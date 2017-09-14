Faceless написав:ті вислови не варто взагалі розглядати, якщо їх висловлює таке брехло й балабол.
арестович еще тот балабол и смотреть его эфиры по 1,5 часа я не готов, но если кто то найдет в них что то дельное и даст тайм код, с удовольствием 5-10 минут послушаю. Он мог где то стырить умную мысль, или внезапно ему самому пришла. Нет плохих или хороших людей, есть плохие и хорошие поступки (в данном контексте мысли).
detroytred написав:Нещодавно Німеччина захопила всю Європу без жодного пострілу (Югославія не в залік). Не те що Рейх)) В Греції вирубали "вікові" виноградники за вказівкою Єврокомісії... Якою заправляли німці. А Німеччину стікалися трудові ресурси Європи. Це все і є розширення ринку Німеччини.
Є факт Є інтерпритація факту Ваша -це Німеччина ЗБІЛЬШИЛА свій ринок ШЛЯХОМ захоплення частини ринку Греції... Моя - так як Німеччина і Греція входять в ЄДИНИЙ ринок ЄС - то дії Німеччини це не ЗАХОПЛЕННЯ- це МОДЕРНІЗАЦІЯ загального ринку ЄС..
Як бачите - різниця суттєва. Учасники ринку модернізують ринок таким чином щоб на ньому була вища норма прибутковості....
До речі Моя діяльність -це також модернізація ринку України , адже витіснити мене може тільки той в кого буде вища норма прибутковості- а саме за збільшення прибутковості і бореться КАПІТАЛ....
За будь-якої інтерпретації факт розширення ринку Німеччини нікуди не дівається.
Там на питання ви досі не відповіли: *Вважаєте, що в колонії (умовно африки) лізуть з яких причин??? Отоже, по-Вашому, могли б розвиватись далі і без розширення. Так навіщо лізуть-то?*
І які норми прибутку в розвинених ринках і "диких"? І хто кого витісне?)))))))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 06 січ, 2025 19:48, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:............ Бо ПЕРЕВИЩЕННЯ експорту над ІМПОРТОМ -це не захоплення, ... це ДОТАЦІЯ (віддаєте більше-отримуєте менше) ...........
Т.е. Германия 10-летиями дотировала весь мир? И как же она не разорилась за это время? Китай уже давно занимается этим же? И зачем им это надо? Такие "благотворители"? А страны, в кот. импорт превышает экспорт получают дотацию? Вот только, когда у них заканчиваются деньги, почему-то заканчиваются и дотации.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 06 січ, 2025 20:03, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Но одно дело постепенный вывод теплостанций из эксплуатации и замена их на "зелёную" энергетику, если вы это имеете ввиду. Это процесс на 10-летия
ЄС те що ви розписуєте на десятиліття - зробила за 2 роки....
Генерація електроенергії в ЄС 2022 рік
Європейський Союз все ще залежить від викопного палива _23% електроенергії виробляється з газу та інших викопних видів палива. _16% вугільна _22% (613 ТВт-год).Атомні електростанції і надалі є одними із найбільших виробників _15% (420 ТВт-год) виробляється ВЕС і _7,3% (203 ТВт-год) виробляється СЕС. _10% Гідроенергетика займає _6%_____________біоенергетика
Звідки ви узяли, що це зроблено за 2 роки? Вітряки у Нідерландах я бачив ще років 15 тому.
Так і ми ж не стартуємо з нуля.... За 2 роки Європа зробила дві речі а - відмовилась від 120 млрд м3 газу (було 140 стало 20) б - закрила Атомні станції в Німеччині І при цьому , після проблем 2022-2023 років, в 2024 році опустила ціни на газ з піків в 2500 доларів/1000м3 до 350 доларів/1000м3
І як же це в неї вийшло? Частину то ясно вона отримала з США/Катару.. але не всі 120 млрд м3 А випуск електроенергії впав всього на 10%...
Скільки вже там в СЗЧ 500 тисяч ? мульйон ? Проблема СЗЧ є, але вона не в таких великих цифрах
Поповнення важко набирати ? Судячи з того, що я бачу кожного дня, то поповнення набирається
Проблема сзч є. І вона в таких цифрах. Не 500 тисяч а тисяч а в районі 200 т,по самих скромних підрахунках . В тебе інші цифри? Ну озвуч , мені цікаво. ... Ну так ти сам визначись, то у тебе 200 тисяч, по скромному То наводишь BBC, про 100 тисяч.
100 тисяч ... 200 тисяч ... "а какая разница"
Якщо у нас 1 мульт набрали, а 200 тисяч в СЗЧ, то це п"ята частина При такому порядку цифр москалі вже б по Дніпру стояли Але цього не спостерігається
Щодня бачу, що набор триває
бачиш шо ловлять чи бачиш що наловили? А я бачу що 50 - 60 процентів укомлектованості стало нормою. Тебе цифри ббс не впєчатляють? кожен 10 який втік тобі мало? Тільки 200 тисяч це реальна цифра. А те що москалі не стоять на дніпрі то смотря де, на півночі не стоять. Під херсоном стоять. І ти не підкажеш скільки москалів на цей момент в Україні воює? Думаю що всього лиш під 500 тисяч. То щось не чути од тебе цифр. І так. 1. Сзч-? 2. Вбиті? 3. Безвісті-? 4. Інваліди-? Який прийнятний процент дезертирів в армії?
detroytred написав:Нещодавно Німеччина захопила всю Європу без жодного пострілу (Югославія не в залік). Не те що Рейх)) В Греції вирубали "вікові" виноградники за вказівкою Єврокомісії... Якою заправляли німці. А Німеччину стікалися трудові ресурси Європи. Це все і є розширення ринку Німеччини.
Є факт Є інтерпритація факту Ваша -це Німеччина ЗБІЛЬШИЛА свій ринок ШЛЯХОМ захоплення частини ринку Греції... Моя - так як Німеччина і Греція входять в ЄДИНИЙ ринок ЄС - то дії Німеччини це не ЗАХОПЛЕННЯ- це МОДЕРНІЗАЦІЯ загального ринку ЄС..
Як бачите - різниця суттєва. Учасники ринку модернізують ринок таким чином щоб на ньому була вища норма прибутковості....
До речі Моя діяльність -це також модернізація ринку України , адже витіснити мене може тільки той в кого буде вища норма прибутковості- а саме за збільшення прибутковості і бореться КАПІТАЛ....
За будь-якої інтерпретації факт розширення ринку Німеччини нікуди не дівається.
Знову ж -квадратик, було 10см2, з них в Німеччини 7(виготовлено , а всередині в цих 7 виготовлено -наприклад 4 затрачено) в Греції 3 ( з яких 4 затрачено( бо німці доплачують щоб Греція не обезлюдніла)).... Змусили німці вирубати виноградники , загальний ринок ЄС як був 10 так і залишився , в німців стало 8 ( з яких 5 затрачено) , в греків стало 2 ( з яких 2 затрачено( бо викинули сектор який був дотаційним(приклад Течер і вулілля) Загальний ринок - був 10 з яких 4+4=8 затрати_____+25% до капіталу став 10 з яких 5+2=7 затрати______+45%.... Покращення стану ЄС
detroytred написав:Там на питання ви досі не відповіли: *Вважаєте, що в колонії (умовно африки) лізуть з яких причин??? Отоже, по-Вашому, могли б розвиватись далі і без розширення. Так навіщо лізуть-то?* І які норми прибутку в розвинених ринках і "диких"? І хто кого витісне?)))))))
Як лізуть? Захоплюють? Чи купують необхідні ресурси? Ясно що якщо є хтось хто ЗМУШЕНИЙ задешево продати - то чому б не купити? А змушений дешево продати тому- що нічого крім фізичної праці по видобуванню ресурсів запропонувати не може... І при чому тут розвинутий світ? Ви ж самі писали -Африку ніхто годувати не збирався..... З точки зору капіталу Навіщо нам ЗАХОПЛЮВАТИ голодних? Крім менінгіту це нічого не дасть(вони ж голодні бо малограмотні, в цих малограмотних треба 2-3 покоління(20-40 років) вкладати поки вони зможуть створювати інтерес для ринку розвинутих країн....
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 06 січ, 2025 20:02, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:----------------------------- ЛАД
budivelnik написав:
ЛАД написав:Но одно дело постепенный вывод теплостанций из эксплуатации и замена их на "зелёную" энергетику, если вы это имеете ввиду. Это процесс на 10-летия
ЄС те що ви розписуєте на десятиліття - зробила за 2 роки....
Генерація електроенергії в ЄС 2022 рік
Європейський Союз все ще залежить від викопного палива _23% електроенергії виробляється з газу та інших викопних видів палива. _16% вугільна _22% (613 ТВт-год).Атомні електростанції і надалі є одними із найбільших виробників _15% (420 ТВт-год) виробляється ВЕС і _7,3% (203 ТВт-год) виробляється СЕС. _10% Гідроенергетика займає _6%_____________біоенергетика
Звідки ви узяли, що це зроблено за 2 роки? Вітряки у Нідерландах я бачив ще років 15 тому. ------------------------ Так і ми ж не стартуємо з нуля.... За 2 роки Європа зробила дві речі а - відмовилась від 120 млрд м3 газу (було 140 стало 20) б - закрила Атомні станції в Німеччині І при цьому , після проблем 2022-2023 років, в 2024 році опустила ціни на газ з піків в 2500 доларів/1000м3 до 350 доларів/1000м3
І як же це в неї вийшло? Частину то ясно вона отримала з США/Катару.. але не всі 120 млрд м3 А випуск електроенергії впав всього на 10%...
А вот для того, чтобы это обсуждать, надо гораздо больше информации и требуется значительно более серьёзный анализ. А для начала хотя бы знать, сколько и откуда газа она получила вместо российского и на чём она сумела сэкономить. И "атомні станції в Німеччині" запланировали закрыть достаточно давно. Как раз из-за войны закрытие на год отложили.
ЛАД написав:Вам важна мысль? Или фамилия человека, её высказавшего?
Будь-яка думка, висловлена такою людиною, вже дискредитована
більше двох років не дивився це п*дло, сьогодні відкрив -послухав 5 хвилин і вирубив тв що воно меле-Гордон співучасник спец.операції проти "партії миру", яка партія миру? партія медведчука-киви(пробачте, бойко)?[/quote
"Це ж було вже" (с)
Знову просувають методичку "партія миру" vs "партія війни"
А по факту, просувають рашистку тезу, що це Україна хоче воювати, а Росія не хоче. Росія бідна, нещасна, на неї "напали" українські "нацисти"
Факт є один. І він дійсно з розряду "таке вже було". Отак само перекручували і дофантазовували чекісти тощо.
ЛАД написав:Но одно дело постепенный вывод теплостанций из эксплуатации и замена их на "зелёную" энергетику, если вы это имеете ввиду. Это процесс на 10-летия
ЄС те що ви розписуєте на десятиліття - зробила за 2 роки....
Генерація електроенергії в ЄС 2022 рік
Європейський Союз все ще залежить від викопного палива _23% електроенергії виробляється з газу та інших викопних видів палива. _16% вугільна _22% (613 ТВт-год).Атомні електростанції і надалі є одними із найбільших виробників _15% (420 ТВт-год) виробляється ВЕС і _7,3% (203 ТВт-год) виробляється СЕС. _10% Гідроенергетика займає _6%_____________біоенергетика
budivelnik написав:
ЛАД написав:Звідки ви узяли, що це зроблено за 2 роки? Вітряки у Нідерландах я бачив ще років 15 тому.
Так і ми ж не стартуємо з нуля.... За 2 роки Європа зробила дві речі а - відмовилась від 120 млрд м3 газу (було 140 стало 20) б - закрила Атомні станції в Німеччині І при цьому , після проблем 2022-2023 років, в 2024 році опустила ціни на газ з піків в 2500 доларів/1000м3 до 350 доларів/1000м3
І як же це в неї вийшло? Частину то ясно вона отримала з США/Катару.. але не всі 120 млрд м3 А випуск електроенергії впав всього на 10%...
ЛАД написав:А вот для того, чтобы это обсуждать, надо гораздо больше информации и требуется значительно более серьёзный анализ. А для начала хотя бы знать, сколько и откуда газа она получила вместо российского и на чём она сумела сэкономить. И "атомні станції в Німеччині" запланировали закрыть достаточно давно. Как раз из-за войны закрытие на год отложили.
А для того щоб заявляти що було навпаки - треба й вам провести аналіз своїх бачень.. Але ж ви чомусь так і залишаєтесь любителем мови/балету/морозива/ХТЗ..... а те що совок розвалився економічно ( і все що вам подобалось це складові совка які його втримували/валили)-ви розуміти не хочете.
Три четверти электроэнергии ЕС в первом полугодии вырабатывалось за счет безуглеродных источников энергии, что делает энергобаланс блока самым экологичным на сегодняшний день, показывают данные отраслевой ассоциации Eurelectric.
«Чистые» источники произвели 74% электроэнергии ЕС в январе–июне, из которых _50% приходилось на ВИЭ, такие, как ветер и солнечная энергия, _24% — на атомную энергию. _9% - Из угля было получено электроэнергии в ЕС, _13% - из газа — , это самые низкие доли по каждому из этих ископаемых топлив за тот же период за всю историю
Порівняйте з табличкою за 2022 рік і все стане зрозуміло
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 06 січ, 2025 20:12, всього редагувалось 2 разів.