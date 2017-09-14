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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 06 січ, 2025 22:43
Banderlog написав: Shaman написав:
те, що таких як я та мої рідні, ти б першим здав окупантам - не дуже здивував цим зізнанням
Ну а чого ж не здати тих які самі себе не щахищають? Ви баласт.
Чесне зізнання ) московського святоши )
Нехай не триндить, що він в ЗСУ
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pesikot
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Додано: Пон 06 січ, 2025 22:49
pesikot написав: Господар Вельзевула написав:
пидоры на границе области уже
У тебя есть выбор ... или оборонятся или бежать навстречу им с караваем в кокошнике )
Или заткнуться
вас сьогодні наче холява покусав. колі федераційники були поруч з Черніговом, що ви з цього перелику зробили? (тільки не кокошник, тільки б не кокошник...)
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whois2010
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Додано: Пон 06 січ, 2025 22:49
Banderlog написав:
Ну а чого ж не здати тих які самі себе не щахищають? Ви баласт.
Это самая мерзкая каста ухилянтов-трындунов-посылателей других на смерть.
С ними не то что разговаривать,их даже бить только ногами нужно,что бы не офоршмачится.
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Господар Вельзевула
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Додано: Пон 06 січ, 2025 22:50
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Ты то куда? Хоть бы инаугурацию Трампа дождался 😅
Премьер Канады Трюдо объявил о своей отставке
Первый пошёл
а его-то за что?
А нельзя начать с каких-то важных для нас персонажей?
пидоры на границе области уже, а у них как не курск так трюдо.
Трюдо - классический налоговый чекатило. Трамп заявил, что налоги для граждан Канады снизились бы на 60%, если бы страна стала 51-м штатом Америки.
Трамп- машина.
Ничего с вашей областью не будет. Сейчас идёт размен перед переговорами.
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Бетон
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Додано: Пон 06 січ, 2025 22:51
Прохожий написав: whois2010 написав:
Можу вам надати в особисті контакти людини, посилання на особисту сторінку зі зборами та скріни переписки у вайбері. Впевнений, ви, як справжній єдиний патріот-неконсерва, не відмовитеся ознайомитися з інформацією та допомогти воїну ЗСУ.
Ви ж не відмовитеся?
давайте
человека заставляют вернуть на склад новыми броник и каску поврежденные в бою?
Если не нахрюк то это дно
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Vadim_
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