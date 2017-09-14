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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 06 січ, 2025 20:09
Shaman написав:
Banderlog
щось надто сумбурно пишете. що саме писав? чому Раша не може стати нормальною країною без дерашизації? бо надто довго в руських виховували оці націоналістичні ідеї за останні роки - так просто це не минається
де я писав, що я проти переговорів? приклади? а може вибачення за брехню? аж самому смішно - немає сміливих вибачатися, лише брехати можуть.
я навпаки за переговори, але кажу, що Раша їх не хоче - для них будь-які перемовини - це програш в головах їх керманичів. а ситуація на фронті для них поки маскує, яка срака в державі...
зустрічне питання - на тебе напали, на твою родину, на твоє майно, на твою церкву. ти коли здасися? відразу? через деякий час? може спробуєш відкупитися майном чи кимось з родини? ти якось визначся - ти або ноги ламаєш, або здаєшся - а оці подвійні стандарти не треба використовувати
1. То мож пиши що ти за переговори. І що зеленському треба відміняти заборону і їхати в словакію чи турцію на 2 сторонні переговори з путіном?
А не розказувати хто легітимний? І не розказувати про переговори з позиції сили?
2. не або
я ламаю, а не можу зламати тікаю, а не можу втекти то спробую відкупитись. Майном.
Або даж кимсь з родини. Вся україна велика родина.
Я б віддав бурятам тебе
або когось з твоєї сімї. ти ж воювати йти не хочеш?
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Додано: Пон 06 січ, 2025 20:09
Wirująświatła написав: Faceless написав:
ті вислови не варто взагалі розглядати, якщо їх висловлює таке брехло й балабол.
арестович еще тот балабол и смотреть его эфиры по 1,5 часа я не готов, но если кто то найдет в них что то дельное и даст тайм код, с удовольствием 5-10 минут послушаю. Он мог где то стырить умную мысль, или внезапно ему самому пришла. Нет плохих или хороших людей, есть плохие и хорошие поступки (в данном контексте мысли).
Я не знаю, откуда он берёт умные мысли - "тырит" или сам придумывает", да и слушаю его не очень регулярно (не люблю слишком долгие беседы), но в последнее время (уже давно) он часто говорит очень толково. Не со всем я согласен, но, по крайней мере, явных глупостей он не озвучивает. И, кстати, моё несогласие не обязательно означает, что он ошибается, вполне возможно, что не прав именно я.
А его "балабольство" в начале войны, когда он был советником ОП, я вполне понимал и легко отсеивал.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 06 січ, 2025 20:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 20:10
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Є факт
Є інтерпритація факту
Ваша -це Німеччина ЗБІЛЬШИЛА свій ринок ШЛЯХОМ захоплення частини ринку Греції...
Моя - так як Німеччина і Греція входять в ЄДИНИЙ ринок ЄС - то дії Німеччини це не ЗАХОПЛЕННЯ- це МОДЕРНІЗАЦІЯ загального ринку ЄС..
Як бачите - різниця суттєва.
Учасники ринку модернізують ринок таким чином щоб на ньому була вища норма прибутковості....
До речі
Моя діяльність -це також модернізація ринку України , адже витіснити мене може тільки той в кого буде вища норма прибутковості- а саме за збільшення прибутковості і бореться КАПІТАЛ....
За будь-якої інтерпретації факт розширення ринку Німеччини нікуди не дівається.
Знову ж -квадратик, було 10см2, з них в Німеччини 7(виготовлено , а всередині в цих 7 виготовлено -наприклад 4 затрачено) в Греції 3 ( з яких 4 затрачено( бо німці доплачують щоб Греція не обезлюдніла))....
Змусили німці вирубати виноградники , загальний ринок ЄС як був 10 так і залишився , в німців стало 8 ( з яких 5 затрачено) , в греків стало 2 ( з яких 2 затрачено( бо викинули сектор який був дотаційним(приклад Течер і вулілля)
Загальний ринок
- був 10 з яких 4+4=8 затрати_____+25% до капіталу
став 10 з яких 5+2=7 затрати______+45%....
Покращення стану ЄС
detroytred написав:
Там на питання ви досі не відповіли: *Вважаєте, що в колонії (умовно африки) лізуть з яких причин???
Отоже, по-Вашому, могли б розвиватись далі і без розширення.
Так навіщо лізуть-то?*
І які норми прибутку в розвинених ринках і "диких"?
І хто кого витісне?)))))))
Як лізуть? Захоплюють?
Чи купують необхідні ресурси?
Ясно що якщо є хтось хто ЗМУШЕНИЙ задешево продати - то чому б не купити?
А змушений дешево продати тому- що нічого крім фізичної праці по видобуванню ресурсів запропонувати не може...
І при чому тут розвинутий світ?
Ви ж самі писали -Африку ніхто годувати не збирався.....
З точки зору капіталу
Навіщо нам ЗАХОПЛЮВАТИ голодних? Крім менінгіту це нічого не дасть(вони ж голодні бо малограмотні, в цих малограмотних треба 2-3 покоління(20-40 років) вкладати поки вони зможуть створювати інтерес для ринку розвинутих країн....
Ви загубили суть питання --- потребу ринків в розширенні для подальшого свого розвитку.
Те, що від збільшення ринку профіт мають обидві сторони -- це мені не треба доводити. Це кепО.
Просто купують -- це саме просто купують. Лише купують.
Якщо для вас треба доводити, яким чином підкріплювали і підкріплюють розширення свого ринку(тобто лізуть в Африку і т.д.) європейці та інші розвинуті ринки --- то я пас.
Для мене це з розряду кепО.
Хоча навіть просто купують (не купували, а потім оп - почали.) - це теж саме розширення ринку.
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detroytred
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Додано: Пон 06 січ, 2025 20:18
detroytred написав:
Проблема капіталізму не у сбуті товарів, а у виробництві-сбуті з прибутком. Прибуток отримати - мета. А не забезпечити голодного виробленим хлібом.
Добрый вечер. Мне нравится Ваши попытки в поиске истины в вопросах приближения окончания войны между демократической Украиной и фактически неонацистской росией, в вопросах будущего и перспектив в восстановлении Украины.
К вопросу о названной Вами проблеме капитализма считаю необходимым привлечь величайшего экономиста Кейнса, предложившего простой и эффективный способ борьбы с кризисами в экономике, возникающего по причине падения совокупного спроса. Причин падения спроса может быть немало - это и ожирение, и болезни, и разрушительные войны, массовые убийства жителей, масштабные загрязнения территорий и т.д. Но все они в капитализме разрешаются государством при помощи банков. Государство размещает заказы, формируя своими действиями повышение совокупного спроса на территории, находящейся в состоянии экономического кризиса. Время размещений этих заказов, их размеры определяются целевыми показателями в экономике, которые нужно достичь. А деньги выступают всего лишь средством для достижения целей, а не целью, как думают некоторые заблуждающиеся.
Сегодня вспомнилось как неожиданно для всех Украина с целью компенсации разрушенных и оккупированных территорий начала курскую контроперацию. Результативность ее достигла ~70%. Это значит, что подобные военные контроперации будут осуществлены снова, если помощь Украине не ослабнет со стороны дружественных миролюбивых стран.
Хотелось бы сгенерировать идеи о подходящих целях для следующей контроперации. Интересно Ваше мнение.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 20:20
Якимось дивним чином просто розширення ринку (навіть просто купівля-продаж) йдуть разом в комплекті або з демократичними цінностями, або з руцькомир'ям, або ісламізацією і т.д.
Отаке прикольне "просто купують" (просто розширюють ринок).
Чому так?
Да тому, що оті перелічені штуки якраз і виступають гарантіями капіталу...
Свого капіталу. Свого ринку.
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detroytred
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Додано: Пон 06 січ, 2025 20:20
prodigy написав:
..........
більше двох років не дивився це п*дло, сьогодні відкрив -послухав 5 хвилин і вирубив тв
що воно меле-Гордон співучасник спец.операції проти "партії миру", яка партія миру? партія медведчука-киви(пробачте, бойко)?
лякають ті, хто досі слухає це *****, вони небезпечні для країни , бо схильні як русня до манипуляції свідомості
Аргументация железобетонная. И даже спорить послеэтого не о чем.
А давайте я так же буду реагировать на ваших солониных и прочих?
Эачем аргументы? "Падло" и пару идеологических штампов и всё, ответ готов.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 20:21
detroytred написав:
Ви загубили суть питання --- потребу ринків в розширенні для подальшого свого розвитку.
Я не загубив
Це ви звужуєте обговорення для варіанту який був актуальний 100-200 років тому...
З того часу пройшло вже багатенько змін і в економіці в тому ж числі і отримуємо ще один варіант ПОКРАЩЕННЯ життя НАСЕЛЕННЯ без зовнішніх розширень....
Це збільшення ефективності..
Той самий Трамп... Ви ж його дурнем не вважаєте? а він виступає за виведеня заводів з-за меж США і відновлення їх в США...
Ба більше - він переманює Європейські компаніїз Європи в США...
Це точно не розширення...
А чому
А тому що економічна доцільність покращення життя власного населення
переважає над варіантом - захоплюємо інші ринки де треба рівень життя підтягувати до нашого...
Це макро варіант
А мікроваріант - це я
Створення бізнесу з ВИЩОЮ ефективністю ніж мають інші аналогічні бізнеси і за рахунок
додаткового прибутку або скупка аналогічних меншприбуткових , або створення НОВОГО напрямку всередині ІСНУЮЧОГО ринку... І якщо цей НОВИЙ бізнес дасть вищу продуктивність праці, то замість розширення ( а значить і збільшення праці), я можу піти шляхом збереження існуючого ( з зменшенням обємів праці) що для мене робить життя кращим
Я працюю менше- отримую стільки ж скільки отримував раніше=живу краще
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Додано: Пон 06 січ, 2025 20:28
Banderlog написав:
1. То мож пиши що ти за переговори. І що зеленському треба відміняти заборону і їхати в словакію чи турцію на 2 сторонні переговори з путіном?
А не розказувати хто легітимний? І не розказувати про переговори з позиції сили?
2. не або
я ламаю, а не можу зламати тікаю, а не можу втекти то спробую відкупитись. Майном.
Або даж кимсь з родини. Вся україна велика родина.
Я б віддав бурятам тебе
або когось з твоєї сімї. ти ж воювати йти не хочеш?
Я ,кстати, всегда говорил точно так же.Согласен со всем. Один вопрос только.
Вы же понимаете что то,что требует хуйло, никто не примет? Такое реализуется после разгрома только.Когда главнокомандующий застрелился в бункере а подписывает какой- то офицер. Примеры были. Да этого еще много времени,и много событий.
Например тот же фолькстшурм.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 20:31
detroytred написав:
Якимось дивним чином просто розширення ринку (навіть просто купівля-продаж) йдуть разом в комплекті або з демократичними цінностями, або з руцькомир'ям, або ісламізацією і т.д.
Взагалі не факт....
Є вплив часу
Є вплив інформації
Є вплив глобалізації(полегшення переміщень , порівняйте час і відстані і кількість тих хто переміщувався в часи Колумба, Магелана.... і сьогодні....
Під впливом цих факторів і йдуть зміни, а так як демократія більш приваблива- то в основному ( якщо не заважають релігійні норми чи диктаторські режими) - розвиток йде в цьому напрямку...
А в розвинутих країнах вже давно перестали переживати за норму прибутковості капіталу і і сильніше переживати за якість життя.
А якість життя якщо спрощено
тим вища чим краще співвідношення отриманого/до затраченого
Тобто не завжди треба багато отримати... можна отримати в 2 рази менше харчів(особливо коли й так зажирів) але при цьому в 3 рази менше часу витратити на заробляння цих харчів
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Додано: Пон 06 січ, 2025 20:32
buratinyo написав:
Хотелось бы сгенерировать идеи о подходящих целях для следующей контроперации. Интересно Ваше мнение.
Хто зна.
Україна в обороні.
І всі танці зараз скоріше є відволіканням уваги від основного -- від Криму та Причерномор'я.
З Криму все почалося і їм повинно закінчитися.
А всі дії на Півночі -- це відтягування уваги...
Крим, коридор до Криму, Одеса, Херсон, Миколаїв.
Все інше додаткові інструменти, а не ціль.
Імхо.
Що було отой похід на Київ на початку війни?
Класична вилка в шахах -- або Україна рятує королеву (столицю), або втрачає Південь.
Всі. Сили. Були. Кинуті. На захист столиці.
Пожертвували півднем...
На тому війна і повинна була зупинитися. До може наступного акту колись. Такий собі черговий Мінськ (Стамбул).
Але щось пішло не так.
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