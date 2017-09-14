|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 06 січ, 2025 22:33
Бетон написав:
Ты то куда? Хоть бы инаугурацию Трампа дождался 😅
Премьер Канады Трюдо объявил о своей отставке
Первый пошёл
а его-то за что?
А нельзя начать с каких-то важных для нас персонажей?
пидоры на границе области уже, а у них как не курск так трюдо.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 340
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 06 січ, 2025 22:35
Війна, яку не можливо було уникнути: Гучна правда про підготовку до війни! | ПЕРЕД ГРОЗОЮ
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10944
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 06 січ, 2025 22:37
pesikot написав:
До речі, що там чутно про припинення вогню на Різдво ?
Орбан щось там таке казав, Путін згодився чи ні ?
ти що не в темі?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 37786
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1593 раз.
- Подякували: 2801 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 06 січ, 2025 22:50
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Ты то куда? Хоть бы инаугурацию Трампа дождался 😅
Премьер Канады Трюдо объявил о своей отставке
Первый пошёл
а его-то за что?
А нельзя начать с каких-то важных для нас персонажей?
пидоры на границе области уже, а у них как не курск так трюдо.
Трюдо - классический налоговый чекатило. Трамп заявил, что налоги для граждан Канады снизились бы на 60%, если бы страна стала 51-м штатом Америки.
Трамп- машина.
Ничего с вашей областью не будет. Сейчас идёт размен перед переговорами.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4232
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 06 січ, 2025 22:51
Прохожий написав: whois2010 написав:
Можу вам надати в особисті контакти людини, посилання на особисту сторінку зі зборами та скріни переписки у вайбері. Впевнений, ви, як справжній єдиний патріот-неконсерва, не відмовитеся ознайомитися з інформацією та допомогти воїну ЗСУ.
Ви ж не відмовитеся?
давайте
человека заставляют вернуть на склад новыми броник и каску поврежденные в бою?
Если не нахрюк то это дно
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3488
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 497 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 06 січ, 2025 22:53
Banderlog написав:
Ви з чатом gpt колись общались? Рекомендую спробувати. Цікавий співрозмовник.
вперше бачу людину яка вважає що жіпіті цікавий співрозмовник.
це якась крайня форма самотності?
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 292
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 06 січ, 2025 22:56
То где там посилання ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10944
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 06 січ, 2025 22:56
pesikot написав: pesikot написав: Banderlog написав:
То щось не чути од тебе цифр.
І так.
1. Сзч-?
2. Вбиті?
3. Безвісті-?
4. Інваліди-?
Це ж ти в ЗСУ, кажи цифри.
Нє ти кажи. Я сказав 200 тисяч сзч. В мене кожен 5 мобілізований хрін забив. І решту 10 міліонів ухилянтів теж хрін забили.
Я б таких як ти віруючих і патріотів не то шо оддав чи бусифікував, ти б в мене ригав і землю рив на передку...
Но то лірика.
то давай свої альтернативні цифри.
Скільки в нас сзч? Скільки ухилянтів?
Який процент для армії під час бойових дій сзч нормальний?
Який процент ухилянтів нормальний для країни під час війни? Не здаєси тобі патріоту шо за 3 роки пора вже одірвати залницю од дивана і йти воювати?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1655
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 06 січ, 2025 22:58
посилання перехожому відправив
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 807
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Пон 06 січ, 2025 23:04
detroytred написав: buratinyo написав:
Хотелось бы сгенерировать идеи о подходящих целях для следующей контроперации. Интересно Ваше мнение.
Хто зна.
Україна в обороні.
І всі танці зараз скоріше є відволіканням уваги від основного -- від Криму та Причерномор'я.
З Криму все почалося і їм повинно закінчитися.
А всі дії на Півночі -- це відтягування уваги...
Крим, коридор до Криму, Одеса, Херсон, Миколаїв.
Все інше додаткові інструменти, а не ціль.
Імхо.
Що було отой похід на Київ на початку війни?
Класична вилка в шахах -- або Україна рятує королеву (столицю), або втрачає Південь.
Всі. Сили. Були. Кинуті. На захист столиці.
Пожертвували півднем...
На тому війна і повинна була зупинитися. До може наступного акту колись. Такий собі черговий Мінськ (Стамбул).Але щось пішло не так.
Та про окончание никто и не задумывается. Слишком уж далеко все до окончания, которое бы удовлетворило ключевые заинтересованные стороны - Китай, ЕС, США и уже Азию, наверное.
Шучу.
Если чуть более приземленно, то меня до сих пор интересует ЗАЭС, а вернее компенсация ее потери для Украины. В данном контексте речь идет о Курской любо любой другой АЭС, захват которой хотя бы частично компенсирует прошлые проебы украинской власти в ядерной энергетике, связанные с этой подлейшей войной (по сути за интересы Газпрома, как уже стало понятно наверное всем).
Захват российской АЭС это не обязательно военная операция, так как последнюю можно назвать и террористической по международным нормам. Лучше всего если это будет добровольная передача этой АЭС ее сотрудниками в рамках неповиновению преступному режиму кремля. Конечно же, под фиксацию такой передачи авторитетными международными СМИ. Звучит как фантастика пока. Приблизительно также, как и желание 5 лет назад не допустить перенаправление российского газа с украинской ГТС на "Северные потоки 1 и 2".
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1759
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|27
|80423
|
|
|1493
|254122
|
|
|6076
|895898
|
|