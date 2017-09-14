whois2010 написав:Можу вам надати в особисті контакти людини, посилання на особисту сторінку зі зборами та скріни переписки у вайбері. Впевнений, ви, як справжній єдиний патріот-неконсерва, не відмовитеся ознайомитися з інформацією та допомогти воїну ЗСУ. Ви ж не відмовитеся?
давайте человека заставляют вернуть на склад новыми броник и каску поврежденные в бою?
whois2010 написав:Можу вам надати в особисті контакти людини, посилання на особисту сторінку зі зборами та скріни переписки у вайбері. Впевнений, ви, як справжній єдиний патріот-неконсерва, не відмовитеся ознайомитися з інформацією та допомогти воїну ЗСУ. Ви ж не відмовитеся?
Отаке: *Білецький висловився про окупацію Криму / колаж УНІАН, фото УНІАН Білецький висловився про окупацію Криму / колаж УНІАН, фото УНІАН Україна у 2014 році здала Росії півострів Крим, маючи можливості для опору. Таку думку в інтерв'ю телеведучій 1+1 Наталії Мосейчук висловив командир Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр), полковник Андрій Білецький.
"Я вважаю, що і Крим... не було настільки однозначної історії. Ми його просто, у прямому сенсі, здали. Сотні і сотні тисяч людей були за Україну. Десятки тисяч виходили на мітинги. Готові були організовувати "дружини". Були різні частини (військові - УНІАН). Але більшість частин була готова в перші дні виконати наказ і обороняти Кримський півострів", - зазначив він.
whois2010 написав:Можу вам надати в особисті контакти людини, посилання на особисту сторінку зі зборами та скріни переписки у вайбері. Впевнений, ви, як справжній єдиний патріот-неконсерва, не відмовитеся ознайомитися з інформацією та допомогти воїну ЗСУ. Ви ж не відмовитеся?
давайте человека заставляют вернуть на склад новыми броник и каску поврежденные в бою?
дайте, якщо можна свій ТГ, бо через приватні не можу завантажити зображення - двіжок форуму всрався знов, схоже
whois2010 написав:Можу вам надати в особисті контакти людини, посилання на особисту сторінку зі зборами та скріни переписки у вайбері. Впевнений, ви, як справжній єдиний патріот-неконсерва, не відмовитеся ознайомитися з інформацією та допомогти воїну ЗСУ. Ви ж не відмовитеся?
давайте человека заставляют вернуть на склад новыми броник и каску поврежденные в бою?
дайте, якщо можна свій ТГ, бо через приватні не можу завантажити зображення - двіжок форуму всрався знов, схоже
Які зображення ? Посилання давай, через приватні це проходить І сюди давай посилання