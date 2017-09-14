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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:40
detroytred написав:
Нещодавно Німеччина захопила всю Європу без жодного пострілу (Югославія не в залік). Не те що Рейх))
В Греції вирубали "вікові" виноградники за вказівкою Єврокомісії...
Якою заправляли німці.
А Німеччину стікалися трудові ресурси Європи.
Це все і є розширення ринку Німеччини.
Є факт
Є інтерпритація факту
Ваша -це Німеччина ЗБІЛЬШИЛА свій ринок ШЛЯХОМ захоплення частини ринку Греції...
Моя - так як Німеччина і Греція входять в ЄДИНИЙ ринок ЄС - то дії Німеччини це не ЗАХОПЛЕННЯ- це МОДЕРНІЗАЦІЯ загального ринку ЄС..
Як бачите - різниця суттєва.
Учасники ринку модернізують ринок таким чином щоб на ньому була вища норма прибутковості....
До речі
Моя діяльність -це також модернізація ринку України , адже витіснити мене може тільки той в кого буде вища норма прибутковості- а саме за збільшення прибутковості і бореться КАПІТАЛ....
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:41
detroytred написав: ЛАД написав:
Можно объяснять так, как вы - "ШІ перекладав"
Це не я пояснював.
На це вказав автор інтерв'ю - отой Фрідман.
Не важно, кто.
По-моему, не важно даже само несовпадение видео и звука.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:44
Faceless написав:
ті вислови не варто взагалі розглядати, якщо їх висловлює таке брехло й балабол.
арестович еще тот балабол и смотреть его эфиры по 1,5 часа я не готов, но если кто то найдет в них что то дельное и даст тайм код, с удовольствием 5-10 минут послушаю. Он мог где то стырить умную мысль, или внезапно ему самому пришла. Нет плохих или хороших людей, есть плохие и хорошие поступки (в данном контексте мысли).
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:46
budivelnik написав: detroytred написав:
Нещодавно Німеччина захопила всю Європу без жодного пострілу (Югославія не в залік). Не те що Рейх))
В Греції вирубали "вікові" виноградники за вказівкою Єврокомісії...
Якою заправляли німці.
А Німеччину стікалися трудові ресурси Європи.
Це все і є розширення ринку Німеччини.
Є факт
Є інтерпритація факту
Ваша -це Німеччина ЗБІЛЬШИЛА свій ринок ШЛЯХОМ захоплення частини ринку Греції...
Моя - так як Німеччина і Греція входять в ЄДИНИЙ ринок ЄС - то дії Німеччини це не ЗАХОПЛЕННЯ- це МОДЕРНІЗАЦІЯ загального ринку ЄС..
Як бачите - різниця суттєва.
Учасники ринку модернізують ринок таким чином щоб на ньому була вища норма прибутковості....
До речі
Моя діяльність -це також модернізація ринку України , адже витіснити мене може тільки той в кого буде вища норма прибутковості- а саме за збільшення прибутковості і бореться КАПІТАЛ....
За будь-якої інтерпретації факт розширення ринку Німеччини нікуди не дівається.
Там на питання ви досі не відповіли: *Вважаєте, що в колонії (умовно африки) лізуть з яких причин???
Отоже, по-Вашому, могли б розвиватись далі і без розширення.
Так навіщо лізуть-то?*
І які норми прибутку в розвинених ринках і "диких"?
І хто кого витісне?)))))))
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 06 січ, 2025 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:47
budivelnik написав:
............
Бо ПЕРЕВИЩЕННЯ експорту над ІМПОРТОМ -це не захоплення, ... це ДОТАЦІЯ (віддаєте більше-отримуєте менше)
...........
Т.е. Германия 10-летиями дотировала весь мир? И как же она не разорилась за это время?
Китай уже давно занимается этим же?
И зачем им это надо? Такие "благотворители"?
А страны, в кот. импорт превышает экспорт получают дотацию? Вот только, когда у них заканчиваются деньги, почему-то заканчиваются и дотации.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 06 січ, 2025 20:03, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:48
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Но одно дело постепенный вывод теплостанций из эксплуатации и замена их на "зелёную" энергетику, если вы это имеете ввиду. Это процесс на 10-летия
ЄС те що ви розписуєте на десятиліття - зробила за 2 роки....
Генерація електроенергії в ЄС 2022 рік
Європейський Союз все ще залежить від викопного палива
_23% електроенергії виробляється з газу та інших викопних видів палива.
_16% вугільна
_22% (613 ТВт-год).Атомні електростанції і надалі є одними із найбільших виробників
_15% (420 ТВт-год) виробляється ВЕС і
_7,3% (203 ТВт-год) виробляється СЕС.
_10% Гідроенергетика займає
_6%_____________біоенергетика
Звідки ви узяли, що це зроблено за 2 роки?
Вітряки у Нідерландах я бачив ще років 15 тому.
Так і ми ж не стартуємо з нуля....
За 2 роки Європа зробила дві речі
а - відмовилась від 120 млрд м3 газу (було 140 стало 20)
б - закрила Атомні станції в Німеччині
І при цьому , після проблем 2022-2023 років, в 2024 році опустила ціни на газ з піків в 2500 доларів/1000м3 до 350 доларів/1000м3
І як же це в неї вийшло?
Частину то ясно вона отримала з США/Катару.. але не всі 120 млрд м3
А випуск електроенергії впав всього на 10%...
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:51
pesikot написав:
Скільки вже там в СЗЧ 500 тисяч ? мульйон ?
Проблема СЗЧ є, але вона не в таких великих цифрах
Поповнення важко набирати ?
Судячи з того, що я бачу кожного дня, то поповнення набирається
Проблема сзч є. І вона в таких цифрах.
Не 500 тисяч а тисяч а в районі 200 т,по самих скромних підрахунках .
В тебе інші цифри? Ну озвуч , мені цікаво.
...
Ну так ти сам визначись, то у тебе 200 тисяч, по скромному
То наводишь BBC, про 100 тисяч.
100 тисяч ... 200 тисяч ... "а какая разница"
Якщо у нас 1 мульт набрали, а 200 тисяч в СЗЧ, то це п"ята частина
При такому порядку цифр москалі вже б по Дніпру стояли
Але цього не спостерігається
Щодня бачу, що набор триває
бачиш шо ловлять чи бачиш що наловили?
А я бачу що 50 - 60 процентів укомлектованості стало нормою. Тебе цифри ббс не впєчатляють?
кожен 10 який втік тобі мало?
Тільки 200 тисяч це реальна цифра.
А те що москалі не стоять на дніпрі то смотря де, на півночі не стоять. Під херсоном стоять. І ти не підкажеш скільки москалів на цей момент в Україні воює? Думаю що всього лиш під 500 тисяч.
То щось не чути од тебе цифр.
І так.
1. Сзч-?
2. Вбиті?
3. Безвісті-?
4. Інваліди-?
Який прийнятний процент дезертирів в армії?
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Додано: Пон 06 січ, 2025 20:00
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Нещодавно Німеччина захопила всю Європу без жодного пострілу (Югославія не в залік). Не те що Рейх))
В Греції вирубали "вікові" виноградники за вказівкою Єврокомісії...
Якою заправляли німці.
А Німеччину стікалися трудові ресурси Європи.
Це все і є розширення ринку Німеччини.
Є факт
Є інтерпритація факту
Ваша -це Німеччина ЗБІЛЬШИЛА свій ринок ШЛЯХОМ захоплення частини ринку Греції...
Моя - так як Німеччина і Греція входять в ЄДИНИЙ ринок ЄС - то дії Німеччини це не ЗАХОПЛЕННЯ- це МОДЕРНІЗАЦІЯ загального ринку ЄС..
Як бачите - різниця суттєва.
Учасники ринку модернізують ринок таким чином щоб на ньому була вища норма прибутковості....
До речі
Моя діяльність -це також модернізація ринку України , адже витіснити мене може тільки той в кого буде вища норма прибутковості- а саме за збільшення прибутковості і бореться КАПІТАЛ....
За будь-якої інтерпретації факт розширення ринку Німеччини нікуди не дівається.
Знову ж -квадратик, було 10см2, з них в Німеччини 7(виготовлено , а всередині в цих 7 виготовлено -наприклад 4 затрачено) в Греції 3 ( з яких 4 затрачено( бо німці доплачують щоб Греція не обезлюдніла))....
Змусили німці вирубати виноградники , загальний ринок ЄС як був 10 так і залишився , в німців стало 8 ( з яких 5 затрачено) , в греків стало 2 ( з яких 2 затрачено( бо викинули сектор який був дотаційним(приклад Течер і вулілля)
Загальний ринок
- був 10 з яких 4+4=8 затрати_____+25% до капіталу
став 10 з яких 5+2=7 затрати______+45%....
Покращення стану ЄС
detroytred написав:
Там на питання ви досі не відповіли: *Вважаєте, що в колонії (умовно африки) лізуть з яких причин???
Отоже, по-Вашому, могли б розвиватись далі і без розширення.
Так навіщо лізуть-то?*
І які норми прибутку в розвинених ринках і "диких"?
І хто кого витісне?)))))))
Як лізуть? Захоплюють?
Чи купують необхідні ресурси?
Ясно що якщо є хтось хто ЗМУШЕНИЙ задешево продати - то чому б не купити?
А змушений дешево продати тому- що нічого крім фізичної праці по видобуванню ресурсів запропонувати не може...
І при чому тут розвинутий світ?
Ви ж самі писали -Африку ніхто годувати не збирався.....
З точки зору капіталу
Навіщо нам ЗАХОПЛЮВАТИ голодних? Крім менінгіту це нічого не дасть(вони ж голодні бо малограмотні, в цих малограмотних треба 2-3 покоління(20-40 років) вкладати поки вони зможуть створювати інтерес для ринку розвинутих країн....
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 06 січ, 2025 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 20:00
budivelnik написав:
-----------------------------ЛАД
budivelnik написав: ЛАД написав:
Но одно дело постепенный вывод теплостанций из эксплуатации и замена их на "зелёную" энергетику, если вы это имеете ввиду. Это процесс на 10-летия
ЄС те що ви розписуєте на десятиліття - зробила за 2 роки....
Генерація електроенергії в ЄС 2022 рік
Європейський Союз все ще залежить від викопного палива
_23% електроенергії виробляється з газу та інших викопних видів палива.
_16% вугільна
_22% (613 ТВт-год).Атомні електростанції і надалі є одними із найбільших виробників
_15% (420 ТВт-год) виробляється ВЕС і
_7,3% (203 ТВт-год) виробляється СЕС.
_10% Гідроенергетика займає
_6%_____________біоенергетика
Звідки ви узяли, що це зроблено за 2 роки?
Вітряки у Нідерландах я бачив ще років 15 тому.
------------------------
Так і ми ж не стартуємо з нуля....
За 2 роки Європа зробила дві речі
а - відмовилась від 120 млрд м3 газу (було 140 стало 20)
б - закрила Атомні станції в Німеччині
І при цьому , після проблем 2022-2023 років, в 2024 році опустила ціни на газ з піків в 2500 доларів/1000м3 до 350 доларів/1000м3
І як же це в неї вийшло?
Частину то ясно вона отримала з США/Катару.. але не всі 120 млрд м3
А випуск електроенергії впав всього на 10%...
А вот для того, чтобы это обсуждать, надо гораздо больше информации и требуется значительно более серьёзный анализ.
А для начала хотя бы знать, сколько и откуда газа она получила вместо российского и на чём она сумела сэкономить.
И "атомні станції в Німеччині" запланировали закрыть достаточно давно. Как раз из-за войны закрытие на год отложили.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 20:01
pesikot написав: prodigy"[quote="5807646:Faceless написав:
ЛАД написав:Вам важна мысль?
Или фамилия человека, её высказавшего?
Будь-яка думка, висловлена такою людиною, вже дискредитована
більше двох років не дивився це п*дло, сьогодні відкрив -послухав 5 хвилин і вирубив тв
що воно меле-Гордон співучасник спец.операції проти "партії миру", яка партія миру? партія медведчука-киви(пробачте, бойко)?[/quote
"Це ж було вже" (с)
Знову просувають методичку "партія миру" vs "партія війни"
А по факту, просувають рашистку тезу, що це Україна хоче воювати, а Росія не хоче.
Росія бідна, нещасна, на неї "напали" українські "нацисти"
Факт є один.
І він дійсно з розряду "таке вже було".
Отак само перекручували і дофантазовували чекісти тощо.
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