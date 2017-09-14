RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11721117221172311724

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 91
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
23
Компроміс із росією (територіальні поступки)
27%
25
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
16
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:40

  Shaman написав:
те, що таких як я та мої рідні, ти б першим здав окупантам - не дуже здивував цим зізнанням :D

Ну а чого ж не здати тих які самі себе не щахищають? Ви баласт.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:43

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
те, що таких як я та мої рідні, ти б першим здав окупантам - не дуже здивував цим зізнанням :D

Ну а чого ж не здати тих які самі себе не щахищають? Ви баласт.

Чесне зізнання ) московського святоши )

Нехай не триндить, що він в ЗСУ
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10946
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:49

  pesikot написав:
  Господар Вельзевула написав:пидоры на границе области уже

У тебя есть выбор ... или оборонятся или бежать навстречу им с караваем в кокошнике )
Или заткнуться

вас сьогодні наче холява покусав. колі федераційники були поруч з Черніговом, що ви з цього перелику зробили? (тільки не кокошник, тільки б не кокошник...)
whois2010
 
Повідомлень: 807
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:49

  Banderlog написав:Ну а чого ж не здати тих які самі себе не щахищають? Ви баласт.


Это самая мерзкая каста ухилянтов-трындунов-посылателей других на смерть.
С ними не то что разговаривать,их даже бить только ногами нужно,что бы не офоршмачится.
:mrgreen:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 340
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:50

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Ты то куда? Хоть бы инаугурацию Трампа дождался 😅

Премьер Канады Трюдо объявил о своей отставке

Первый пошёл


а его-то за что?
А нельзя начать с каких-то важных для нас персонажей?
пидоры на границе области уже, а у них как не курск так трюдо.

Трюдо - классический налоговый чекатило. Трамп заявил, что налоги для граждан Канады снизились бы на 60%, если бы страна стала 51-м штатом Америки.

Трамп- машина.

Ничего с вашей областью не будет. Сейчас идёт размен перед переговорами.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4232
З нами з: 17.12.22
Подякував: 121 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:51

  Прохожий написав:
  whois2010 написав:Можу вам надати в особисті контакти людини, посилання на особисту сторінку зі зборами та скріни переписки у вайбері. Впевнений, ви, як справжній єдиний патріот-неконсерва, не відмовитеся ознайомитися з інформацією та допомогти воїну ЗСУ.
Ви ж не відмовитеся?

давайте
человека заставляют вернуть на склад новыми броник и каску поврежденные в бою?

Если не нахрюк то это дно
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3488
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11721117221172311724
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, Google Adsense [Bot], pesikot, Господар Вельзевула, whois2010 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80417
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254114
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 895887
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.