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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 06 січ, 2025 22:28
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Він в ефірі вже років 10, і брехав і триндів завжди, не тільки в 2022.
все болтающие влогеры трындят, им нужно удерживать аудиторию на своих видео. Если все станут говорить одно и то же кто их будет слушать?
Я й кажу- нема чого їх слухати, тільки допомагати придуркам з монетизацією
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Faceless
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Додано: Пон 06 січ, 2025 22:28
pesikot написав:
Які зображення ? Посилання давай, через приватні це проходить
І сюди давай посилання
пепсікотик, збав обороти. дати посилання на спілкування у моєму вайбері?
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Додано: Пон 06 січ, 2025 22:28
Бетон уже обсосцали, всем похуй, народ просит смерти пуйла.
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Wirująświatła
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Додано: Пон 06 січ, 2025 22:30
whois2010 написав: pesikot написав:
Які зображення ? Посилання давай, через приватні це проходить
І сюди давай посилання
пепсікотик, збав обороти. дати посилання на спілкування у моєму вайбері?
Посилання на сторінку давай, хуізік )
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pesikot
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Додано: Пон 06 січ, 2025 22:31
Бетон написав:
Ты то куда? Хоть бы инаугурацию Трампа дождался 😅
Премьер Канады Трюдо объявил о своей отставке
Первый пошёл
Шо там з Фицо ? Как он защищает интересы страны во Вьетнаме ? )
Бетон, не закапывай себя
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Додано: Пон 06 січ, 2025 22:33
Бетон написав:
Ты то куда? Хоть бы инаугурацию Трампа дождался 😅
Премьер Канады Трюдо объявил о своей отставке
Первый пошёл
а его-то за что?
А нельзя начать с каких-то важных для нас персонажей?
пидоры на границе области уже, а у них как не курск так трюдо.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 22:35
Війна, яку не можливо було уникнути: Гучна правда про підготовку до війни! | ПЕРЕД ГРОЗОЮ
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Додано: Пон 06 січ, 2025 22:37
pesikot написав:
До речі, що там чутно про припинення вогню на Різдво ?
Орбан щось там таке казав, Путін згодився чи ні ?
ти що не в темі?
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Додано: Пон 06 січ, 2025 22:37
Господар Вельзевула написав:
пидоры на границе области уже
У тебя есть выбор ... или оборонятся или бежать навстречу им с караваем в кокошнике )
Или заткнуться
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Додано: Пон 06 січ, 2025 22:39
Бетон написав:
Ты то куда? Хоть бы инаугурацию Трампа дождался 😅
Премьер Канады Трюдо объявил о своей отставке
Первый пошёл
Після приєднання 53го штата Канада буде її губернатором.
Всі ходи прораховані.
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