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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:17
prodigy написав:
якщо залишить все як є (тобто помірні санкції)- один рік максимум.
для кого?
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:17
Wirująświatła написав:
допустим он утащит вашу мысль и выскажет, всё? дискредитация?
А звідки ті хто слухають знають що це моя думка?
А раз не знають , то щоб зрозуміти правда це чи ні їм треба знайти мене.
А раз так
То навіщо його слухати ?
Хай тоді відразу мене шукають
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:21
budivelnik написав: detroytred написав:
Розширення -- це найлегший і реально доступний шлях, спосіб.
100 років тому - так
І всі цим способом користались....
Сьогодні 2025 рік
Нагадайте мені, коли останній раз ДЕМОКРАТИЧНА країна РОЗШИРЮВАЛА фізично свій ринок ?
Не плутайте з економічним впливом, бо заплутаєтесь.
Бо ПЕРЕВИЩЕННЯ експорту над ІМПОРТОМ -це не захоплення, ... це ДОТАЦІЯ (віддаєте більше-отримуєте менше)
Тому ще раз
Теоретики яких Ви цитуєте СПОЧАТКУ вивчили а ПОТІМ описали вивчене....
І останній з фундаментальних описував події 100-річної давності.
detroytred написав:
Ринок (а Мортимер стверджує, що це стосується будь-якої системи відносин) при вичерпанні ресурсів росту вимагає змін.
Мій приклад з квадратом, якраз і показує що у ВАС тільки РОЗШИРЕННЯ
у мене - можливості розширення-вичерпані, тому переходимо по Мортімеру до структурних змін і заміняємо екстенсивний розвиток- на покращення ефективності ІСНУЮЧИХ ресурсів...
Грубо
Менше працюємо щоб отримати стількиж....
Розвинуті країни -мають проблеми з демографією
Вони або зменшать густину (економічну) виробничих сил (якщо захоплять інші території)
Або піднімуть ефективність своєї праці і навіть при зменшення кількості працівників отримаютю ту саму кількість товарів/послуг
А тиа сама кількість товарів послуг на меншу кількість населення=покращення життя населення при сталих обємах ринку.
Канада/Швейцарія/Швеція - вже десяток років працюють по цій парадигмі.
Може вони не праві і такі як Китай чи Педерація доведуть що просте захоплення територій більш вигідніше.. - але швидше за все ( і як показує історія) виграють більш ефективні а не більш наглі.
Саме так.
Зараз не часи Гороха з фізичним розширенням ринків)))))
Це тільки дикуни-росіяни до такого здатні(((
Нещодавно Німеччина захопила всю Європу без жодного пострілу (Югославія не в залік). Не те що Рейх))
В Греції вирубали "вікові" виноградники за вказівкою Єврокомісії...
Якою заправляли німці.
А Німеччину стікалися трудові ресурси Європи.
Це все і є розширення ринку Німеччини.
Вичерпала ресурси росту.
І спостерігаємо оте падіння Німеччини, її ринку.
І розширення американського та ін.
Ви знов апелюєте до вигаданого самим -- тепер про фізичне царягорозівське розширення ринків захватом територій.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 06 січ, 2025 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:22
Faceless написав: ЛАД написав: Shaman написав:
то ми думками Арестовича харчуємося - ні, це без мене
Вам важна мысль?
Или фамилия человека, её высказавшего?
Будь-яка думка, висловлена такою людиною, вже дискредитована
більше двох років не дивився це п*дло, сьогодні відкрив -послухав 5 хвилин і вирубив тв
що воно меле-Гордон співучасник спец.операції проти "партії миру", яка партія миру? партія медведчука-киви(пробачте, бойко)?
лякають ті, хто досі слухає це *****, вони небезпечні для країни , бо схильні як русня до манипуляції свідомості
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:29
budivelnik написав: ЛАД написав:
Но одно дело постепенный вывод теплостанций из эксплуатации и замена их на "зелёную" энергетику, если вы это имеете ввиду. Это процесс на 10-летия
ЄС те що ви розписуєте на десятиліття - зробила за 2 роки....
Генерація електроенергії в ЄС 2022 рік
Європейський Союз все ще залежить від викопного палива
_23% електроенергії виробляється з газу та інших викопних видів палива.
_16% вугільна
_22% (613 ТВт-год).Атомні електростанції і надалі є одними із найбільших виробників
_15% (420 ТВт-год) виробляється ВЕС і
_7,3% (203 ТВт-год) виробляється СЕС.
_10% Гідроенергетика займає
_6%_____________біоенергетика
Звідки ви узяли, що це зроблено за 2 роки?
Вітряки у Нідерландах я бачив ще років 15 тому.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:30
ЛАД написав: Shaman написав:
то ми думками Арестовича харчуємося - ні, це без мене
Вам важна мысль?
Или фамилия человека, её высказавшего?
інколи прізвище того, хто висловлює ту чи іншу думку, не менш важливе за саму думку. бо якщо те саме "прізвище" висловлює їх згідно рози вітрів, сьогодні одне, завтра протилежне, післязавтра протилежне до обох попередніх, то цінність такої думки і довіра до неї стрімко прямують до нуля.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:31
ЛАД написав: Shaman написав:
то ми думками Арестовича харчуємося - ні, це без мене
Вам важна мысль?
Или фамилия человека, её высказавшего?
Применительно к Арестовичу - фамилия
Он и с Витренко был, выходил на манифестации "НАТО - хуже, чем гестапо"
С Дугиным корешевался
Был против Зеленского, за Зеленского и снова против Зеленского
Рассказывал про какие-то ДРГ на Банковой
Рассказывал про себя-разведчика
Обещал воевать, а сидит где-то в США
По факту - обыкновенное пиз...ло
Но парторгам нравится
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:33
Wirująświatła написав: Faceless написав:
ЛАД написав: Вам важна мысль?
Или фамилия человека, её высказавшего?
Будь-яка думка, висловлена такою людиною, вже дискредитована
допустим он утащит вашу мысль и выскажет, всё? дискредитация? а если он утащит и выскажет все ваши мысли, полная дискредитация?
Так, ті вислови не варто взагалі розглядати, якщо їх висловлює таке брехло й балабол.
Розглядати варто те, що отримано з більш-менш прийнятних джерел. Навіть якщо фактично думка буде та сама.
Своїм думкам я якось сам дам раду, не переживайте.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:36
prodigy написав: Faceless написав:
ЛАД написав:Вам важна мысль?
Или фамилия человека, её высказавшего?
Будь-яка думка, висловлена такою людиною, вже дискредитована
більше двох років не дивився це п*дло, сьогодні відкрив -послухав 5 хвилин і вирубив тв
що воно меле-Гордон співучасник спец.операції проти "партії миру", яка партія миру? партія медведчука-киви(пробачте, бойко)?
"Це ж було вже" (с)
Знову просувають методичку "партія миру" vs "партія війни"
А по факту, просувають рашистку тезу, що це Україна хоче воювати, а Росія не хоче.
Росія бідна, нещасна, на неї "напали" українські "нацисти"
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:38
Wirująświatła написав: Faceless написав:
ЛАД написав:........ Вам важна мысль?
Или фамилия человека, её высказавшего?
Будь-яка думка, висловлена такою людиною, вже дискредитована
допустим он утащит вашу мысль и выскажет, всё? дискредитация? а если он утащит и выскажет все ваши мысли, полная дискредитация?
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