Так на прикладі згаданої вами Швейцарії, звідки в них шоколад та золото?
Пройшло 100 років
Швейцарці провели референдум про введення безумовного доходу - 80% висловились проти введення.
Чому
Бо виявилось що будь-яке покращення потребує ВЛАСНИХ зусиль ( від фізично створити до розумово зрозуміти а що хочеш( це до речі важка праця самому проаналізувати)
А раз так то постійного розширення і не треба...
І тому в швейцарському готелі з цінами у ВАУ -власник готелю( який є й поваром готелю одночасно) пояснює доцільність цих цін тим, що всі продукти в готель йдуть з ЙОГО ферми а тому є екологічними.
І відвідувачі готелі, такі самі мільйонери як і власник( бо в них те саме) платять за номер 100 доларів+за обід 200 доларів... і не переймаються, бо все що вони заплатили -їм же й повертається, адже власник готелю купує в НИХ необхідні йому товари/послуги(електроенергію/тарілки чи прання білизни)...
Не читав шо там був за референдум, але, приклад коли власник готелю, він жеш повар, це готель якогось фермера, може декілька номерів. А у фермера дотація від держави 70%. Витрати на готель з декількох номерів звісно не в яке порівняння не йдуть з витратами фермерського господарства. Плюс я не знаю який власник пральні або власник енергокомпанії відпочиває у цього фермера. Але не виключаю шо таке можливо.
Те шо купують товари місцевих виробників по цінам вищим за привезені, це таке я чув, тобто підтримка місцевого виробника.