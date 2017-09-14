budivelnik написав:А в розвинутих країнах вже давно перестали переживати за норму прибутковості капіталу і і сильніше переживати за якість життя. А якість життя якщо спрощено тим вища чим краще співвідношення отриманого/до затраченого Тобто не завжди треба багато отримати... можна отримати в 2 рази менше харчів(особливо коли й так зажирів) але при цьому в 3 рази менше часу витратити на заробляння цих харчів
Образно на прикладі Китаю раніше: також і українець, купуючи дешеву китайську річ, не парився, що за нього втричі більше попрацював китаєць. За ложку рису. Не купляли українці китайське, але оп- і почали. Розширили ринок... І не в бік Омерики, а в бік дикого Китаю.
budivelnik написав:.......... Генерація електроенергії в ЄС 2022 рік
Європейський Союз все ще залежить від викопного палива _23% електроенергії виробляється з газу та інших викопних видів палива. _16% вугільна _22% (613 ТВт-год).Атомні електростанції і надалі є одними із найбільших виробників _15% (420 ТВт-год) виробляється ВЕС і _7,3% (203 ТВт-год) виробляється СЕС. _10% Гідроенергетика займає _6%_____________біоенергетика ------------------------------------------------------ budivelnik .................. За 2 роки Європа зробила дві речі а - відмовилась від 120 млрд м3 газу (було 140 стало 20) б - закрила Атомні станції в Німеччині І при цьому , після проблем 2022-2023 років, в 2024 році опустила ціни на газ з піків в 2500 доларів/1000м3 до 350 доларів/1000м3
І як же це в неї вийшло? Частину то ясно вона отримала з США/Катару.. але не всі 120 млрд м3 А випуск електроенергії впав всього на 10%...
ЛАД написав:А вот для того, чтобы это обсуждать, надо гораздо больше информации и требуется значительно более серьёзный анализ. А для начала хотя бы знать, сколько и откуда газа она получила вместо российского и на чём она сумела сэкономить. И "атомні станції в Німеччині" запланировали закрыть достаточно давно. Как раз из-за войны закрытие на год отложили.
Три четверти электроэнергии ЕС в первом полугодии вырабатывалось за счет безуглеродных источников энергии, что делает энергобаланс блока самым экологичным на сегодняшний день, показывают данные отраслевой ассоциации Eurelectric.
«Чистые» источники произвели 74% электроэнергии ЕС в январе–июне, из которых _50% приходилось на ВИЭ, такие, как ветер и солнечная энергия, _24% — на атомную энергию. _9% - Из угля было получено электроэнергии в ЕС, _13% - из газа — , это самые низкие доли по каждому из этих ископаемых топлив за тот же период за всю историю
Порівняйте з табличкою за 2022 рік і все стане зрозуміло
У вас удивительная способность "растекаться мыслею по древу", вместо того, чтобы обсуждать конкретный вопрос. При чём тут к нашему разговору "развал совка"? А для сравнения "табличек" они должны быть сопоставимы. А когда в одной указаны отдельно доли ВЭС, СЭС, ГЭС и биоэнергетика (15+7,3+10+6 = 38,9%), а в другой просто "50% приходилось на ВИЭ, такие, как ветер и солнечная энергия", могу только повторить - надо гораздо больше информации и требуется значительно более серьёзный анализ. А так "зелёная" энергетика, вроде выросла на 11% за 2 года (как-то многовато), а тепловаяя генерация упала на (23+16)-(9+13) = 17%. Если вы верите в чудеса, то, пожалуйста. Мне хотелось бы видеть боле подробные объяснения.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 06 січ, 2025 20:54, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Ба більше - він переманює Європейські компаніїз Європи в США... Це точно не розширення... А чому А тому що економічна доцільність покращення життя власного населення переважає над варіантом - захоплюємо інші ринки де треба рівень життя підтягувати до нашого... макро варіант
Переманювання європейського капіталу до себе --- це саме, що не є, теж розширення ринку. Залишайтеся й далі зі своїм отим 100-200 роковим поняттям розширення ринку. Тільки без мене))
Економічна доцільність в ринковій економіці одна ---- оберт капіталу з прибутком. Все інше пісні для лохторату.
Без. Прибутку. Ви або будь-який янкі, німець і т.д. свій капітал в оборот не запустите. Хай хоч з голоду голодні помирають.... А не те що від відсутності побрякушки.
Будете шукати де і як би свій капітал обернути з прибутком. Хоч почавши торгувати з грендландцями або марсіанами. Або щоб вони приїхали до вас. Або щоб їх капітал прибув до вашого ринку і через ланцюги сприяв оберту вашого. (Що і є розширенням ринку). Але. Щоб. Був. Прибуток.
budivelnik написав:В мене товариш ктн з біології з дружиною(також науковцем) з 2000 року в Канаді(отримав громадянство як перспективний науковець в якійсь там галузі) і я в нього поцікавився чому 99% населення проживає на 5% територій - він мені й розповів що це наслідок Канадського законодавства, яке ЗАБОРОНИЛО комерційну діяльність(будь яку, навіть відпочинкову) на територіях Національного Заповідника, а це якраз і є 95% території.
Вы всегда так доверчивы? Сама Канада утверждает совсем другое:
About national parks There are 37 national parks and 11 national park reserves in Canada that represent 31 of Canada's 39 terrestrial natural regions and protect approximately 343,377 square kilometers of lands in Canada.
budivelnik написав:Арестович - слухати людину яка за останні 3 роки була Порохоботом, Зеленоботом, Русофілом, претендентом на президента України - це чітко усвідомлювати що цьому збрехати що два пальці об асфальт...
Дополню: Прямая речь (видео):
Арестович - Я много врал вам, начиная с весны 2014 года. (с) 30 мар. 2022 г.
— Дорогие друзья! Я много врал вам, начиная с весны 2014 года.
Теперь, о моей истинной позиции.
1. Я — не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового.
2. Именно потому, что меня совершенно не колышат национальные вопросы, я не уезжаю (пока, во всяком случае) из Украины.
3. Меня совершенно не заботит развитие украинской культуры, как таковой. Я его приветствую, где-то даже ему помогаю, но не по причине сантимента к ней как таковой, а приветствую как одну из многих культур нашей большой и симпатичной Земли. Не более.
4. Я не считаю украинский народ чем-то выдающимся, а наше общество — особенным.
5. Мне глубоко плевать (слюной) Порошенко или Саакашвили. Потому, что вы (за редкими персональными исключениями) пока находитесь в таком собственном состоянии, что вам можно поставить во главе государства Иисуса Христа — вы все равно налажаете. (с) АЛЕКСЕЙ АРЕСТОВИЧ Военный эксперт
На сайті Кабміну триває збір підписів про запровадження санкцій проти Портнова
Петицію створила керівниця відділу розслідувань hromadske.ua і представниця Медіаруху Ярослава Вольвач.
"Спочатку журналістка хотіла опублікувати її на сайті президента, але там її відхилили чотири рази, посилаючись на "невідповідність встановленим вимогам", - повідомили в Інституті Масової Інформації (ІМІ).
Петицію можна підписати за посиланням:
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7617
Зазначимо, що наразі зібрано майже 15 тисяч голосів із 25 тис. необхідних.