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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1172111722117231172411725>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 93
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
23
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
26
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
17
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:33

  Бетон написав:Ты то куда? Хоть бы инаугурацию Трампа дождался 😅

Премьер Канады Трюдо объявил о своей отставке

Первый пошёл


а его-то за что?
А нельзя начать с каких-то важных для нас персонажей?
пидоры на границе области уже, а у них как не курск так трюдо.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Війна, яку не можливо було уникнути: Гучна правда про підготовку до війни! | ПЕРЕД ГРОЗОЮ

pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:37

  pesikot написав:До речі, що там чутно про припинення вогню на Різдво ?

Орбан щось там таке казав, Путін згодився чи ні ?

ти що не в темі?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:50

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Ты то куда? Хоть бы инаугурацию Трампа дождался 😅

Премьер Канады Трюдо объявил о своей отставке

Первый пошёл


а его-то за что?
А нельзя начать с каких-то важных для нас персонажей?
пидоры на границе области уже, а у них как не курск так трюдо.

Трюдо - классический налоговый чекатило. Трамп заявил, что налоги для граждан Канады снизились бы на 60%, если бы страна стала 51-м штатом Америки.

Трамп- машина.

Ничего с вашей областью не будет. Сейчас идёт размен перед переговорами.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:51

  Прохожий написав:
  whois2010 написав:Можу вам надати в особисті контакти людини, посилання на особисту сторінку зі зборами та скріни переписки у вайбері. Впевнений, ви, як справжній єдиний патріот-неконсерва, не відмовитеся ознайомитися з інформацією та допомогти воїну ЗСУ.
Ви ж не відмовитеся?

давайте
человека заставляют вернуть на склад новыми броник и каску поврежденные в бою?

Если не нахрюк то это дно
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:53

  Banderlog написав:Ви з чатом gpt колись общались? Рекомендую спробувати. Цікавий співрозмовник.

вперше бачу людину яка вважає що жіпіті цікавий співрозмовник.
це якась крайня форма самотності?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:56

То где там посилання ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:56

  pesikot написав:
  pesikot написав:

  Banderlog написав:То щось не чути од тебе цифр.
І так.
1. Сзч-?
2. Вбиті?
3. Безвісті-?
4. Інваліди-?

Це ж ти в ЗСУ, кажи цифри.

Нє ти кажи. Я сказав 200 тисяч сзч. В мене кожен 5 мобілізований хрін забив. І решту 10 міліонів ухилянтів теж хрін забили.
Я б таких як ти віруючих і патріотів не то шо оддав чи бусифікував, ти б в мене ригав і землю рив на передку...
Но то лірика.
то давай свої альтернативні цифри.
Скільки в нас сзч? Скільки ухилянтів?
Який процент для армії під час бойових дій сзч нормальний?
Який процент ухилянтів нормальний для країни під час війни? Не здаєси тобі патріоту шо за 3 роки пора вже одірвати залницю од дивана і йти воювати?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 22:58

посилання перехожому відправив
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 23:04

  detroytred написав:
  buratinyo написав:Хотелось бы сгенерировать идеи о подходящих целях для следующей контроперации. Интересно Ваше мнение.

Хто зна.
Україна в обороні.

І всі танці зараз скоріше є відволіканням уваги від основного -- від Криму та Причерномор'я.
З Криму все почалося і їм повинно закінчитися.
А всі дії на Півночі -- це відтягування уваги...

Крим, коридор до Криму, Одеса, Херсон, Миколаїв.
Все інше додаткові інструменти, а не ціль.

Імхо.
Що було отой похід на Київ на початку війни?
Класична вилка в шахах -- або Україна рятує королеву (столицю), або втрачає Південь.
Всі. Сили. Були. Кинуті. На захист столиці.
Пожертвували півднем...

На тому війна і повинна була зупинитися. До може наступного акту колись. Такий собі черговий Мінськ (Стамбул).
Але щось пішло не так.

Та про окончание никто и не задумывается. Слишком уж далеко все до окончания, которое бы удовлетворило ключевые заинтересованные стороны - Китай, ЕС, США и уже Азию, наверное. :mrgreen: Шучу.

Если чуть более приземленно, то меня до сих пор интересует ЗАЭС, а вернее компенсация ее потери для Украины. В данном контексте речь идет о Курской любо любой другой АЭС, захват которой хотя бы частично компенсирует прошлые проебы украинской власти в ядерной энергетике, связанные с этой подлейшей войной (по сути за интересы Газпрома, как уже стало понятно наверное всем).

Захват российской АЭС это не обязательно военная операция, так как последнюю можно назвать и террористической по международным нормам. Лучше всего если это будет добровольная передача этой АЭС ее сотрудниками в рамках неповиновению преступному режиму кремля. Конечно же, под фиксацию такой передачи авторитетными международными СМИ. Звучит как фантастика пока. Приблизительно также, как и желание 5 лет назад не допустить перенаправление российского газа с украинской ГТС на "Северные потоки 1 и 2".
buratinyo
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