Додано: Пон 06 січ, 2025 21:49

ЛАД написав: Shaman написав: ...........

от так й прогнозуємо. для Раші зняття санкцій, для України - величезні борги. от якраз санкції будуть доти, поки за рахунок російських активів не віддадуть борги.

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щодо нас - гадаю нам допоможуть й відновити країну, й реструктуризувати борги - а може й списати - дуже вірогідний варіант. ...........от так й прогнозуємо. для Раші зняття санкцій, для України - величезні борги. от якраз санкції будуть доти, поки за рахунок російських активів не віддадуть борги...........щодо нас - гадаю нам допоможуть й відновити країну, й реструктуризувати борги - а може й списати - дуже вірогідний варіант. Это вам кто пообещал?

Может, да, а, может, и нет.



я вже мовчу про питання, що вони будуть робити з цим всім збродом з війни, який саме вони навчили, що правил не існує, що за вбивство - максимум ще раз потрапиш на фронт, пограбувати населення - то святе (що ми побачили на Курщині) оце буде для них проблема. й систему керування держави за час війни сильно деградувала. оцей все підняття печерного націоналізму Будет то же самое, что с бандами после "той" войны.

А насчёт "підняття печерного націоналізму", по-моему, вас обманули. Он в какой=то мере существовал и раньше и вряд ли очень уж усилился.



тому проблеми в Раші будуть значно більші, ніж в нас, але трохи іншого плану. Але це НЕ ХОЧУТЬ бачити ті, хто ніяк не визнають, що для Раші не існує нормального сценарію, точку неповернення пройдено. це ще не всім очевидно, але спостерігаємо Сколько лет надо "спостерігати"?

Denik обещает год-два (правда он и год-два тому тоже так обещал). Ваш прогноз?



а за генерацію не перейматесь. основна - атомна. а теплову й так чекала схожа участь, але не всі про це знають. Может, и чекала.

Но одно дело постепенный вывод теплостанций из эксплуатации и замена их на "зелёную" энергетику, если вы это имеете ввиду. Это процесс на 10-летия и можно замедлить или ускорить в зависимости от ситуации. И другое дело потерять эти мощности быстро и в большом объёме.

Простите, надоело шапкозакидательство. Уж не буду напоминать об инструкторе райкома

по пропаганде. Это вам кто пообещал?Может, да, а, может, и нет.Будет то же самое, что с бандами после "той" войны.А насчёт "підняття печерного націоналізму", по-моему, вас обманули. Он в какой=то мере существовал и раньше и вряд ли очень уж усилился.Сколько лет надо "спостерігати"?обещает год-два (правда он и год-два тому тоже так обещал). Ваш прогноз?Может, и чекала.Но одно дело постепенный вывод теплостанций из эксплуатации и замена их на "зелёную" энергетику, если вы это имеете ввиду. Это процесс на 10-летия и можно замедлить или ускорить в зависимости от ситуации. И другое дело потерять эти мощности быстро и в большом объёме.Простите, надоело шапкозакидательство. Уж не буду напоминать об инструкторе райкомапо пропаганде.

почнемо з кінця - з "шапкозакидательства". це не про мене. Раша - великий, ще доволі сильний й головне дуже підступний ворог, без будь-яких моральних засторог.ви як фізик не дуже довіряєте суспільним наукам, але це не значить, що вони не працюють. Раша далеко не перша диктатура, але веде себе, як по підручнику (до речі, як й Яник). деградацію влади вже видно неозброєним оком - ви вважаєте, коли голова одного регіону погрожує публічно сенаторам кровною помстою, а всі керівники силових структур роблять вигляд, що не почули - це як?тому країна рано чи пізно дійде до ручки. але так, з висоти 20 метрів яблуко впаде на землю умовно за дві секунди, то коли впаде імперія-диктатура - немає чіткого критерію, як власне й через що. але те, що це станеться - майже гарантовано. а повернути назад вони вже не можуть, хочй вважає по-іншому. вони навіть війну припинити не можуть, хоча їм треба...як буде далі з допомогою питання відкрите - у вас одна думка, в мене інша. всі докази дуже умовні. але якщо виходити саме з вашого цинічного підходу, то з нас борги важко отримати - а от за рахунок руських активів - чом би й ні. й зараз нам допомагають, й не лише державі, а й купа фондів - десь вікна вставляють, десь дах ремонтують...про ту війну - ви хочете сказати, що тоді бійці червоної армії поводилися так же, як сучасні росіяни? може бути. але ви ж цього не скажетеа в мене таке враження, що зараз регулярні частини Раші - це якись представники найгірших частин сс - з тих, що концтабори охороняли чи людей спалювали (а чого дивуватися, коли там зеки через одного). але під час 2СВ вермахт наче в такому не звинувачували, а от сучасні руські частини - таке враження, що всі. я вже не кажу про сучасні руські концтабори для наших полонених. але до речі, так зараз не вийде - зовсім не той репресивний апарат, що бунт Пригожина чітко показавз приводу націоналізму - ви не бачите, як там з мігрантами гайки закручують? саме в останні роки. й це в країні, де раніше жартували, що кожен таджик знає, коли день ВДВ, а тепер кожен ВДВшник знає, коли Рамадана по прогнозах - затихання гарячої фази війни - півроку. значні проблеми в Раші 5-10 років. або коли пуйло помре - теж цікава точка біфуркації...