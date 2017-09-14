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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:01
budivelnik написав: detroytred написав:
Мова про можливість подальшого розвитку в існуючій моделі. Точніше більш менш нормальних темпів розвитку.
Темп розвитку це потрібна річ при початковому старті.
Якщо ж Ви дійши якогось рівня розвитку - сам темп подальшого розвитку без привязки до затрат які витрачаються на підтримання(або збільшення) цього темпу - величина не важлива.
Саме в цьому моя з вами одвічна вже проблема непорозуміння)))))))))))))
Ви ніяк не можете побачити, що так це не працює.
Ринок (а Мортимер стверджує, що це стосується будь-якої системи відносин) при вичерпанні ресурсів росту вимагає змін.
Розширення -- це найлегший і реально доступний шлях, спосіб.
А інше -- оті кризи...
І, до речі, війни (тобто пряме фізичне знищення, руйнація перешкод, зайвого, конкурентів) прямий наслідок отих криз -- вичерпання ресурсів росту (хоч у вигляді ринків збуту, хоч дешевої робсили, хоч мінералів і т.д.).
Зара проблемка)) частково вирішується за рахунок боргових пірамід!
Частково.
Бо торгові і прямі фізичні війни за віконцем.
Простіше і коротше: ЛЕГШЕ І ЦЕ РОБИТЬСЯ розпочати війну.... (торгову, пряму військову), ніж оте ваше фантастичне --- підтримувати рівень розвитку.
До речі, з розвитком ринку норма прибутку що??????))))))
Правильно - зменшується. До нуля і навіть в мінус (якщо розумієте, як це - тобто реально в мінус, а на "папері" прибуток).
Тому розширення ринків... Ще Адам, котрий Сміт.
А теоретично - да. Можна інакше.
Так само, як теоретично (да і дійсно краще! доцільніше! раціональніше!), щоб кожен підійшов до дзеркала і ...
Але не підходить.
Так і ринки -- вимагають простого розширення.
Британія і її "ринки" тому яскравий приклад.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:03
ЛАД написав:
Если вы за переговоры, но настолько сильно убеждены (на 100%), что "Раша їх не хоче", то о каких переговорах вы говорите? С кем? С Трампом? С Господом Богом?
Россия не хочет переговоров
Нет, на словах они все за переговоры. Все.
НО ... есть много нюансов
Они выдвигают разные условия для начала переговоров, не для обсуждения
И все эти условия говорят о том, что никаких переговов Россия не хочет
Они хотят, выдвинуть свои условия, чтобы Украина приехала и поставила подписи согласия на все эти условия
Но это не переговоры.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:04
detroytred написав:
Ситуація:
- для однієї частини країни перемовини-мир не підходять, бо ціна поступок занадто. Капітуляцією вважають;
- для другої Перемога не підходить, бо ціна такої перемоги занадто. До останнього... Парагваю.
- для третьої - пофіг.
І де рішення?
В площині свобод тощо -- то нехай кожен робить те, що бажає... Вільний вибір вільної людини.
В площині країна понад усе -- треба примушувати або знаходити пряники для небажаючих. З пряниками ніяк, то залишається примус.
В площині Законів -- то законність повинна бути в кожній сфері, точці країни-суспільства, а не вибірково.
Гра продовжується...
При таких розбіжностях і маємо те, що маємо.
І прірву не бачимо.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:07
detroytred написав:
Розширення -- це найлегший і реально доступний шлях, спосіб.
100 років тому - так
І всі цим способом користались....
Сьогодні 2025 рік
Нагадайте мені, коли останній раз ДЕМОКРАТИЧНА країна РОЗШИРЮВАЛА фізично свій ринок ?
Не плутайте з економічним впливом, бо заплутаєтесь.
Бо ПЕРЕВИЩЕННЯ експорту над ІМПОРТОМ -це не захоплення, ... це ДОТАЦІЯ (віддаєте більше-отримуєте менше)
Тому ще раз
Теоретики яких Ви цитуєте СПОЧАТКУ вивчили а ПОТІМ описали вивчене....
І останній з фундаментальних описував події 100-річної давності.
detroytred написав:
Ринок (а Мортимер стверджує, що це стосується будь-якої системи відносин) при вичерпанні ресурсів росту вимагає змін.
Мій приклад з квадратом, якраз і показує що у ВАС тільки РОЗШИРЕННЯ
у мене - можливості розширення-вичерпані, тому переходимо по Мортімеру до структурних змін і заміняємо екстенсивний розвиток- на покращення ефективності ІСНУЮЧИХ ресурсів...
Грубо
Менше працюємо щоб отримати стількиж....
Розвинуті країни -мають проблеми з демографією
Вони або зменшать густину (економічну) виробничих сил (якщо захоплять інші території)
Або піднімуть ефективність своєї праці і навіть при зменшення кількості працівників отримаютю ту саму кількість товарів/послуг
А тиа сама кількість товарів послуг на меншу кількість населення=покращення життя населення при сталих обємах ринку.
Канада/Швейцарія/Швеція - вже десяток років працюють по цій парадигмі.
Може вони не праві і такі як Китай чи Педерація доведуть що просте захоплення територій більш вигідніше.. - але швидше за все ( і як показує історія) виграють більш ефективні а не більш наглі.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 06 січ, 2025 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:07
Shaman написав:
то ми думками Арестовича харчуємося - ні, це без мене
Вам важна мысль?
Или фамилия человека, её высказавшего?
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:08
ЛАД написав:
Можно объяснять так, как вы - "ШІ перекладав"
Це не я пояснював.
На це вказав автор інтерв'ю - отой Фрідман.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:11
ЛАД написав: Shaman написав:
то ми думками Арестовича харчуємося - ні, це без мене
Вам важна мысль?
Или фамилия человека, её высказавшего?
Будь-яка думка, висловлена такою людиною, вже дискредитована
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:13
ЛАД написав:
Denik обещает год-два (правда он и год-два тому тоже так обещал). Ваш прогноз?
якщо Трамп застосує всі важелі проти рф, то 6 місяців максимум, а то і раніше
якщо залишить все як є (тобто помірні санкції)- один рік максимум.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:15
Faceless написав: ЛАД написав: Shaman написав:
то ми думками Арестовича харчуємося - ні, це без мене
Вам важна мысль?
Или фамилия человека, её высказавшего?
Будь-яка думка, висловлена такою людиною, вже дискредитована
допустим он утащит вашу мысль и выскажет, всё? дискредитация? а если он утащит и выскажет все ваши мысли, полная дискредитация?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 06 січ, 2025 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:16
ЛАД написав: Shaman написав:
то ми думками Арестовича харчуємося - ні, це без мене
Вам важна мысль?
Или фамилия человека, её высказавшего?
Якщо людина генерує весь спектр - як визначити в якій частині вона права( а це 10% ) а яких 90% це брехня?
Тобто послухавши такого брехунця я повинен витратити в 10 разів більше часу(від часу прослуховування) на те щоб визначити варто чи ні вірити почутому?
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