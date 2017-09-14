RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11722117231172411725

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.7 5 93
Повна перемога України на полі бою
4%
4
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
25%
23
Компроміс із росією (територіальні поступки)
28%
26
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
10%
9
Виснаження однієї зі сторін
18%
17
Ізраїльський варіант
5%
5
Інший варіант
10%
9
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 00:01

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Важливо, за словами Білецького, під час перемир’я не допустити "анархії", "безкінечної війни" і


о, вже "боги війни" допускають можливість перемир'я

Ще й отак:
*"Але якщо буде перемир’я на будь-яких умовах - чи 20 січня, чи колись - в цьому немає нічого поганого, якщо ми займемося модернізацією країни та силового блоку в тому числі", - зазначив командир 3 ОШБр.

Тобто хоч завтра)))
І на будь-яких умовах.
На відміну від деяких місцевих.

Головна умова - щоб ВОНИ зайнялися силовим блоком... і не тільки їм.
))
detroytred
 
Повідомлень: 31608
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 00:07

  Господар Вельзевула написав:Кто угадает слово 2025 тот молодец.
Я ,честно сказать,затрудняюсь. В голову одна нецензурщина лезет и еще что-то из Апокалипсиса.

"пєрєгавори", договорілісь договаріваться ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 292
З нами з: 21.05.23
Подякував: 29 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 00:16

detroytred
Я з часів 2014-2015 пам'ятаю як він сказав що % відрахувннь на армію мало що важить коли сама економіка мізерна. То стали зрозумілі горизонти його амбіцій.
На дебатах він порве Арестовича з Залужним, навіть якшо вони дуетом проти нього виступлять. Знайде виходи на респів - все може бути.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 07 січ, 2025 00:19, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
 
Повідомлень: 2574
З нами з: 13.06.20
Подякував: 334 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 00:17

  detroytred написав:Отаке:
*Білецький висловився про окупацію Криму / колаж УНІАН, фото УНІАН
............
При цьому комбриг додав, що тепер усі знають, яка команда була у росіян:
"У разі опору повертатися і летіти на "блакитному вертольоті" назад на Кубань. Але цього не вийшло. Тому так і здали".
https://www.unian.ua/war/krim-zdali-kom ... ws_in_post
А сколько мифов нам ещё предстоит услышать...
Хотя отчасти это правда. Некоторые варианты были.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32290
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 00:19

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Важливо, за словами Білецького, під час перемир’я не допустити "анархії", "безкінечної війни" і


о, вже "боги війни" допускають можливість перемир'я


Вот что Трамп животворящий делает.
Всем забил ипла и заставил переобуться-и Европу (Макрон,Шольц, Польша там пророкуе давление на них) и нашим незламним (уже и на переговоры согласны, и на дипломатический путь).
Но есть один момент.хуйло дискурс не поменяло.
Финальный раунд - Великий Трамп против богомерзкого хуйла.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 341
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11722117231172411725
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676, Господар Вельзевула і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 80423
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 254122
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 895898
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.