легко може ЗБІЛЬШУВАТИ вже існуючі ринки збуту і на цьому розвиватись.
Можливостей для цього розвитку - море.
Поки що основна маса продукції-стандартизована і уніфікована для УСІХ
Наступний щабель розвитку буде
Персоналізація товарів/послуг...
Наприклад
Тут хтось заявляв про відсутність ліків від раку... Це ж не правда
Точніше напів правда...
Якщо у Вас є можливість утримання інституту науковців які під Ваш геном будуть розробляти ліки/продукти/дієти/товари.. - то тривалість Вашого життя зросте на 30%...
Уявляєте
Чим довше живеш - тим більше витрачаєш ( мрія виробника...)
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Додано: Пон 06 січ, 2025 17:14
_Mykola_ написав:
Чому тільки Арестович?
Чмут, Бутусов, Бігус, Ліга, Соколова, Зеркаль та інші відомі люди та джерела з досвідом.
Можу висказати своє баченняАрестович
- слухати людину яка за останні 3 роки була Порохоботом, Зеленоботом, Русофілом, претендентом на президента України - це чітко усвідомлювати що цьому збрехати що два пальці об асфальт...а раз так, то витрачати час на визначення коли він каже правду а коли бреше -це якось малопродуктивно.Бутусов
- алярміст по натурі+ частенько викривлює інформацію в залежності від того з ким зараз дружитьБігус
- флюгер за гроші.
Це ж він замочив Порошенка свинарчуками....
При чому історією що син Свинарчука заробив 2 млн грн ( це вже брехня бо 2 млн грн це вся сума яка була заплачена Державоюза висотоміри) , за те що через дві компанії в Саудівській Аравії купив висотоміри в Педерації.... При чому якщо Державна компанія ОПЛАТИЛА 2 млн грн за товар який пройшов через Україхнську митницю - то скільки в цьому товарі було податків(ПДВ+МИТО)Зеркаль , Соколова
- якихось серьозних претензій в мене до них не має , але Зеркаль рідко щось висловлює і як правило тільки по ринку енергоносіїв( тобто це специфічна інформація, в якій в мене відсутні необхідний рівень знань)Чмут
- взагалі не слухаю, як і багато кого іншого... але це ніяк не характеризує цього дописувача( ні в хорошу ні в погану сторону)
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Додано: Пон 06 січ, 2025 17:16
Banderlog написав: pesikot написав:
Про стратегію це до найвеличнішого та його 5-6 менеджєрів
Banderlog написав:
Ви в курсі що кількісьть сзч збільшується? Що нове поповнення все трудніше набирати?
Скільки вже там в СЗЧ 500 тисяч ? мульйон ?
Проблема СЗЧ є, але вона не в таких великих цифрах
Поповнення важко набирати ?
Судячи з того, що я бачу кожного дня, то поповнення набирається
Проблема сзч є. І вона в таких цифрах.
Не 500 тисяч а тисяч а в районі 200 т,по самих скромних підрахунках .
В тебе інші цифри? Ну озвуч , мені цікаво.
Ну так ти сам визначись, то у тебе 200 тисяч, по скромному
То наводишь BBC, про 100 тисяч.
100 тисяч ... 200 тисяч ... "а какая разница"
Якщо у нас 1 мульт набрали, а 200 тисяч в СЗЧ, то це п"ята частина
При такому порядку цифр москалі вже б по Дніпру стояли
Але цього не спостерігається
Banderlog написав:
Що ти бачиш щодня? Що люди повиробляли справки і броні? А хто не має сидить дома? Мож ти ще і черги добровольців у воєнкомати бачиш? Може ти не знаєш що бойові бригади зношені до половини?
Щодня бачу, що набор триває
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Додано: Пон 06 січ, 2025 17:18
budivelnik написав: detroytred написав:
Якщо якось зможете пояснити яким чином ви прирівняли написане "Мерседеси" "свої механізми" до "відсутності ВЛАСНИХ зусиль", то буду благода.
Все просто
Можна вийти на якийсь рівень благополуччя (для кожного свій), який обмежується не зовнішніми факторами а власними можливостями .
І все
Збудував Мерседес - купив Мерседес, а те що в когось навіть жигулів немає( приклад в Африці голодують а в розвинутих країнах найголовніша проблема - ожиріння) - нікого не хвилює.
Тому
Сьогоднішній розвинутий світ РОЗШИРЯЄТЬСЯ не тому що без розширення він помре, а тому що він ефективніший від не розвинутого.
Рівень Швеції/Швейцарії/Норвегії/Канади - дико високий, але не тому що ці країни мають колонії...
І що найсмішніше - без товарів/послуг цих країн - інші можуть загнутись
А от ці країни без товарів/послуг інших країн - все одно будуть існувати.
Тому ще раз
Думка що капіталізм існує тільки в разі розширення ринків збуту - хибна....
Капіталізм легко може ЗБІЛЬШУВАТИ вже існуючі ринки збуту і на цьому розвиватись.
Можливостей для цього розвитку - море.
Поки що основна маса продукції-стандартизована і уніфікована для УСІХ
Наступний щабель розвитку буде
Персоналізація товарів/послуг...
Наприклад
Тут хтось заявляв про відсутність ліків від раку... Це ж не правда
Точніше напів правда...
Якщо у Вас є можливість утримання інституту науковців які під Ваш геном будуть розробляти ліки/продукти/дієти/товари.. - то тривалість Вашого життя зросте на 30%...
Уявляєте
Чим довше живеш - тим більше витрачаєш ( мрія виробника...)
На питання ви не відповіли.
Від слова - овсім.
Переключилися на зовсім інший предмет.
На суть повідомлення.
З цим згоден -- що маєте протилежне бачення.
Добре. Майте. Ніяких проблем)))
*Сьогоднішній розвинутий світ РОЗШИРЯЄТЬСЯ не тому що без розширення він помре, а тому що він ефективніший від не розвинутого.* --- ви ЗНОВ вигадуєте.
Про помре питання не стоїть.
І Африка без Заходу теж не помре.
Мова про можливість подальшого розвитку в існуючій моделі. Точніше більш менш нормальних темпів розвитку.
Вважаєте, що в колонії (умовно африки) лізуть з яких причин???
Отоже, по-Вашому, могли б розвиватись далі і без розширення.
Так навіщо лізуть-то?
Проблема капіталізму не у сбуті товарів, а у виробництві-сбуті з прибутком. Прибуток отримати. Мета.
А не забезпечити голодного виробленим хлібом.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 06 січ, 2025 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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