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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11721117221172311724>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 91
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
23
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
25
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
16
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Він в ефірі вже років 10, і брехав і триндів завжди, не тільки в 2022.
все болтающие влогеры трындят, им нужно удерживать аудиторию на своих видео. Если все станут говорить одно и то же кто их будет слушать?
Я й кажу- нема чого їх слухати, тільки допомагати придуркам з монетизацією
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:28

  pesikot написав:Які зображення ? Посилання давай, через приватні це проходить
І сюди давай посилання

пепсікотик, збав обороти. дати посилання на спілкування у моєму вайбері?
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:28

Бетон уже обсосцали, всем похуй, народ просит смерти пуйла.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:30

  whois2010 написав:
  pesikot написав:Які зображення ? Посилання давай, через приватні це проходить
І сюди давай посилання

пепсікотик, збав обороти. дати посилання на спілкування у моєму вайбері?

Посилання на сторінку давай, хуізік )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:31

  Бетон написав:Ты то куда? Хоть бы инаугурацию Трампа дождался 😅

Премьер Канады Трюдо объявил о своей отставке

Первый пошёл

Шо там з Фицо ? Как он защищает интересы страны во Вьетнаме ? )

Бетон, не закапывай себя
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:33

  Бетон написав:Ты то куда? Хоть бы инаугурацию Трампа дождался 😅

Премьер Канады Трюдо объявил о своей отставке

Первый пошёл


а его-то за что?
А нельзя начать с каких-то важных для нас персонажей?
пидоры на границе области уже, а у них как не курск так трюдо.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Війна, яку не можливо було уникнути: Гучна правда про підготовку до війни! | ПЕРЕД ГРОЗОЮ

pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:37

  pesikot написав:До речі, що там чутно про припинення вогню на Різдво ?

Орбан щось там таке казав, Путін згодився чи ні ?

ти що не в темі?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:37

  Господар Вельзевула написав:пидоры на границе области уже

У тебя есть выбор ... или оборонятся или бежать навстречу им с караваем в кокошнике )
Или заткнуться
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:39

  Бетон написав:Ты то куда? Хоть бы инаугурацию Трампа дождался 😅

Премьер Канады Трюдо объявил о своей отставке

Первый пошёл

Після приєднання 53го штата Канада буде її губернатором.
Всі ходи прораховані.
flyman
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  #<1 ... 11721117221172311724>
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