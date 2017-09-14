Додано: Пон 06 січ, 2025 20:21

detroytred написав: Ви загубили суть питання --- потребу ринків в розширенні для подальшого свого розвитку. Ви загубили суть питання --- потребу ринків в розширенні для подальшого свого розвитку.

Я не загубивЦе ви звужуєте обговорення для варіанту який був актуальний 100-200 років тому...З того часу пройшло вже багатенько змін і в економіці в тому ж числі і отримуємо ще один варіант ПОКРАЩЕННЯ життя НАСЕЛЕННЯ без зовнішніх розширень....Це збільшення ефективності..Той самий Трамп... Ви ж його дурнем не вважаєте? а він виступає за виведеня заводів з-за меж США і відновлення їх в США...Ба більше - він переманює Європейські компаніїз Європи в США...Це точно не розширення...А чомуА тому що економічна доцільність покращення життя власного населенняпереважає над варіантом - захоплюємо інші ринки де треба рівень життя підтягувати до нашого...Це макро варіантА мікроваріант - це яСтворення бізнесу з ВИЩОЮ ефективністю ніж мають інші аналогічні бізнеси і за рахунокдодаткового прибутку або скупка аналогічних меншприбуткових , або створення НОВОГО напрямку всередині ІСНУЮЧОГО ринку... І якщо цей НОВИЙ бізнес дасть вищу продуктивність праці, то замість розширення ( а значить і збільшення праці), я можу піти шляхом збереження існуючого ( з зменшенням обємів праці) що для мене робить життя кращимЯ працюю менше- отримую стільки ж скільки отримував раніше=живу краще