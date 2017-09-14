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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1172011721117221172311724>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 91
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
23
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
25
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
16
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:02

  whois2010 написав:Можу вам надати в особисті контакти людини, посилання на особисту сторінку зі зборами та скріни переписки у вайбері. Впевнений, ви, як справжній єдиний патріот-неконсерва, не відмовитеся ознайомитися з інформацією та допомогти воїну ЗСУ.
Ви ж не відмовитеся?

давайте
человека заставляют вернуть на склад новыми броник и каску поврежденные в бою?
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:03

  Господар Вельзевула написав:
То такое.
Умань, 05.2025.

Травень 2025 року ?

Ти вже почав бачити майбутне. Потужно, потужно )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:04

  Господар Вельзевула написав:
  whois2010 написав:Можу вам надати в особисті контакти людини, посилання на особисту сторінку зі зборами та скріни переписки у вайбері. Впевнений, ви, як справжній єдиний патріот-неконсерва, не відмовитеся ознайомитися з інформацією та допомогти воїну ЗСУ.
Ви ж не відмовитеся?


То такое.
Умань, 05.2025.
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учишь вас учишь
сюда загружайте https://uk.imgbb.com/
в конце выбирайте и копируйте выделенное на форум
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:05

  fox767676 написав:Прохожий

Є "євреї за Христа", а є - "кацапи(непризовні) за перемогу" :mrgreen:
і мабуть добре що про війну вони знають тільки з політінформації від подоляцького пулу

вы из кацаповидных это к доктору не ходи...
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:08

Будівельник
Зі своїми вигадками веди дискусію сам.
Бо постійно спростовувати набридає.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До речі, що там чутно про припинення вогню на Різдво ?

Орбан щось там таке казав, Путін згодився чи ні ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:19

Отаке:
*Білецький висловився про окупацію Криму / колаж УНІАН, фото УНІАН
Білецький висловився про окупацію Криму / колаж УНІАН, фото УНІАН
Україна у 2014 році здала Росії півострів Крим, маючи можливості для опору. Таку думку в інтерв'ю телеведучій 1+1 Наталії Мосейчук висловив командир Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр), полковник Андрій Білецький.

"Я вважаю, що і Крим... не було настільки однозначної історії. Ми його просто, у прямому сенсі, здали. Сотні і сотні тисяч людей були за Україну. Десятки тисяч виходили на мітинги. Готові були організовувати "дружини". Були різні частини (військові - УНІАН). Але більшість частин була готова в перші дні виконати наказ і обороняти Кримський півострів", - зазначив він.

При цьому комбриг додав, що тепер усі знають, яка команда була у росіян:
"У разі опору повертатися і летіти на "блакитному вертольоті" назад на Кубань. Але цього не вийшло. Тому так і здали".
https://www.unian.ua/war/krim-zdali-kom ... ws_in_post
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:20

  Прохожий написав:
  whois2010 написав:Можу вам надати в особисті контакти людини, посилання на особисту сторінку зі зборами та скріни переписки у вайбері. Впевнений, ви, як справжній єдиний патріот-неконсерва, не відмовитеся ознайомитися з інформацією та допомогти воїну ЗСУ.
Ви ж не відмовитеся?

давайте
человека заставляют вернуть на склад новыми броник и каску поврежденные в бою?

дайте, якщо можна свій ТГ, бо через приватні не можу завантажити зображення - двіжок форуму всрався знов, схоже
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:24

  whois2010 написав:
  Прохожий написав:
  whois2010 написав:Можу вам надати в особисті контакти людини, посилання на особисту сторінку зі зборами та скріни переписки у вайбері. Впевнений, ви, як справжній єдиний патріот-неконсерва, не відмовитеся ознайомитися з інформацією та допомогти воїну ЗСУ.
Ви ж не відмовитеся?

давайте
человека заставляют вернуть на склад новыми броник и каску поврежденные в бою?

дайте, якщо можна свій ТГ, бо через приватні не можу завантажити зображення - двіжок форуму всрався знов, схоже

Які зображення ? Посилання давай, через приватні це проходить
І сюди давай посилання
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ты то куда? Хоть бы инаугурацию Трампа дождался 😅

Премьер Канады Трюдо объявил о своей отставке

Первый пошёл
Бетон
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