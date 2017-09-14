detroytred написав:Важливо, за словами Білецького, під час перемир’я не допустити "анархії", "безкінечної війни" і
о, вже "боги війни" допускають можливість перемир'я
Ще й отак: *"Але якщо буде перемир’я на будь-яких умовах - чи 20 січня, чи колись - в цьому немає нічого поганого, якщо ми займемося модернізацією країни та силового блоку в тому числі", - зазначив командир 3 ОШБр.
Тобто хоч завтра))) І на будь-яких умовах. На відміну від деяких місцевих.
Головна умова - щоб ВОНИ зайнялися силовим блоком... і не тільки їм. ))
detroytred Я з часів 2014-2015 пам'ятаю як він сказав що % відрахувннь на армію мало що важить коли сама економіка мізерна. То стали зрозумілі горизонти його амбіцій. На дебатах він порве Арестовича з Залужним, навіть якшо вони дуетом проти нього виступлять. Знайде виходи на респів - все може бути.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 07 січ, 2025 00:19, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Отаке: *Білецький висловився про окупацію Криму / колаж УНІАН, фото УНІАН ............ При цьому комбриг додав, що тепер усі знають, яка команда була у росіян: "У разі опору повертатися і летіти на "блакитному вертольоті" назад на Кубань. Але цього не вийшло. Тому так і здали". https://www.unian.ua/war/krim-zdali-kom ... ws_in_post
А сколько мифов нам ещё предстоит услышать... Хотя отчасти это правда. Некоторые варианты были.
detroytred написав:Важливо, за словами Білецького, під час перемир’я не допустити "анархії", "безкінечної війни" і
о, вже "боги війни" допускають можливість перемир'я
Вот что Трамп животворящий делает. Всем забил ипла и заставил переобуться-и Европу (Макрон,Шольц, Польша там пророкуе давление на них) и нашим незламним (уже и на переговоры согласны, и на дипломатический путь). Но есть один момент.хуйло дискурс не поменяло. Финальный раунд - Великий Трамп против богомерзкого хуйла.