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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11722117231172411725>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 93
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
23
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
26
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
17
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 23:16

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко поинтересовался, где все люди Сил обороны Украины. Военные не сдержали эмоций и объяснили нардепу нюансы.

Материал подготовил "Апостроф", ссылаясь на источники.

В своем Telegram-канале Гончаренко написал, что не может понять одну вещь:

«Я не могу понять одну вещь. У нас в Силах Обороны - 1 млн человек. Нам постоянно (!) говорят о том, что мы отступаем, потому что россиян в 5 раз больше. Их по статистике - 600-700 тысяч на территории Украины. Банальная математика говорит о том, что должно быть нас больше».

Учитывая это он решил поинтересоваться: «Где все люди? Это мертвые люди? Кто понимает? Кто может объяснить? Потому что все что я слышу от военного руководства: нам надо больше людей. Чтобы что? Брать с них взятки?».

Военнослужащих возмутило это сообщение нардепа. В частности, боец ВСУ, что ведет Telegram-канал «Бахмутский демон», отреагировал следующим образом:

«Гончаренко, есть такое понятие тыл на**й, тыловое обеспечение, тыл, который держит Черниговщину и Сумщину (хотя это частично тыл, потому что Курская), тыл, который следит за белорусами, тыл, который на Юге, тыл, который мотается между передком и тылом, есть бл**ь киберспециалисты, есть бл**ь штабы, есть бл**ь инновации, есть бл**ь информационка, есть бл**ь разные разведки, есть бл**ь до**я аналитиков, потому что война это не окоп только. Была бы война только окопом, всем бы уже пи**ец наступил. Гончаренко, ты гражданский то хоть пойди поучись. Хоть изучи, какой тыл у мо**алей и сравни с нашим».

В свою очередь лейтенант ВСУ с позывным «Алекс», автор Telegram-канала «Офицер» написал:

«Ну меня просто бомбит, я прокручиваю в голове эти написанные слова и у меня просто еще больше бомбит. Чувак тупо накручивает политические баллы, играя на социально важных темах для населения в данном случае это мобилизация и пополнение рядов войска».

Он посоветовал народному депутату следующее: «Вместо тысячи слов - просто советую провести неделю с ребятами в линейной пехоте, я думаю даже за такой непродолжительный срок ты можешь понять, хватает ли людей в окопах и на собственном опыте: когда твои позиции будут штурмовать пи**ры, ты будешь иметь уникальную возможность посчитать, сколько в то время у врага штурмовиков. И ты же хороший математик - поэтому методом нехитрых математических вычислений сможешь для себя вычислить определенную пропорцию, интересно, совпадет?».

«Алекс» считает, что в словах нардепа многие "видят камень в огород военных":

«Просто в таких словах многие видят камень в огород наших пацанов типа: ''е**ть вы лохи, вас больше, а вы отступаете, а мобилизуют всех, потому что это тупо по приколу'' Ну так получается?».
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 06 січ, 2025 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 23:16

Banderlog
Спасибо тебе за твою защиту и желаю скорейшей демобилизации!
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 23:18

pesikot окремо, іще раз
в зсу під 1 міліон. 100 тисяч сзч це по версії ббс, кожен 10. А я вважаю, що кожен 5.

Це 3й Різдвяний святвечір я не з родиною...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 23:23

  Hotab написав:
  Бетон написав:Парень, которого паковали 19 декабря в Черновцах - умер.
Напомню, 29 декабря тцк-ашник убил человека в Полтавском тцк

Бетон, тобі ж все одно прикольно цим питанням займатись.. може б подивився по реєстру кримінальних проваджень, чим завершились (чи ще не завершились) попередні вбивства в ТЦК. Ну принаймні ті що були на слуху. Ще розслідуються, чи закрили без вироку, чи засудили. Якісь же результати є? Гарні чи погані. Тобі ж по приколу смакувати, бо мені чесно кажучи в принципі лінь лізти в це.

не трахтібідоха ж вбили - тому йому пох...
строки давності великі - 10-15 років і можуть бути продовжені,
якщо вбивця ховається, виявлені нові обставини і тп...
і це по нашому ліберальному законодавству.
а нацистських катів переслідували і через 50 років по всьому світу.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 23:30

  budivelnik написав:
  yanyura написав:--------------------------
budivelnik
В мене товариш ктн з біології з дружиною(також науковцем) з 2000 року в Канаді(отримав громадянство як перспективний науковець в якійсь там галузі) і я в нього поцікавився чому 99% населення проживає на 5% територій - він мені й розповів що це наслідок Канадського законодавства, яке ЗАБОРОНИЛО комерційну діяльність(будь яку, навіть відпочинкову) на територіях Національного Заповідника, а це якраз і є 95% території.
--------------------------
Вы всегда так доверчивы?
Сама Канада утверждает совсем другое:
About national parks
There are 37 national parks and 11 national park reserves in Canada that represent 31 of Canada's 39 terrestrial natural regions and protect approximately 343,377 square kilometers of lands in Canada.

https://parks.canada.ca/pn-np

При площади Канады
Территория
• Всего 9 984 670 км² (2-я в мире)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B4%D0%B0
...........
Ну никак они не занимают 95% территории Канады!
Я не пишу дисертацій і мене не цікавить відкриття бізнесу на території Канади
Але я якось прочитав вікіпедію
Густота населення країни 2015 року становила 4 особи/км² (228-ме місце у світі)[1]. Більшість населення країни тяжіє до смуги завтовшки 300-км вздовж американського кордону. Найнаселеніші провінції: Онтаріо, Квебек і Британська Колумбія.
Урбанізація
Докладніше: Міста Канади

Канада надзвичайно урбанізована країна. Рівень урбанізованості становить 81,8 % населення країни (станом на 2015 рік), темпи зростання частки міського населення — 1,22 % (оцінка тренду за 2010—2015 роки)[1].

Головні міста держави: Торонто — 5,993 млн осіб, Монреаль — 3,981 млн осіб, Ванкувер — 2,485 млн осіб, Калгарі — 1,337 млн осіб, Оттава (столиця) — 1,326 млн осіб, Едмонтон — 1,272 млн осіб (дані за 2015 рік)[1].
І побачивши що 81,8% населення живе в містах і ВСІ міста на кордоні США/Канада - я й задав запитання ЧОМУ, при цьому не вимагав юридичної точності
Мені відповіли , так як це вкладалось в вигляд на карті- я повірив...

А тепер Ви
Дайте пояснення-чому на 95% території Канади - живе 5% населення ?
ПС
може крім Національного Парку є ще якісь інші парки?

yanyura опередил меня.
Диссертацию писать не надо, но задумываться вместо того, чтобы просто доверять, стоит. Тем более, что понять причины совсем не сложно.
Канада расположена от 41°40′53″ с.ш. до 83°6′41″ с.ш.
Самая северная точка Украины - 52° 20′ с.ш.
При этом Сев. Ледовитый океан не омывает берега Украины.
Да, бОльшая часть населения Канады живёт на юге вблизи границы США.
при этом примерно 95 процентов населения проживает к югу от 55-й параллели северной широты. [ 284 ] Около 80 процентов населения проживает в пределах 150 километров (93 мили) от границы с прилегающими Соединенными Штатами. [ 285 ] Канада высоко урбанизирована, более 80 процентов населения проживает в городских центрах. [ 286 ] Большинство канадцев (более 70 процентов) живут ниже 49-й параллели , при этом 50 процентов канадцев живут к югу от 45°42′ (45,7 градуса) северной широты.
https://en.wikipedia.org/wiki/Canada.
Надеюсь, вполне понятно, почему.

Для ещё лучшего понимания одно сравнение.
Канада - население 40 млн., площадь - 9 984 670 км2, плотность - 4,2 чел./кв.км.
Аляска (США) - население - 733 391 чел., площадь суши - 1 518 800 км2 (общая - 1 723 337 км2), плотность - 0,46/км2. https://en.wikipedia.org/wiki/Alaska. Кстати, самый большой по площади штат США.
Надеюсь, вопросов больше нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 23:40

  Faceless написав:
ЛАД написав:У вас удивительная способность "растекаться мыслею по древу"

От тільки "миссю". Про мисль у відомій фразі насправді нічого не було.

Мне уже как-то делали такое замечание.
Знаю.
Тем не менее, в общеупотребительный лексикон она вошла именно в таком виде. И широко употребляется.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 23:45

  whois2010 написав:..........
В мінусах: збирає кошти на пошкоджені в бою шолом та бронежилет, потрібно 30.000грн.
Не позаздриш командиру, наприклад, якогось танку чи ббм, як підстрелять: рабство на все життя.
.....
Почему за свой счёт?
Его какой-то завскладом не пытается надуть?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 23:47

Важливо, за словами Білецького, під час перемир’я не допустити "анархії", "безкінечної війни" і "вирішування питань, хто більший "воєватєль", хто більший герой і хто більший волонтер і хто більше любив Україну в останні три роки".

"Якщо ми не допустимо цього, не впадемо в анархію і почнемо модернізувати країну - візьмемо своє в іншому раунді, коли в Росії будуть проблеми", - пояснив він.

Також він сказав, що потрібно робити, якщо перемир’я не буде:

"Нам доведеться зайнятися модернізацією – хочеш не хочеш, бо далі ми так їхати теж уже не можемо".

На думку Білецького, треба усувати "системні проблеми з армією", а за 6 місяців, переконаний він, "можна вирішити левову частину армійських проблем".
https://www.unian.ua/war/peremir-ya-v-u ... 73504.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 23:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Важливо, за словами Білецького, під час перемир’я не допустити "анархії", "безкінечної війни" і


о, вже "боги війни" допускають можливість перемир'я
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 23:56

  UA написав:Асад ввів в 2023 економічне бронювання та офіційний відкуп від мобілізації.
Не зайшло в суспільство.
Бідні взяли массою.

чего плять?
пора вже виходити з алкогольного дерілію...
Делі́рій (від лат. delirium — марення) — патологічний стан свідомості людини, що характеризується зниженням здатності зосередити увагу, порушеним сприйняттям і мисленням. Це синдром, який спричинюють деякі хімічні речовини або чинники певних хвороб, що руйнують нейрони кори головного мозку. Іноді може бути єдиним окремим клінічним проявом деяких психічних розладів.
sergey_stasyuk555
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