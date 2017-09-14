RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1171811719117201172111722 ... 11724>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 91
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
23
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
25
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
16
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 21:21

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:

Премьер Канады Трюдо объявил о своей отставке

По всьому світу крокує крах (тимчасовий ---????) неолібералів.

Питання куди заведуть наступники.

Імхо.
Тимчасово.
Трамп, як мавр, зробить свою справу....
Аналогічно свої трампи (як фараджи) в своїх країнах.
А потім повернуться деми і розставлять їх всіх по кутах.

Ну нема альтернативи глобалізації та всіх її атрибутів (уніфікації, руйнування держав і т.д.).
Альтернатива тільки -- Темні століття.

глобалізація це одне (античний світ, можна сказати теж був глобальний), а ліваки це про побудову комунізму в окремо взятому Всесвіті марять
Востаннє редагувалось flyman в Пон 06 січ, 2025 21:22, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37787
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 21:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:У вас удивительная способность "растекаться мыслею по древу"

От тільки "миссю". Про мисль у відомій фразі насправді нічого не було.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35863
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8113 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 21:27

  Faceless написав:Він в ефірі вже років 10, і брехав і триндів завжди, не тільки в 2022.
все болтающие влогеры трындят, им нужно удерживать аудиторию на своих видео. Если все станут говорить одно и то же кто их будет слушать?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26918
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 21:28

  flyman написав:глобалізація це одне (античний світ, можна сказати теж був глобальний), а ліваки це про побудову комунізму в окремо взятому Всесвіті марять

Де Сорос, Обама, Байден і Ко і де комунізм?

Поясни, а потім одним реченням дурниці пиши.
detroytred
 
Повідомлень: 31606
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 21:31

  Faceless написав:
ЛАД написав:У вас удивительная способность "растекаться мыслею по древу"

От тільки "миссю". Про мисль у відомій фразі насправді нічого не було.


белкой по дереву логичнее чем мыслью.
Но увы и ах.
Об этом знают не только лишь все.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 339
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 21:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Колегу мобілізували в вересні. Його знайомий пообіцяв влаштувати у десь відносно спокійному місці. Щось пішло не так: десять днів в районі нуля, осколкове поранення в шию. В середу мають проводити операцію, двічі відкладали, бо складний випадок: осколок дуже близько від аорти.
В плюсах: при вдалому перебігу опреації вже у п"ятницю пообіцяли надати 30 діб відпустки на відновлення.
В мінусах: збирає кошти на пошкоджені в бою шолом та бронежилет, потрібно 30.000грн.
Не позаздриш командиру, наприклад, якогось танку чи ббм, як підстрелять: рабство на все життя.
Пан Успіх, а як вас після втрати дрону відпустили, не знявши шкіру на перчатки зелінському?
Востаннє редагувалось whois2010 в Пон 06 січ, 2025 21:35, всього редагувалось 1 раз.
whois2010
 
Повідомлень: 806
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 21:36

  Господар Вельзевула написав:Лучше б хуйло сдохло.

Это не тот типаж.
Такие трибуналами кончают.
UA
 
Повідомлень: 9271
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 21:41

  Banderlog написав:
  Shaman написав:Banderlog
щось надто сумбурно пишете. що саме писав? чому Раша не може стати нормальною країною без дерашизації? бо надто довго в руських виховували оці націоналістичні ідеї за останні роки - так просто це не минається ;)

де я писав, що я проти переговорів? приклади? а може вибачення за брехню? аж самому смішно - немає сміливих вибачатися, лише брехати можуть.

я навпаки за переговори, але кажу, що Раша їх не хоче - для них будь-які перемовини - це програш в головах їх керманичів. а ситуація на фронті для них поки маскує, яка срака в державі...

зустрічне питання - на тебе напали, на твою родину, на твоє майно, на твою церкву. ти коли здасися? відразу? через деякий час? може спробуєш відкупитися майном чи кимось з родини? ти якось визначся - ти або ноги ламаєш, або здаєшся - а оці подвійні стандарти не треба використовувати 8)

1. То мож пиши що ти за переговори. І що зеленському треба відміняти заборону і їхати в словакію чи турцію на 2 сторонні переговори з путіном?

Словачина, не Словакія - українська мова з тебе так і пре )

А чого ти про Путіна не пишешь ?

Я запитав твої пропозиції, ти відмовчався

Путін нам пропонує перемовини, так чи ні ?
Моя відповідь - ні

Яка твоя відповідь ?

PS. А про Словачину(Словакію, по-твоєму), так ти в штангу дав.
Сидить той Фіцо десь вже два тижні, ніяк в Словачину повернутись не може
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10946
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 21:46

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:фолькстшурм.


немцам некуда было бежать
пропускная способность "крысиных троп" невелика
а в госудастве торжествующей декоммунизации и минархизма граждане задаются вопросом - "а в чем смысл ?"

смысл чего?
Прохожий
 
Повідомлень: 13990
З нами з: 05.06.13
Подякував: 921 раз.
Подякували: 1448 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 21:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:В мінусах: збирає кошти на пошкоджені в бою шолом та бронежилет, потрібно 30.000грн.
Не позаздриш командиру, наприклад, якогось танку чи ббм, як підстрелять: рабство на все життя.


якийсь феодальний "хозращот"
деградація формацій
fox767676
 
Повідомлень: 2573
З нами з: 13.06.20
Подякував: 334 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1171811719117201172111722 ... 11724>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, whois2010 і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80417
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254114
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 895887
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron