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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 117141171511716117171171811719>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 89
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
22
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
25
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
17%
15
Ізраїльський варіант
6%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 19:41

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Можно объяснять так, как вы - "ШІ перекладав"

Це не я пояснював.
На це вказав автор інтерв'ю - отой Фрідман.

Не важно, кто.
По-моему, не важно даже само несовпадение видео и звука.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 19:44

  Faceless написав:ті вислови не варто взагалі розглядати, якщо їх висловлює таке брехло й балабол.
арестович еще тот балабол и смотреть его эфиры по 1,5 часа я не готов, но если кто то найдет в них что то дельное и даст тайм код, с удовольствием 5-10 минут послушаю. Он мог где то стырить умную мысль, или внезапно ему самому пришла. Нет плохих или хороших людей, есть плохие и хорошие поступки (в данном контексте мысли).
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 19:46

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Нещодавно Німеччина захопила всю Європу без жодного пострілу (Югославія не в залік). Не те що Рейх))
В Греції вирубали "вікові" виноградники за вказівкою Єврокомісії...
Якою заправляли німці.
А Німеччину стікалися трудові ресурси Європи.
Це все і є розширення ринку Німеччини.
Є факт
Є інтерпритація факту
Ваша -це Німеччина ЗБІЛЬШИЛА свій ринок ШЛЯХОМ захоплення частини ринку Греції...
Моя - так як Німеччина і Греція входять в ЄДИНИЙ ринок ЄС - то дії Німеччини це не ЗАХОПЛЕННЯ- це МОДЕРНІЗАЦІЯ загального ринку ЄС..

Як бачите - різниця суттєва.
Учасники ринку модернізують ринок таким чином щоб на ньому була вища норма прибутковості....

До речі
Моя діяльність -це також модернізація ринку України , адже витіснити мене може тільки той в кого буде вища норма прибутковості- а саме за збільшення прибутковості і бореться КАПІТАЛ....

За будь-якої інтерпретації факт розширення ринку Німеччини нікуди не дівається.

Там на питання ви досі не відповіли: *Вважаєте, що в колонії (умовно африки) лізуть з яких причин???
Отоже, по-Вашому, могли б розвиватись далі і без розширення.
Так навіщо лізуть-то?*

І які норми прибутку в розвинених ринках і "диких"?
І хто кого витісне?)))))))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 06 січ, 2025 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 19:47

  budivelnik написав:............
Бо ПЕРЕВИЩЕННЯ експорту над ІМПОРТОМ -це не захоплення, ... це ДОТАЦІЯ (віддаєте більше-отримуєте менше)
...........

:?: :?: :?:
Т.е. Германия 10-летиями дотировала весь мир? И как же она не разорилась за это время?
Китай уже давно занимается этим же?
И зачем им это надо? Такие "благотворители"?
А страны, в кот. импорт превышает экспорт получают дотацию? Вот только, когда у них заканчиваются деньги, почему-то заканчиваются и дотации.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 06 січ, 2025 20:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 19:48

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но одно дело постепенный вывод теплостанций из эксплуатации и замена их на "зелёную" энергетику, если вы это имеете ввиду. Это процесс на 10-летия
ЄС те що ви розписуєте на десятиліття - зробила за 2 роки....
Генерація електроенергії в ЄС 2022 рік

Європейський Союз все ще залежить від викопного палива
_23% електроенергії виробляється з газу та інших викопних видів палива.
_16% вугільна
_22% (613 ТВт-год).Атомні електростанції і надалі є одними із найбільших виробників
_15% (420 ТВт-год) виробляється ВЕС і
_7,3% (203 ТВт-год) виробляється СЕС.
_10% Гідроенергетика займає
_6%_____________біоенергетика
Звідки ви узяли, що це зроблено за 2 роки?
Вітряки у Нідерландах я бачив ще років 15 тому.
Так і ми ж не стартуємо з нуля....
За 2 роки Європа зробила дві речі
а - відмовилась від 120 млрд м3 газу (було 140 стало 20)
б - закрила Атомні станції в Німеччині
І при цьому , після проблем 2022-2023 років, в 2024 році опустила ціни на газ з піків в 2500 доларів/1000м3 до 350 доларів/1000м3

І як же це в неї вийшло?
Частину то ясно вона отримала з США/Катару.. але не всі 120 млрд м3
А випуск електроенергії впав всього на 10%...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 19:51

  pesikot написав:

Скільки вже там в СЗЧ 500 тисяч ? мульйон ?
Проблема СЗЧ є, але вона не в таких великих цифрах

Поповнення важко набирати ?
Судячи з того, що я бачу кожного дня, то поповнення набирається

Проблема сзч є. І вона в таких цифрах.
Не 500 тисяч а тисяч а в районі 200 т,по самих скромних підрахунках .
В тебе інші цифри? Ну озвуч , мені цікаво.
...
Ну так ти сам визначись, то у тебе 200 тисяч, по скромному
То наводишь BBC, про 100 тисяч.

100 тисяч ... 200 тисяч ... "а какая разница"

Якщо у нас 1 мульт набрали, а 200 тисяч в СЗЧ, то це п"ята частина
При такому порядку цифр москалі вже б по Дніпру стояли
Але цього не спостерігається

Щодня бачу, що набор триває

бачиш шо ловлять чи бачиш що наловили? :lol:
А я бачу що 50 - 60 процентів укомлектованості стало нормою. Тебе цифри ббс не впєчатляють?
кожен 10 який втік тобі мало?
Тільки 200 тисяч це реальна цифра.
А те що москалі не стоять на дніпрі то смотря де, на півночі не стоять. Під херсоном стоять. І ти не підкажеш скільки москалів на цей момент в Україні воює? Думаю що всього лиш під 500 тисяч.
То щось не чути од тебе цифр.
І так.
1. Сзч-?
2. Вбиті?
3. Безвісті-?
4. Інваліди-?
Який прийнятний процент дезертирів в армії?
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 20:00

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Нещодавно Німеччина захопила всю Європу без жодного пострілу (Югославія не в залік). Не те що Рейх))
В Греції вирубали "вікові" виноградники за вказівкою Єврокомісії...
Якою заправляли німці.
А Німеччину стікалися трудові ресурси Європи.
Це все і є розширення ринку Німеччини.
Є факт
Є інтерпритація факту
Ваша -це Німеччина ЗБІЛЬШИЛА свій ринок ШЛЯХОМ захоплення частини ринку Греції...
Моя - так як Німеччина і Греція входять в ЄДИНИЙ ринок ЄС - то дії Німеччини це не ЗАХОПЛЕННЯ- це МОДЕРНІЗАЦІЯ загального ринку ЄС..

Як бачите - різниця суттєва.
Учасники ринку модернізують ринок таким чином щоб на ньому була вища норма прибутковості....

До речі
Моя діяльність -це також модернізація ринку України , адже витіснити мене може тільки той в кого буде вища норма прибутковості- а саме за збільшення прибутковості і бореться КАПІТАЛ....
За будь-якої інтерпретації факт розширення ринку Німеччини нікуди не дівається.
Знову ж -квадратик, було 10см2, з них в Німеччини 7(виготовлено , а всередині в цих 7 виготовлено -наприклад 4 затрачено) в Греції 3 ( з яких 4 затрачено( бо німці доплачують щоб Греція не обезлюдніла))....
Змусили німці вирубати виноградники , загальний ринок ЄС як був 10 так і залишився , в німців стало 8 ( з яких 5 затрачено) , в греків стало 2 ( з яких 2 затрачено( бо викинули сектор який був дотаційним(приклад Течер і вулілля)
Загальний ринок
- був 10 з яких 4+4=8 затрати_____+25% до капіталу
став 10 з яких 5+2=7 затрати______+45%....
Покращення стану ЄС

  detroytred написав:Там на питання ви досі не відповіли: *Вважаєте, що в колонії (умовно африки) лізуть з яких причин???
Отоже, по-Вашому, могли б розвиватись далі і без розширення.
Так навіщо лізуть-то?*
І які норми прибутку в розвинених ринках і "диких"?
І хто кого витісне?)))))))
Як лізуть? Захоплюють?
Чи купують необхідні ресурси?
Ясно що якщо є хтось хто ЗМУШЕНИЙ задешево продати - то чому б не купити?
А змушений дешево продати тому- що нічого крім фізичної праці по видобуванню ресурсів запропонувати не може...
І при чому тут розвинутий світ?
Ви ж самі писали -Африку ніхто годувати не збирався.....
З точки зору капіталу
Навіщо нам ЗАХОПЛЮВАТИ голодних? Крім менінгіту це нічого не дасть(вони ж голодні бо малограмотні, в цих малограмотних треба 2-3 покоління(20-40 років) вкладати поки вони зможуть створювати інтерес для ринку розвинутих країн....
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 06 січ, 2025 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 20:00

  budivelnik написав:-----------------------------
ЛАД
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но одно дело постепенный вывод теплостанций из эксплуатации и замена их на "зелёную" энергетику, если вы это имеете ввиду. Это процесс на 10-летия
ЄС те що ви розписуєте на десятиліття - зробила за 2 роки....
Генерація електроенергії в ЄС 2022 рік

Європейський Союз все ще залежить від викопного палива
_23% електроенергії виробляється з газу та інших викопних видів палива.
_16% вугільна
_22% (613 ТВт-год).Атомні електростанції і надалі є одними із найбільших виробників
_15% (420 ТВт-год) виробляється ВЕС і
_7,3% (203 ТВт-год) виробляється СЕС.
_10% Гідроенергетика займає
_6%_____________біоенергетика
Звідки ви узяли, що це зроблено за 2 роки?
Вітряки у Нідерландах я бачив ще років 15 тому.
------------------------
Так і ми ж не стартуємо з нуля....
За 2 роки Європа зробила дві речі
а - відмовилась від 120 млрд м3 газу (було 140 стало 20)
б - закрила Атомні станції в Німеччині
І при цьому , після проблем 2022-2023 років, в 2024 році опустила ціни на газ з піків в 2500 доларів/1000м3 до 350 доларів/1000м3

І як же це в неї вийшло?
Частину то ясно вона отримала з США/Катару.. але не всі 120 млрд м3
А випуск електроенергії впав всього на 10%...

А вот для того, чтобы это обсуждать, надо гораздо больше информации и требуется значительно более серьёзный анализ.
А для начала хотя бы знать, сколько и откуда газа она получила вместо российского и на чём она сумела сэкономить.
И "атомні станції в Німеччині" запланировали закрыть достаточно давно. Как раз из-за войны закрытие на год отложили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 20:01

  pesikot написав:
  prodigy"[quote="5807646:Faceless написав:
ЛАД написав:Вам важна мысль?
Или фамилия человека, её высказавшего?
Будь-яка думка, висловлена такою людиною, вже дискредитована


більше двох років не дивився це п*дло, сьогодні відкрив -послухав 5 хвилин і вирубив тв
що воно меле-Гордон співучасник спец.операції проти "партії миру", яка партія миру? партія медведчука-киви(пробачте, бойко)?[/quote

"Це ж було вже" (с)

Знову просувають методичку "партія миру" vs "партія війни"

А по факту, просувають рашистку тезу, що це Україна хоче воювати, а Росія не хоче.
Росія бідна, нещасна, на неї "напали" українські "нацисти"

Факт є один.
І він дійсно з розряду "таке вже було".
Отак само перекручували і дофантазовували чекісти тощо.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 20:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но одно дело постепенный вывод теплостанций из эксплуатации и замена их на "зелёную" энергетику, если вы это имеете ввиду. Это процесс на 10-летия
ЄС те що ви розписуєте на десятиліття - зробила за 2 роки....
Генерація електроенергії в ЄС 2022 рік

Європейський Союз все ще залежить від викопного палива
_23% електроенергії виробляється з газу та інших викопних видів палива.
_16% вугільна
_22% (613 ТВт-год).Атомні електростанції і надалі є одними із найбільших виробників
_15% (420 ТВт-год) виробляється ВЕС і
_7,3% (203 ТВт-год) виробляється СЕС.
_10% Гідроенергетика займає
_6%_____________біоенергетика
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Звідки ви узяли, що це зроблено за 2 роки?
Вітряки у Нідерландах я бачив ще років 15 тому.

Так і ми ж не стартуємо з нуля....
За 2 роки Європа зробила дві речі
а - відмовилась від 120 млрд м3 газу (було 140 стало 20)
б - закрила Атомні станції в Німеччині
І при цьому , після проблем 2022-2023 років, в 2024 році опустила ціни на газ з піків в 2500 доларів/1000м3 до 350 доларів/1000м3

І як же це в неї вийшло?
Частину то ясно вона отримала з США/Катару.. але не всі 120 млрд м3
А випуск електроенергії впав всього на 10%...
  ЛАД написав:А вот для того, чтобы это обсуждать, надо гораздо больше информации и требуется значительно более серьёзный анализ.
А для начала хотя бы знать, сколько и откуда газа она получила вместо российского и на чём она сумела сэкономить.
И "атомні станції в Німеччині" запланировали закрыть достаточно давно. Как раз из-за войны закрытие на год отложили.
А для того щоб заявляти що було навпаки - треба й вам провести аналіз своїх бачень..
Але ж ви чомусь так і залишаєтесь любителем мови/балету/морозива/ХТЗ.....
а те що совок розвалився економічно ( і все що вам подобалось це складові совка які його втримували/валили)-ви розуміти не хочете.

І такий собі цвяшок в труну нЕ всЬо тАк АдНазнАчнА
2024 рік
https://nangs.org/news/renewables/energobalans-es-v-2024-godu-stanet-samym-chistym
Энергобаланс ЕС в 2024 году станет самым «чистым»

Три четверти электроэнергии ЕС в первом полугодии вырабатывалось за счет безуглеродных источников энергии, что делает энергобаланс блока самым экологичным на сегодняшний день, показывают данные отраслевой ассоциации Eurelectric.

«Чистые» источники произвели 74% электроэнергии ЕС в январе–июне, из которых
_50% приходилось на ВИЭ, такие, как ветер и солнечная энергия,
_24% — на атомную энергию.
_9% - Из угля было получено электроэнергии в ЕС,
_13% - из газа — ,
это самые низкие доли по каждому из этих ископаемых топлив за тот же период за всю историю
Порівняйте з табличкою за 2022 рік і все стане зрозуміло
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 06 січ, 2025 20:12, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik
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