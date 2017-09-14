Додано: Пон 06 січ, 2025 21:06

detroytred написав: Економічна доцільність в ринковій економіці одна ---- оберт капіталу з прибутком.

Все інше пісні для лохторату. Економічна доцільність в ринковій економіці одна ---- оберт капіталу з прибутком.Все інше пісні для лохторату.

Є базове - людинаЄ похідне від людини - життяТак от кожна людина своє життя хоче прожити якісноА якісно - це менше займатись тим що навязують - більше отримувати те що хочеш .Наявний капітал дає такі можливостіТому похідна від життя людини - економічна діяльність яка направлена на покращення життя людини.Захід сьогоднішній - наприклад США це 9 000 000+ мільйонерів на 330 млн населення.Грубо кожен 35 - мільйонер....А тепер з дзвонарні пенсіонера з мізерною пенсією - розскажи цим людям що головне в їх житті це збільшення норми прибутковості і обертаємості капіталу.Я тобі скажу навіть більше.Кожен як правило сильніше переживає за те чого йому не вистарчає.Тому капіталіст з достатнім рівнем капіталу ( це сума пожиттєвого доходу середньостатистичного мешканця країни) - менше дбає про капітал і більше про насолоду життя....Саме тому ми й не можемо зрозуміти один одногоЯ знаю що капітал це ще той менінгітТи живеш в парадигмі 200 літньої давності коли маркс з енгельсом ще не народились а сміт вже написав свої трактати - твої знання і потреби якраз відповідають тій епосі....Не віриться мені що в тебе не має жодного знайомого багатого.Просто сходи з ним на каву і поцікався чого йому в життя не вистарчає..Перше що він скаже - це часу...Тоді поцікався чи приносить робота з капіталом задоволення і якщоце задоволення порівняти з іншими життєвими благами - то на яке місце він це поставитьЗнову будеш здивований- десь в кінці першої десятки....ТомуТи якщо будеш тільки читати теоретиків- завжди залишишся з знаннями 100-літньої давності.Бо теорії які описані-саме звідтиА от те що ще не описано - гіпотези -це до практиків, само вони їх придумують і впроваджують..а потім років через 20 після впровадження якийсь теоретик це описує.