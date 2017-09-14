detroytred написав:Економічна доцільність в ринковій економіці одна ---- оберт капіталу з прибутком. Все інше пісні для лохторату.
Є базове - людина Є похідне від людини - життя Так от кожна людина своє життя хоче прожити якісно А якісно - це менше займатись тим що навязують - більше отримувати те що хочеш . Наявний капітал дає такі можливості Тому похідна від життя людини - економічна діяльність яка направлена на покращення життя людини. Захід сьогоднішній - наприклад США це 9 000 000+ мільйонерів на 330 млн населення. Грубо кожен 35 - мільйонер.... А тепер з дзвонарні пенсіонера з мізерною пенсією - розскажи цим людям що головне в їх житті це збільшення норми прибутковості і обертаємості капіталу.
Я тобі скажу навіть більше. Кожен як правило сильніше переживає за те чого йому не вистарчає. Тому капіталіст з достатнім рівнем капіталу ( це сума пожиттєвого доходу середньостатистичного мешканця країни) - менше дбає про капітал і більше про насолоду життя....
Саме тому ми й не можемо зрозуміти один одного Я знаю що капітал це ще той менінгіт Ти живеш в парадигмі 200 літньої давності коли маркс з енгельсом ще не народились а сміт вже написав свої трактати - твої знання і потреби якраз відповідають тій епосі....
Не віриться мені що в тебе не має жодного знайомого багатого. Просто сходи з ним на каву і поцікався чого йому в життя не вистарчає.. Перше що він скаже - це часу... Тоді поцікався чи приносить робота з капіталом задоволення і якщоце задоволення порівняти з іншими життєвими благами - то на яке місце він це поставить Знову будеш здивований- десь в кінці першої десятки....
Тому Ти якщо будеш тільки читати теоретиків- завжди залишишся з знаннями 100-літньої давності. Бо теорії які описані-саме звідти А от те що ще не описано - гіпотези -це до практиків, само вони їх придумують і впроваджують..а потім років через 20 після впровадження якийсь теоретик це описує.
Shaman написав:Banderlog щось надто сумбурно пишете. що саме писав? чому Раша не може стати нормальною країною без дерашизації? бо надто довго в руських виховували оці націоналістичні ідеї за останні роки - так просто це не минається
де я писав, що я проти переговорів? приклади? а може вибачення за брехню? аж самому смішно - немає сміливих вибачатися, лише брехати можуть.
я навпаки за переговори, але кажу, що Раша їх не хоче - для них будь-які перемовини - це програш в головах їх керманичів. а ситуація на фронті для них поки маскує, яка срака в державі...
зустрічне питання - на тебе напали, на твою родину, на твоє майно, на твою церкву. ти коли здасися? відразу? через деякий час? може спробуєш відкупитися майном чи кимось з родини? ти якось визначся - ти або ноги ламаєш, або здаєшся - а оці подвійні стандарти не треба використовувати
1. То мож пиши що ти за переговори. І що зеленському треба відміняти заборону і їхати в словакію чи турцію на 2 сторонні переговори з путіном? А не розказувати хто легітимний? І не розказувати про переговори з позиції сили? 2. не або я ламаю, а не можу зламати тікаю, а не можу втекти то спробую відкупитись. Майном. Або даж кимсь з родини. Вся україна велика родина. Я б віддав бурятам тебе або когось з твоєї сімї. ти ж воювати йти не хочеш?
так а й пишу, що я за переговори, але не за капітуляцію. а ви з вашими однодумцями - саме за капітуляцію. бо особисто вас вона не лякає, ви розділяєте ті ж самі імперські цінності.
не вийде майном - жінок віддасте - ви їж теж не надто високо цінуєте, згідно з вашим світоглядом. домострою не вистачає?
те, що таких як я та мої рідні, ти б першим здав окупантам - не дуже здивував цим зізнанням
Скільки вже там в СЗЧ 500 тисяч ? мульйон ? Проблема СЗЧ є, але вона не в таких великих цифрах
Поповнення важко набирати ? Судячи з того, що я бачу кожного дня, то поповнення набирається
Проблема сзч є. І вона в таких цифрах. Не 500 тисяч а тисяч а в районі 200 т,по самих скромних підрахунках . В тебе інші цифри? Ну озвуч , мені цікаво. ... Ну так ти сам визначись, то у тебе 200 тисяч, по скромному То наводишь BBC, про 100 тисяч.
100 тисяч ... 200 тисяч ... "а какая разница"
Якщо у нас 1 мульт набрали, а 200 тисяч в СЗЧ, то це п"ята частина При такому порядку цифр москалі вже б по Дніпру стояли Але цього не спостерігається
Щодня бачу, що набор триває
бачиш шо ловлять чи бачиш що наловили?
Тут є один, якому було весело, потім нерви здали
Бачу набраних, не зловлених
А ти продовжуй далі, бачити світ через кагор від Онуфрія )
Banderlog написав: А я бачу що 50 - 60 процентів укомлектованості стало нормою. Тебе цифри ббс не впєчатляють? кожен 10 який втік тобі мало? Тільки 200 тисяч це реальна цифра.
Я розумію, що цифри - не твоє, але ми на финансовому форумі
100 тисяч дає ББС, ти кажешь про 200 тисяч і це кожен десятий у тебе
У нас ЗСУ під 2 мульта ? Ти це хочешь сказати ? ) Тому, які проблеми з набором ?
Ти в цифрах сам собі протирічишь
Banderlog написав: А те що москалі не стоять на дніпрі то смотря де, на півночі не стоять. Під херсоном стоять.
Прямо біля річки стоять ? )
Banderlog написав: І ти не підкажеш скільки москалів на цей момент в Україні воює? Думаю що всього лиш під 500 тисяч.
Я з Онуфрієм не спілкуюсь, скільки там їх, не знаю Тобі видніше )
Banderlog написав:То щось не чути од тебе цифр. І так. 1. Сзч-? 2. Вбиті? 3. Безвісті-? 4. Інваліди-?
budivelnik написав:В мене товариш ктн з біології з дружиною(також науковцем) з 2000 року в Канаді(отримав громадянство як перспективний науковець в якійсь там галузі) і я в нього поцікавився чому 99% населення проживає на 5% територій - він мені й розповів що це наслідок Канадського законодавства, яке ЗАБОРОНИЛО комерційну діяльність(будь яку, навіть відпочинкову) на територіях Національного Заповідника, а це якраз і є 95% території.
Вы всегда так доверчивы? Сама Канада утверждает совсем другое:
About national parks There are 37 national parks and 11 national park reserves in Canada that represent 31 of Canada's 39 terrestrial natural regions and protect approximately 343,377 square kilometers of lands in Canada.
Я не пишу дисертацій і мене не цікавить відкриття бізнесу на території Канади Але я якось прочитав вікіпедію
устота населення країни 2015 року становила 4 особи/км² (228-ме місце у світі)[1]. Більшість населення країни тяжіє до смуги завтовшки 300-км вздовж американського кордону. Найнаселеніші провінції: Онтаріо, Квебек і Британська Колумбія. Урбанізація Докладніше: Міста Канади
Канада надзвичайно урбанізована країна. Рівень урбанізованості становить 81,8 % населення країни (станом на 2015 рік), темпи зростання частки міського населення — 1,22 % (оцінка тренду за 2010—2015 роки)[1].
Головні міста держави: Торонто — 5,993 млн осіб, Монреаль — 3,981 млн осіб, Ванкувер — 2,485 млн осіб, Калгарі — 1,337 млн осіб, Оттава (столиця) — 1,326 млн осіб, Едмонтон — 1,272 млн осіб (дані за 2015 рік)[1].
І побачивши що 81,8% населення живе в містах і ВСІ міста на кордоні США/Канада - я й задав запитання ЧОМУ, при цьому не вимагав юридичної точності Мені відповіли , так як це вкладалось в вигляд на карті- я повірив...
А тепер Ви Дайте пояснення-чому на 95% території Канади - живе 5% населення ? ПС може крім Національного Парку є ще якісь інші парки?