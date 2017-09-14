Shaman написав:........... от так й прогнозуємо. для Раші зняття санкцій, для України - величезні борги. от якраз санкції будуть доти, поки за рахунок російських активів не віддадуть борги. .......... щодо нас - гадаю нам допоможуть й відновити країну, й реструктуризувати борги - а може й списати - дуже вірогідний варіант.
Это вам кто пообещал? Может, да, а, может, и нет.
я вже мовчу про питання, що вони будуть робити з цим всім збродом з війни, який саме вони навчили, що правил не існує, що за вбивство - максимум ще раз потрапиш на фронт, пограбувати населення - то святе (що ми побачили на Курщині) оце буде для них проблема. й систему керування держави за час війни сильно деградувала. оцей все підняття печерного націоналізму
Будет то же самое, что с бандами после "той" войны. А насчёт "підняття печерного націоналізму", по-моему, вас обманули. Он в какой=то мере существовал и раньше и вряд ли очень уж усилился.
тому проблеми в Раші будуть значно більші, ніж в нас, але трохи іншого плану. Але це НЕ ХОЧУТЬ бачити ті, хто ніяк не визнають, що для Раші не існує нормального сценарію, точку неповернення пройдено. це ще не всім очевидно, але спостерігаємо
Сколько лет надо "спостерігати"? Denik обещает год-два (правда он и год-два тому тоже так обещал). Ваш прогноз?
а за генерацію не перейматесь. основна - атомна. а теплову й так чекала схожа участь, але не всі про це знають.
Может, и чекала. Но одно дело постепенный вывод теплостанций из эксплуатации и замена их на "зелёную" энергетику, если вы это имеете ввиду. Это процесс на 10-летия и можно замедлить или ускорить в зависимости от ситуации. И другое дело потерять эти мощности быстро и в большом объёме. Простите, надоело шапкозакидательство. Уж не буду напоминать об инструкторе райкома по пропаганде.
почнемо з кінця - з "шапкозакидательства". це не про мене. Раша - великий, ще доволі сильний й головне дуже підступний ворог, без будь-яких моральних засторог.
ви як фізик не дуже довіряєте суспільним наукам, але це не значить, що вони не працюють. Раша далеко не перша диктатура, але веде себе, як по підручнику (до речі, як й Яник). деградацію влади вже видно неозброєним оком - ви вважаєте, коли голова одного регіону погрожує публічно сенаторам кровною помстою, а всі керівники силових структур роблять вигляд, що не почули - це як?
тому країна рано чи пізно дійде до ручки. але так, з висоти 20 метрів яблуко впаде на землю умовно за дві секунди, то коли впаде імперія-диктатура - немає чіткого критерію, як власне й через що. але те, що це станеться - майже гарантовано. а повернути назад вони вже не можуть, хоч ЛАД й вважає по-іншому. вони навіть війну припинити не можуть, хоча їм треба...
як буде далі з допомогою питання відкрите - у вас одна думка, в мене інша. всі докази дуже умовні. але якщо виходити саме з вашого цинічного підходу, то з нас борги важко отримати - а от за рахунок руських активів - чом би й ні. й зараз нам допомагають, й не лише державі, а й купа фондів - десь вікна вставляють, десь дах ремонтують...
про ту війну - ви хочете сказати, що тоді бійці червоної армії поводилися так же, як сучасні росіяни? може бути. але ви ж цього не скажете а в мене таке враження, що зараз регулярні частини Раші - це якись представники найгірших частин сс - з тих, що концтабори охороняли чи людей спалювали (а чого дивуватися, коли там зеки через одного). але під час 2СВ вермахт наче в такому не звинувачували, а от сучасні руські частини - таке враження, що всі. я вже не кажу про сучасні руські концтабори для наших полонених. але до речі, так зараз не вийде - зовсім не той репресивний апарат, що бунт Пригожина чітко показав
з приводу націоналізму - ви не бачите, як там з мігрантами гайки закручують? саме в останні роки. й це в країні, де раніше жартували, що кожен таджик знає, коли день ВДВ, а тепер кожен ВДВшник знає, коли Рамадан
а по прогнозах - затихання гарячої фази війни - півроку. значні проблеми в Раші 5-10 років. або коли пуйло помре - теж цікава точка біфуркації...
Востаннє редагувалось Shaman в Пон 06 січ, 2025 21:51, всього редагувалось 1 раз.
"Бусифікація" стала головним словом 2024 року за версією словника сучасної української мови та сленгу "Мислово". Цей неологізм, який позначає примусову мобілізацію за пришвидшеною процедурою, був в центрі суспільної уваги року, що минув.
"Термін вказує на проблеми з мобілізацією, коли кількісні показники переважають над якісними, а права людини (подекуди разом зі здоровим глуздом) відходять на другий план", — йдеться у пресрелізі.
Серед інших претендентів на звання слова року опинилися такі терміни:
СЗЧ (самовільне залишення частини) — проблема, що виникла через труднощі в організації військ. Курська операція — українська військова операція на території РФ. втома — як реакція на затяжну війну. переговори — бажання з метою досягнення перемир’я чи заморожування як результат виснаження від війни; МСЕК — скандали, пов’язані з корупцією в медичних комісіях. популізм — з акцентом на початок розмов про вибори у зв'язку з програмами "Національний кешбек" і "тисяча Зеленського". Магура — морський дрон, що змінив баланс сил у Чорному морі. лалохезія — використання ненормативної лексики для зняття стресу. квадробери — нова субкультура, популярна серед молоді.
budivelnik написав:Тому капіталіст з достатнім рівнем капіталу ( це сума пожиттєвого доходу середньостатистичного мешканця країни) - менше дбає про капітал і більше про насолоду життя....
е гумореска? Від чела, який багато років важко працював, а потім, коли став мільйонером, на вихідні та свята сам стояв за прилавком.
Якщо розглядати моїх 10 млн крізь призму твоїх 10000 пенсії - то я багата людина Якщо ж зрозуміти що я написав - то стане ясно що мені щоб досягнути достатності капіталу -ще як до неба Просто сам порівняй Зарплату 30 річного програміста який знаходиться на 100 000 місці по зарплатам програмістів і капітал 60 річного підприємця.. і ти зрозумієш що я не в стані жити ТАК як ХОЧУ.
detroytred написав:
budivelnik написав:Саме тому ми й не можемо зрозуміти один одного Я знаю що капітал це ще той менінгіт
Ти живеш в парадигмі 200 літньої давності коли маркс з енгельсом ще не народились а сміт вже написав свої трактати - твої знання і потреби якраз відповідають тій епосі....
Здивуєшся ти, коли взнаєш, що написав в точності думку Маркса стосовно капіталіста та капіталу. Не від задоволення капіталісту приходиться постійно боротися з конкурентами...
Знову Маркс.... Ти прочитав про СЬОГОДНІШНЮ ситуацію в США ? 330 млн населення - 9+млн мільйонерів - 560 мільярдерів Ти хоч в стані усвідомити як живе 3% і чому з 97% бідніших - не знайшлось і кожного 10-го щоб догнати цих 3% В твоїй парадигмі - не створені умови , або обмеженість ринку... А в реалі В дупі бачило 80% з 97%- ці гонки до багатства.бо дуже важко і не завжди оправдано і тільки в головах фантазерів живе фантазія про те що багатство це халява Вони вже давно живуть по принципу Добре їсти , файно спати -Бог здоровья мусить дати...
detroytred написав:
budivelnik написав:Тому Ти якщо будеш тільки читати теоретиків- завжди залишишся з знаннями 100-літньої давності. Бо теорії які описані-саме звідти А от те що ще не описано - гіпотези -це до практиків, само вони їх придумують і впроваджують..а потім років через 20 після впровадження якийсь теоретик це описує.
Тому пам'ять-то напруж. Згадай, що я знайомився з класиками (Смітом, Марксом, Рікардо, Кейнсом, Фрідманом і т.д.) лише на початку. Для того, щоб зрозуміти сучасних Бальцеровича і Ко. Самих, що не є практиків, ринкової економіки КРАЇН.
Читал пейджер... долго думал..... Що там написав Бальцерович? Зменшення адміністрування Зменшення кількості чиновників Подолання корупції це з того що ти запамятав а от зменшення допомоги населенню ..... відміна соціальної підтримки це ти вже якщо й читав, то пропустив.. А що робити політику, який розумів що зменш соціальну підтримку населення і Україну роздеруть на шматки (почне педерація з Криму і Донбасу)... а там дивишся і Румуни з Угорцями і Поляками підтягнуться....
До речі Чому Саакашвілі не зміг провести план Бальцеровича? Не хотів чи НЕ дали ? і якщо НЕ дали то хто Влада чи розуміння що населення дасть по шапці....
Так що читати і розуміти-це різні речі. І те що вийшло в Польщі-не говорить про те що це можна було реалізувати в Україні.. А те що було зроблено в Грузії - виявилось легко можна зломати за наступних 10 років....
whois2010 написав:В мінусах: збирає кошти на пошкоджені в бою шолом та бронежилет, потрібно 30.000грн. Не позаздриш командиру, наприклад, якогось танку чи ббм, як підстрелять: рабство на все життя.
якийсь феодальний "хозращот" деградація формацій
один набросил второй давай как вентилятор по форуму разносить гуано номерная консерва отрабатывает пару хозяйских фублей
Можу вам надати в особисті контакти людини, посилання на особисту сторінку зі зборами та скріни переписки у вайбері. Впевнений, ви, як справжній єдиний патріот-неконсерва, не відмовитеся ознайомитися з інформацією та допомогти воїну ЗСУ. Ви ж не відмовитеся?
whois2010 написав:Можу вам надати в особисті контакти людини, посилання на особисту сторінку зі зборами та скріни переписки у вайбері. Впевнений, ви, як справжній єдиний патріот-неконсерва, не відмовитеся ознайомитися з інформацією та допомогти воїну ЗСУ. Ви ж не відмовитеся?
whois2010 написав:Можу вам надати в особисті контакти людини, посилання на особисту сторінку зі зборами та скріни переписки у вайбері. Впевнений, ви, як справжній єдиний патріот-неконсерва, не відмовитеся ознайомитися з інформацією та допомогти воїну ЗСУ. Ви ж не відмовитеся?