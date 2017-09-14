RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11710117111171211713

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 89
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
22
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
25
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
15
Ізраїльський варіант
6%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 17:21

  budivelnik написав:Захоплюй колонії, висмоктуй з них ресурси і забезпечуй еліту за рахунок цих ресурсів..

Так на прикладі згаданої вами Швейцарії, звідки в них шоколад та золото?
Пройшло 100 років
Швейцарці провели референдум про введення безумовного доходу - 80% висловились проти введення.
Чому
Бо виявилось що будь-яке покращення потребує ВЛАСНИХ зусиль ( від фізично створити до розумово зрозуміти а що хочеш( це до речі важка праця самому проаналізувати)
А раз так то постійного розширення і не треба...
І тому в швейцарському готелі з цінами у ВАУ -власник готелю( який є й поваром готелю одночасно) пояснює доцільність цих цін тим, що всі продукти в готель йдуть з ЙОГО ферми а тому є екологічними.
І відвідувачі готелі, такі самі мільйонери як і власник( бо в них те саме) платять за номер 100 доларів+за обід 200 доларів... і не переймаються, бо все що вони заплатили -їм же й повертається, адже власник готелю купує в НИХ необхідні йому товари/послуги(електроенергію/тарілки чи прання білизни)...

Не читав шо там був за референдум, але, приклад коли власник готелю, він жеш повар, це готель якогось фермера, може декілька номерів. А у фермера дотація від держави 70%. Витрати на готель з декількох номерів звісно не в яке порівняння не йдуть з витратами фермерського господарства. Плюс я не знаю який власник пральні або власник енергокомпанії відпочиває у цього фермера. Але не виключаю шо таке можливо.
Те шо купують товари місцевих виробників по цінам вищим за привезені, це таке я чув, тобто підтримка місцевого виробника.
Water
 
Повідомлень: 2724
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 17:48

  detroytred написав:https://m.youtube.com/watch?v=8XEpoCMIADI
Головне - з 1год. до 1г.06 хв.
Суть -- Штати визначають умови.
Не очень понял, что вы такого увидели в этом интервале.
То, что условия определяются не нами, а Трампом (а до этого Байденом), по-моему, было понятно с самого начала.

А так взагалі враження:
- або ти говориш відверто, або як прийнято. Інакше виходить отаке бе-ме-кання наче не професійний актор, бізнесмен і вже декілька років політик, а якийсь-то...
- навіщо було ото перти на цю посаду в отакий історичний момент?
Что "відвертого" вы хотели услышать? По-моему, он давно говорит настолько "відверто", насколько это допустимо для президента. Слишком уж "откровенничать" он не может.
Когда он "перся на посаду" не было "отакого історичного моменту". И даже Порошенко, когда говорил об армии, явно не рассчитывал на полномасштабную войну.
Я понимаю недовольство многих Зеленским. Это естественно в сегодняшней явно не победной ситуацией, но, честно говоря, не вижу, что мог бы сделать в нашей ситуации любой другой президент, будь он даже семи пядей во лбу.
Что касается несогласованности видео и речи, не берусь объяснять, с чем это связано, но просто интересно - это так важно?
Можно объяснять так, как вы - "ШІ перекладав", то ли как Wirująświatła - "либо он переходил на русский либо наговорил что то такое что пришлось перезаписывать целые куски", главное, что он в конце концов сказал. Да и вообще слушать 3-часовое интервью в реальном времени... Можно, если это какая-то программная речь. Или интервью раз в полгода-год. А так, при том количестве интервью, которое он даёт, слушать можно на скорости 1,5 и выше. На такой скорости уже с некоторым трудом успеваешь следить за смыслом, а за совпадением видео и речи...

(Якщо умовно пів України окупують, утрировано --- одна половина України буде воювати з другою половиною. За підтримки кожної половини своїми союзниками). Зараз на 99,9% рфяни, але вовсю в них піарять успіхи-досягнення місцевої бригади, кажись, 114.
В такой ситуации Путин сможет на весь мир назвать это гражданской войной и говорить о том, что он просто поддерживает одну из сторон. Так же, как это делает Запад, только более решительно - ещё и своих солдат послал, в отличие от "трусливого Запада". Для "глобального Юга" это будет хорошая отмазка, чтобы не поддерживать санкции и всё прочее.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32275
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 17:56

  Hotab написав:tester7336
ну народ хочет увидеть в качестве справедливости


Взяточники і казнокражи мають бути в тюрмі, а не на фронті.
........

Ну почему, в штрафбате вполне смотрелись юы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32275
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 11710117111171211713
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80386
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 253947
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 895574
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7206)
06.01.2025 17:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.