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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 06 січ, 2025 21:21
detroytred написав: Wirująświatła написав:
Премьер Канады Трюдо объявил о своей отставке
По всьому світу крокує крах (тимчасовий ---????) неолібералів.
Питання куди заведуть наступники.
Імхо.
Тимчасово.
Трамп, як мавр, зробить свою справу....
Аналогічно свої трампи (як фараджи) в своїх країнах.
А потім повернуться деми і розставлять їх всіх по кутах.
Ну нема альтернативи глобалізації та всіх її атрибутів (уніфікації, руйнування держав і т.д.).
Альтернатива тільки -- Темні століття.
глобалізація це одне (античний світ, можна сказати теж був глобальний), а ліваки це про побудову комунізму в окремо взятому Всесвіті марять
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 06 січ, 2025 21:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 21:23
ЛАД написав:У вас удивительная способность "растекаться мыслею по древу"
От тільки "миссю". Про мисль у відомій фразі насправді нічого не було.
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Faceless
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Додано: Пон 06 січ, 2025 21:27
Faceless написав:
Він в ефірі вже років 10, і брехав і триндів завжди, не тільки в 2022.
все болтающие влогеры трындят, им нужно удерживать аудиторию на своих видео. Если все станут говорить одно и то же кто их будет слушать?
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Додано: Пон 06 січ, 2025 21:28
flyman написав:
глобалізація це одне (античний світ, можна сказати теж був глобальний), а ліваки це про побудову комунізму в окремо взятому Всесвіті марять
Де Сорос, Обама, Байден і Ко і де комунізм?
Поясни, а потім одним реченням дурниці пиши.
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detroytred
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Додано: Пон 06 січ, 2025 21:31
Faceless написав:
ЛАД написав:У вас удивительная способность "растекаться мыслею по древу"
От тільки "миссю". Про мисль у відомій фразі насправді нічого не було.
белкой по дереву логичнее чем мыслью.
Но увы и ах.
Об этом знают не только лишь все.
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Господар Вельзевула
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Додано: Пон 06 січ, 2025 21:33
Колегу мобілізували в вересні. Його знайомий пообіцяв влаштувати у десь відносно спокійному місці. Щось пішло не так: десять днів в районі нуля, осколкове поранення в шию. В середу мають проводити операцію, двічі відкладали, бо складний випадок: осколок дуже близько від аорти.
В плюсах: при вдалому перебігу опреації вже у п"ятницю пообіцяли надати 30 діб відпустки на відновлення.
В мінусах: збирає кошти на пошкоджені в бою шолом та бронежилет, потрібно 30.000грн.
Не позаздриш командиру, наприклад, якогось танку чи ббм, як підстрелять: рабство на все життя.
Пан Успіх, а як вас після втрати дрону відпустили, не знявши шкіру на перчатки зелінському?
Востаннє редагувалось whois2010
в Пон 06 січ, 2025 21:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 21:36
Господар Вельзевула написав:
Лучше б хуйло сдохло.
Это не тот типаж.
Такие трибуналами кончают.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 21:41
Banderlog написав: Shaman написав:
Banderlog
щось надто сумбурно пишете. що саме писав? чому Раша не може стати нормальною країною без дерашизації? бо надто довго в руських виховували оці націоналістичні ідеї за останні роки - так просто це не минається
де я писав, що я проти переговорів? приклади? а може вибачення за брехню? аж самому смішно - немає сміливих вибачатися, лише брехати можуть.
я навпаки за переговори, але кажу, що Раша їх не хоче - для них будь-які перемовини - це програш в головах їх керманичів. а ситуація на фронті для них поки маскує, яка срака в державі...
зустрічне питання - на тебе напали, на твою родину, на твоє майно, на твою церкву. ти коли здасися? відразу? через деякий час? може спробуєш відкупитися майном чи кимось з родини? ти якось визначся - ти або ноги ламаєш, або здаєшся - а оці подвійні стандарти не треба використовувати
1. То мож пиши що ти за переговори. І що зеленському треба відміняти заборону і їхати в словакію чи турцію на 2 сторонні переговори з путіном?
Словачина, не Словакія - українська мова з тебе так і пре )
А чого ти про Путіна не пишешь ?
Я запитав твої пропозиції, ти відмовчався
Путін нам пропонує перемовини, так чи ні ?
Моя відповідь - ні
Яка твоя відповідь ?
PS. А про Словачину(Словакію, по-твоєму), так ти в штангу дав.
Сидить той Фіцо десь вже два тижні, ніяк в Словачину повернутись не може
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Додано: Пон 06 січ, 2025 21:46
fox767676 написав: Господар Вельзевула написав:
фолькстшурм.
немцам некуда было бежать
пропускная способность "крысиных троп" невелика
а в госудастве торжествующей декоммунизации и минархизма граждане задаются вопросом - "а в чем смысл
?"
смысл чего?
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Додано: Пон 06 січ, 2025 21:47
whois2010 написав:
В мінусах: збирає кошти на пошкоджені в бою шолом та бронежилет, потрібно 30.000грн.
Не позаздриш командиру, наприклад, якогось танку чи ббм, як підстрелять: рабство на все життя.
якийсь феодальний "хозращот"
деградація формацій
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