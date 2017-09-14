budivelnik написав:Захоплюй колонії, висмоктуй з них ресурси і забезпечуй еліту за рахунок цих ресурсів..
Так на прикладі згаданої вами Швейцарії, звідки в них шоколад та золото?
Пройшло 100 років Швейцарці провели референдум про введення безумовного доходу - 80% висловились проти введення. Чому Бо виявилось що будь-яке покращення потребує ВЛАСНИХ зусиль ( від фізично створити до розумово зрозуміти а що хочеш( це до речі важка праця самому проаналізувати) А раз так то постійного розширення і не треба... І тому в швейцарському готелі з цінами у ВАУ -власник готелю( який є й поваром готелю одночасно) пояснює доцільність цих цін тим, що всі продукти в готель йдуть з ЙОГО ферми а тому є екологічними. І відвідувачі готелі, такі самі мільйонери як і власник( бо в них те саме) платять за номер 100 доларів+за обід 200 доларів... і не переймаються, бо все що вони заплатили -їм же й повертається, адже власник готелю купує в НИХ необхідні йому товари/послуги(електроенергію/тарілки чи прання білизни)...
Не читав шо там був за референдум, але, приклад коли власник готелю, він жеш повар, це готель якогось фермера, може декілька номерів. А у фермера дотація від держави 70%. Витрати на готель з декількох номерів звісно не в яке порівняння не йдуть з витратами фермерського господарства. Плюс я не знаю який власник пральні або власник енергокомпанії відпочиває у цього фермера. Але не виключаю шо таке можливо. Те шо купують товари місцевих виробників по цінам вищим за привезені, це таке я чув, тобто підтримка місцевого виробника.
detroytred написав:https://m.youtube.com/watch?v=8XEpoCMIADI Головне - з 1год. до 1г.06 хв. Суть -- Штати визначають умови.
Не очень понял, что вы такого увидели в этом интервале. То, что условия определяются не нами, а Трампом (а до этого Байденом), по-моему, было понятно с самого начала.
А так взагалі враження: - або ти говориш відверто, або як прийнято. Інакше виходить отаке бе-ме-кання наче не професійний актор, бізнесмен і вже декілька років політик, а якийсь-то... - навіщо було ото перти на цю посаду в отакий історичний момент?
Что "відвертого" вы хотели услышать? По-моему, он давно говорит настолько "відверто", насколько это допустимо для президента. Слишком уж "откровенничать" он не может. Когда он "перся на посаду" не было "отакого історичного моменту". И даже Порошенко, когда говорил об армии, явно не рассчитывал на полномасштабную войну. Я понимаю недовольство многих Зеленским. Это естественно в сегодняшней явно не победной ситуацией, но, честно говоря, не вижу, что мог бы сделать в нашей ситуации любой другой президент, будь он даже семи пядей во лбу. Что касается несогласованности видео и речи, не берусь объяснять, с чем это связано, но просто интересно - это так важно? Можно объяснять так, как вы - "ШІ перекладав", то ли как Wirująświatła - "либо он переходил на русский либо наговорил что то такое что пришлось перезаписывать целые куски", главное, что он в конце концов сказал. Да и вообще слушать 3-часовое интервью в реальном времени... Можно, если это какая-то программная речь. Или интервью раз в полгода-год. А так, при том количестве интервью, которое он даёт, слушать можно на скорости 1,5 и выше. На такой скорости уже с некоторым трудом успеваешь следить за смыслом, а за совпадением видео и речи...
(Якщо умовно пів України окупують, утрировано --- одна половина України буде воювати з другою половиною. За підтримки кожної половини своїми союзниками). Зараз на 99,9% рфяни, але вовсю в них піарять успіхи-досягнення місцевої бригади, кажись, 114.
В такой ситуации Путин сможет на весь мир назвать это гражданской войной и говорить о том, что он просто поддерживает одну из сторон. Так же, как это делает Запад, только более решительно - ещё и своих солдат послал, в отличие от "трусливого Запада". Для "глобального Юга" это будет хорошая отмазка, чтобы не поддерживать санкции и всё прочее.
detroytred написав:Мова про можливість подальшого розвитку в існуючій моделі. Точніше більш менш нормальних темпів розвитку.
Темп розвитку це потрібна річ при початковому старті. Якщо ж Ви дійши якогось рівня розвитку - сам темп подальшого розвитку без привязки до затрат які витрачаються на підтримання(або збільшення) цього темпу - величина не важлива. Найбільш підходяще порівняння... Навчити людей грамоті - треба швидко , бо поки вони безграмотні дуже важко їх масово вчити , бо потрібна велика кількість інструкторів. Якщо ж населення вміє читати - то частину роботи інструкторів можна перекласти на друк підручників , по яких населення саме почне вчитись.... Але якщо Ви дійшли до 100% середньої освіти і 30% має вищу освіту... То збільшувати темпи покращення ОСВІТИ - невдячне завдання по тій простій причині , що 70% населення чисто генетично погано сприймає розумову працю і з радістю замінить розумову працю-фізичною..
І якщо не змучились , то трошки геометрії Уявіть квадрат в наприклад 10 см2 і площа цього квадрату є те що Ви називаєте Обємом ринку... Для Вас збільшення ринку-це збільшення площі з 10 до наприклад 12 см2... Але це якщо парадигмами 19 століття... А якщо уявити що ми стартуємо з квадрату в 10 см2, в якому 8см2 - це затрати працівників цього ринку на створення всієї площі. А тепер Якщо оцей внутрішній квадрат(8см2) зменшити до 5см2 - а загальний обєм(10см2) залишити сталим... Чи є такий приклад ЗБІЛЬШЕННЯМ ОБЄМІВ ринку...для тих людей які всередині квадрату? Адже вони витративши на 20% менше праці - отримують ті ж обєми ринку( і при цьому обєми сталі, а те з чого ці обєми створені-модифікуються під зростаючі потреби тих хто їх створював)
"Фіцо ж – головний адвокат Путіна у Словаччині. Колись він був іншим, і коли я був у Вашингтоні, він приїжджав і весь час говорив про свою відданість трансатлантичним відносинам, Америці та НАТО. З того часу він втратив розум і компас, що є ганьбою", – наголосив міністр.
Журналісти Dennik N проаналізували останнє відео Фіцо і встановили, що словацький прем'єр перебуває у розкішному готелі у В'єтнамі ... Capella Hanoi — це п'ятизірковий готель з рестораном, який має зірку Мішлен і розташований у центрі Ханою. Сума за ніч у номерах готелю складає близько 5500 євро, з податками — до 6200 євро
PS. Можливо Фіцо і відстоює інтереси якоїсь країни, але це точно не Словачинна, а Росія Бетон, навіщо ти сам собі в ногу стріляєшь кожного разу
У Швейцарії виборці проголосували проти запровадження безумовного базового доходу, який передбачав щомісячні виплати кожному громадянину країни.
За результатами попереднього підрахунку голосів, 78 відсотків тих, хто прийшов на референдум, проголосували проти, передає Deutsche Welle.
На голосування була винесена ініціатива, згідно з якою кожен дорослий громадянин Швейцарії отримував би 2500 франків (2260 євро), а кожна дитина – 625 франків (565 євро). При цьому допомога по безробіттю, соціальна допомога та пенсії мали б бути скасовані.
Як бачите є приклади відповідального відношення до потреб суспільства
Water написав: але, приклад коли власник готелю, він жеш повар, це готель якогось фермера, може декілька номерів. А у фермера дотація від держави 70%. Витрати на готель з декількох номерів звісно не в яке порівняння не йдуть з витратами фермерського господарства. Плюс я не знаю який власник пральні або власник енергокомпанії відпочиває у цього фермера. Але не виключаю шо таке можливо. Те шо купують товари місцевих виробників по цінам вищим за привезені, це таке я чув, тобто підтримка місцевого виробника.
Змішались в купу коні-люди.... 1 Є Держава В Державі є якісь правила перерозподілу від одних до других.. які при цьому як і будь-які правила ПЕРЕРОЗПОДІЛУ нічого додаткового не створюють. Тому по моєму віртуальному прикладу - його суть не в тому чим володіє і де працює людина. Суть в тому що ЛЮДИНА навіть володіючи статками в мільйони- працює. 2 Є село В якому є пекар, фермер, стоматолог, швея.. і так далі.... Пекар може купити одяг в Китаї - але тоді швея не купить в нього хліб.... Фермер може полікувати зуби в Україні, але тоді стоматолог не купить в пекара хліб , а раз так, то пекар не купить у фермера муку.... - замкнуте коло Так от країни які я описав Канада/Швейцарія/Швеція - створили в себе замкнуте коло надання/отримання товарів/послуг , в якому самі МЕШКАНЦІ цих Держав віддають перевагу товарам/послугам місцевого виробництва і при цьому країни відкриті для зовнішнього ринку і товари/послуги з зовнішнього ринку створюючи конкуренцію для внутрішнього виробника, змушує останнього бути в тонусі.
🔥За даними наших джерел, нещодавню атаку на термінал Усть-Луга здійснили дрони СБУ
Атака на найбільший в рф торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області є справою рук СБУ. 4 січня далекобійні дрони Служби безпеки подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до санкт-петербурга та успішно уразили ціль.
На відео видно, як один із дронів влучає в ємності із газовим конденсатом. Внаслідок удару одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні посікло уламками від вибуху. Експерти кажуть, що ремонт займе не менше місяця при наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу.
«Термінал Усть-Луга є великим логістичним хабом в Балтійському морі. Через нього росія продає нафту й газ за допомогою «тіньового флоту». Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка росії потрібна для ведення війни. Сезон «бавовн»-2025 оголошуємо відкритим!», - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Shaman написав:........... от так й прогнозуємо. для Раші зняття санкцій, для України - величезні борги. от якраз санкції будуть доти, поки за рахунок російських активів не віддадуть борги. .......... щодо нас - гадаю нам допоможуть й відновити країну, й реструктуризувати борги - а може й списати - дуже вірогідний варіант.
Это вам кто пообещал? Может, да, а, может, и нет.
я вже мовчу про питання, що вони будуть робити з цим всім збродом з війни, який саме вони навчили, що правил не існує, що за вбивство - максимум ще раз потрапиш на фронт, пограбувати населення - то святе (що ми побачили на Курщині) оце буде для них проблема. й систему керування держави за час війни сильно деградувала. оцей все підняття печерного націоналізму
Будет то же самое, что с бандами после "той" войны. А насчёт "підняття печерного націоналізму", по-моему, вас обманули. Он в какой=то мере существовал и раньше и вряд ли очень уж усилился.
тому проблеми в Раші будуть значно більші, ніж в нас, але трохи іншого плану. Але це НЕ ХОЧУТЬ бачити ті, хто ніяк не визнають, що для Раші не існує нормального сценарію, точку неповернення пройдено. це ще не всім очевидно, але спостерігаємо
Сколько лет надо "спостерігати"? Denik обещает год-два (правда он и год-два тому тоже так обещал). Ваш прогноз?
а за генерацію не перейматесь. основна - атомна. а теплову й так чекала схожа участь, але не всі про це знають.
Может, и чекала. Но одно дело постепенный вывод теплостанций из эксплуатации и замена их на "зелёную" энергетику, если вы это имеете ввиду. Это процесс на 10-летия и можно замедлить или ускорить в зависимости от ситуации. И другое дело потерять эти мощности быстро и в большом объёме. Простите, надоело шапкозакидательство. Уж не буду напоминать об инструкторе райкома по пропаганде.
ЛАД написав:Но одно дело постепенный вывод теплостанций из эксплуатации и замена их на "зелёную" энергетику, если вы это имеете ввиду. Это процесс на 10-летия
ЄС те що ви розписуєте на десятиліття - зробила за 2 роки....
Генерація електроенергії в ЄС 2022 рік
Європейський Союз все ще залежить від викопного палива _23% електроенергії виробляється з газу та інших викопних видів палива. _16% вугільна _22% (613 ТВт-год).Атомні електростанції і надалі є одними із найбільших виробників _15% (420 ТВт-год) виробляється ВЕС і _7,3% (203 ТВт-год) виробляється СЕС. _10% Гідроенергетика займає _6%_____________біоенергетика